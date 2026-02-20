Hallazgo de hueso en España sería la primera evidencia física de elefantes como “máquinas de guerra” en Europa occidental

Por Jack Guy, CNN

Arqueólogos en España descubrieron un hueso de elefante de hace 2.200 años, y creen que pertenecía a un animal que sirvió como “máquina de guerra” en un ejército enviado para invadir la República Romana.

Tras descubrir el hueso del tobillo en el yacimiento arqueológico Colina de los Quemados en la ciudad de Córdoba, en el sur de España, los investigadores utilizaron la datación por radiocarbono para determinar que pertenecía a un elefante que vivió aproximadamente entre principios del siglo IV y finales del siglo III a.C., según un estudio publicado en la Revista de Ciencias Arqueológicas: Informes.

En esa época, la ciudad-estado de Cartago, en lo que hoy es Túnez, luchaba con la República Romana por la supremacía en el Mediterráneo.

De acuerdo con la investigación, los cartagineses usaban elefantes como “máquinas de guerra” en sus ejércitos, y los relatos clásicos sugieren que el célebre comandante Aníbal condujo 37 elefantes a través de la actual España y Francia, intentando finalmente invadir Italia cruzando los Alpes durante la Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el 218 y el 201 a.C.

El increíble espectáculo de los elefantes de Aníbal dejó su huella en la historia, pero hasta ahora no se había descubierto evidencia física directa de su presencia en Europa occidental.

Además de la datación por radiocarbono, que se alinea a grandes rasgos con la cronología de la Segunda Guerra Púnica, los investigadores señalaron que indicios que apoyan su teoría de Aníbal incluyen también 12 bolas de piedra esféricas usadas en artillería encontradas junto al hueso, lo que “probablemente apunta a un contexto militar”.

Aunque reconocen que el hallazgo de un solo hueso de forma aislada no indica que todo el animal estuviera en ese sitio, ya que el hueso pudo haber sido llevado allí como curiosidad o como souvenir, “el registro histórico y arqueológico sugiere que su asociación con los eventos de la Segunda Guerra Púnica, ya sea directa o indirectamente, ofrece la explicación más plausible”, anotaron los investigadores en el estudio. Citaron la presencia de proyectiles y puntas de flecha, que pudieron haber quedado tras un episodio violento.

Los elefantes de batalla en esa época eran “armas de prestigio, pero también armas psicológicas”, según Fernando Quesada-Sanz, autor principal del estudio y arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Los animales eran “muy impresionantes y aterradores para militares que no estaban acostumbrados a enfrentarse a ellos”, dijo a CNN en un comunicado el jueves.

“También eran particularmente útiles contra la caballería y para desordenar las líneas de infantería enemigas”, añadió Quesada-Sanz. “Incluso se usaban como punta de lanza para liderar ataques contra las empalizadas de fortificaciones enemigas temporales, como los campamentos de campaña”.

Quesada-Sanz señaló que “es la primera vez, que sepamos, que se encuentran los restos reales de uno de los elefantes del ejército cartaginés en suelo europeo”, y añadió que podría formar parte de uno de los 21 elefantes que las fuentes clásicas dicen que Aníbal dejó en la península ibérica antes de comenzar su marcha hacia Italia.

“Este hallazgo podría ser una llamada de atención para el estudio de colecciones de antiguas excavaciones guardadas en almacenes de museos en España, el sur de Francia o incluso en Italia, que quizá puedan aportar más ejemplos”, dijo. “Además, los huesos de futuras excavaciones deben ser revisados cuidadosamente”.

Eve MacDonald, arqueóloga y profesora titular de historia antigua en la Universidad de Cardiff, Gales, y autora de “Carthage: A New History”, quien no participó en el estudio, dijo a CNN que el descubrimiento es significativo porque finalmente proporciona evidencia física de la creencia largamente sostenida de que los cartagineses introdujeron elefantes en la península ibérica durante el siglo III a.C.

El contexto del hallazgo, en un depósito de armas de artillería y otros instrumentos de guerra, añade “una capa convincente a la interpretación” de los autores del estudio, señaló.

“Hay algo profundamente satisfactorio en los momentos en que el registro arqueológico aparece y confirma lo que la historia ha sugerido durante mucho tiempo”, dijo MacDonald por correo electrónico.

“La leyenda de Aníbal cruzando los Alpes con 37 elefantes ha capturado la imaginación de las personas durante milenios; los antiguos romanos estaban asombrados por ello y nosotros seguimos estándolo hoy”, añadió.

“Este pequeño hueso… nos acerca un paso más a una de las historias militares más extraordinarias del mundo antiguo”.

