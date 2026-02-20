EE.UU. ataca otro barco en el Pacífico Oriental que presuntamente transportaba drogas y mata a 3 personas

Por Aleena Fayaz, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra otra embarcación que presuntamente transportaba drogas en el océano Pacífico oriental este viernes, en el que murieron tres personas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

“El 20 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”, escribió el Comando Sur en X, y agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Al menos 138 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la Operación Southern Spear, una campaña que, de acuerdo con el Gobierno de Trump, busca frenar el tráfico de narcóticos.

El ataque de este viernes es el sexto del que se tiene registro público en lo que va del año y el segundo esta semana. El martes, las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un ataque contra tres presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y el Caribe, en el que murieron 11 personas, de acuerdo con el Comando Sur.

Las acciones militares en el Pacífico oriental y el Caribe han sido objeto de intenso escrutinio en el Congreso desde que comenzaron las operaciones en septiembre pasado.

Antes de la campaña militar de ataques a embarcaciones, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas estaba a cargo de organismos de seguridad y la Guardia Costera de Estados Unidos, y los miembros de cárteles y traficantes eran tratados como criminales con derecho al debido proceso. La Guardia Costera continúa interceptando embarcaciones de narcotráfico y decomisando drogas en el Pacífico oriental sin recurrir al uso de fuerza letal.

