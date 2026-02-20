El Reino Unido bloquea el uso de bases aéreas que Trump dice serían necesarias para atacar a Irán, informan medios británicos

Por Brad Lendon, CNN

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha bloqueado una solicitud del presidente de EE.UU., Donald Trump, para permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen bases aéreas británicas durante cualquier ataque preventivo contra Irán, alegando que podría violar el derecho internacional, según múltiples informes en medios británicos que citan fuentes gubernamentales.

Según The Times de Londres, que fue el primero en informar sobre la división sobre el acceso a la base aérea, Starmer ha negado el uso de la RAF Fairford en Inglaterra y de Diego García (territorio británico de ultramar en el Océano Índico) para cualquier ataque contra Irán.

Las dos bases han servido durante mucho tiempo como puestos militares cruciales de Estados Unidos en el extranjero para operaciones lejos de casa. En el caso de Diego García ha sido un aeródromo clave para la flota de bombarderos pesados ​​de Estados Unidos.

El Times informa que Gran Bretaña está preocupada de que permitir que Estados Unidos utilice las bases “constituiría una violación del derecho internacional, que no distingue entre un Estado que lleva a cabo el ataque y quienes lo apoyan si estos últimos tienen ‘conocimiento de las circunstancias del acto internacionalmente ilícito’”.

El Times citó fuentes del Gobierno británico. La BBC, The Guardian y The Telegraph también publicaron posteriormente sus propios informes sobre el bloqueo del acceso a las bases por parte del Reino Unido, citando fuentes.

Históricamente, las solicitudes estadounidenses de utilizar bases del Reino Unido con fines operativos se han considerado caso por caso, y se han ocultado criterios precisos por razones de seguridad en virtud de acuerdos de larga data.

“Todas las decisiones sobre si aprobar o no el uso de bases militares por parte de naciones extranjeras en el Reino Unido con fines operativos consideran la base legal y la lógica política de cualquier actividad propuesta”, escribió el Ministro de Veteranos Al Carns en respuesta a preguntas del miembro independiente del parlamento británico Jeremy Corbyn, según un informe de enero del UK Defence Journal.

Starmer y Trump mantuvieron una conversación telefónica el martes por la noche, y según informes, ambos discutieron sobre la paz en Medio Oriente y Europa.

Al día siguiente, Trump recurrió a su plataforma Truth Social para retirar su apoyo a un acuerdo que entregaría la soberanía sobre las Islas Chagos, la cadena del Océano Índico que alberga la Instalación de Apoyo Naval conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido Diego García, a Mauricio a cambio de un contrato de arrendamiento de 99 años de la base militar.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Gran Bretaña separó las Islas Chagos de Mauricio antes de que esta colonia se independizara, lo que ha generado fricción diplomática y múltiples batallas legales con los lugareños que fueron desalojados.

En 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Gran Bretaña debía devolver las islas “lo antes posible” para que pudieran ser descolonizadas.

Desde entonces, se ha estado avanzando a través de los canales del Gobierno británico un acuerdo para devolverlos, con Londres argumentando que un compromiso sobre el arrendamiento evitaría más batallas legales costosas y probablemente inútiles, al tiempo que mantendría el acceso militar en el Océano Índico.

Tras oponerse inicialmente al acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio, Trump manifestó a principios de febrero que era lo “mejor” que Gran Bretaña podía conseguir dadas las circunstancias.

Pero como Estados Unidos ha estado enviando fuerzas a la región para un posible ataque a Irán, Trump cambió de postura y dijo en una publicación en Truth Social que Starmer está “cometiendo un gran error” al aceptar el acuerdo de arrendamiento con Mauricio.

“El Primer Ministro Starmer está perdiendo el control de esta importante isla por las afirmaciones de entidades desconocidas. En nuestra opinión, son ficticias”, decía la publicación de Trump.

Pero apenas un día antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración diciendo en parte que Washington “apoya la decisión del Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio”.

Cuando se le preguntó sobre la discrepancia entre la publicación de Truth Social y la declaración del Departamento de Estado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la publicación del presidente debería tomarse como la “política” de la administración Trump.

En su publicación en las redes sociales, Trump hizo referencia directa a las dos bases aéreas del Reino Unido, citadas por los medios británicos, como importantes en un posible ataque contra Irán.

“Podría ser necesario que Estados Unidos utilice a Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”, escribió Trump.

Ni Diego García ni Fairford, la principal base de operaciones avanzada de los bombarderos estratégicos estadounidenses en Europa, se utilizaron en el único ataque con bombarderos B-2 contra instalaciones nucleares iraníes del pasado junio.

En ese caso, los bombarderos furtivos realizaron un vuelo de ida y vuelta de unas 37 horas desde su base en Misuri.

Pero los analistas esperan que cualquier nuevo ataque estadounidense contra Irán podría ser una campaña mucho más larga, posiblemente de semanas o más.

En una operación de este tipo, tener los B-2, así como los bombarderos B-1 y B-52, utilizando bases a miles de kilómetros más cerca de Irán permitiría respuestas más rápidas para rearmarse y reabastecerse de combustible para más ataques.

Si bien Estados Unidos puede tener acceso a otras bases en países amigos más cercanos a Irán, su uso podría poner su preciada flota de bombarderos pesados ​​al alcance de ataques con misiles iraníes en represalia.

