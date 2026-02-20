La Corte Suprema dictamina que los aranceles de Trump son ilegales

Por John Fritze, CNN

Este viernes, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo, en una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente.

Esta decisión es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump en la conservadora Corte Suprema, que el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles estaban por fuera de la ley.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.

Los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se unieron a Roberts y a los tres jueces progresistas de la mayoría. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh discreparon.

En su opinión, Roberts descartó un argumento de la administración según el cual el presidente tenía la facultad de usar los aranceles para regular el comercio. Este fue un tema que surgió durante los argumentos orales del año pasado, cuando Trump sugirió que como presidente tenía la autoridad inherente de imponer los aranceles.

“Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas”, escribió Roberts. “No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”.

“No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, escribió Roberts. “Solo reivindicamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de ese papel, sostenemos que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por las siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La mayoría de 6 a 3 no ofreció claridad sobre la cuestión práctica específica de qué hacer con el dinero que el Gobierno ya ha recaudado a través de los aranceles de Trump.

Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134 mil millones en ingresos por los aranceles impugnados de más de 301.000 importadores diferentes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así como un documento reciente presentado por la agencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Es probable que esta cuestión deba ser resuelta por tribunales inferiores.

En su opinión discrepante, el juez Brett Kavanaugh señaló que el tribunal “no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y en caso afirmativo, cómo hacerlo”.

El tema de los reembolsos ha cobrado gran importancia en el caso, y funcionarios de la administración Trump afirman que los posibles reembolsos podrían tener consecuencias devastadoras para la economía estadounidense.

“Es probable que ese proceso sea un desastre”, escribió Kavanaugh.

Este caso, el más significativo sobre la economía estadounidense que ha llegado a la Corte Suprema en años, cuestiona la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, así como los impuestos que impuso a las importaciones de China, México y Canadá. Estaban en juego decenas de miles de millones de dólares en ingresos que el gobierno ya había recaudado.

Los llamados aranceles “recíprocos” aumentaron los impuestos hasta en un 50 % para socios comerciales clave, como India y Brasil, y hasta en un 145 % para China en 2025.

Trump y funcionarios del Departamento de Justicia plantearon la disputa en términos existenciales para el país, afirmando a los jueces que “con aranceles, somos una nación rica”, pero que sin ellos, “somos una nación pobre”. Un grupo de pequeñas empresas que impugnaron los aranceles advirtió de forma similar que la postura de Trump representaba una “impresionante afirmación de poder” al imponer un impuesto sin la supervisión del Congreso.

Trump se ha basado en una ley de emergencia de la década de 1970, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer los aranceles de importación en cuestión en el caso. Esta ley permite al presidente “regular… la importación” durante emergencias. La administración argumentó que el término incluye claramente la facultad de imponer aranceles, pero las empresas señalaron que los términos “arancel” o “derecho” nunca aparecen en la ley.

Esto planteó una serie de preguntas difíciles para la propia Corte Suprema, que, caso tras caso, sobre políticas controvertidas del presidente Joe Biden, dictaminó que una administración no puede tomar ciertas medidas ejecutivas unilateralmente sin la autorización explícita del Congreso. Esto es particularmente cierto, según dictaminó repetidamente la corte, cuando las políticas involucran cuestiones políticas o económicas “importantes”.

En 2023, por ejemplo, la mayoría conservadora se basó en la “doctrina de las cuestiones importantes” para bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Un año antes, el tribunal suspendió el requisito de vacunación y pruebas de Biden para 84 millones de estadounidenses, concluyendo que el Congreso nunca otorgó explícitamente al gobierno la facultad de exigir dichas medidas durante la pandemia de covid-19. Incluso algunos conservadores afirmaron que la misma lógica debería aplicarse a los aranceles de Trump.

Trump ofreció varios contraargumentos, en particular que los aranceles implican asuntos exteriores, ámbito en el que los tribunales tradicionalmente se han referido al poder ejecutivo.

El presidente cuenta con otras facultades, más consolidadas, para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Sin embargo, cada una de ellas conlleva condiciones, como plazos, que dificultarían que Trump continuara con su estrategia intermitente de subir y bajar barreras como táctica de negociación.

Otra disposición legal, por ejemplo, permite claramente al presidente aumentar los aranceles, pero solo hasta un 15 % durante un máximo de 150 días. Otra facultad otorga al presidente la facultad de imponer aranceles más altos por razones de seguridad nacional. Solo puede utilizarse para afectar a industrias específicas y requiere una investigación del Departamento de Comercio.

Todos los tribunales inferiores que han revisado los aranceles de emergencia de Trump concluyeron que violaban la ley federal, aunque por diferentes razones. En un caso, liderado por un importador de vinos con sede en Nueva York llamado V.O.S. Selections, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. concluyó en mayo que la IEEPA no autorizaba los aranceles de emergencia de Trump. Esta decisión fue confirmada meses después por un tribunal de apelaciones en la ciudad de Washington.

En otro caso, Learning Resources, una empresa de juguetes educativos con sede en Illinois, presentó una demanda ante un tribunal federal de distrito en Washington, que también falló en contra de Trump. El caso llegó rápidamente a la Corte Suprema, saltándose el Circuito de la ciudad de Washington.

En ambos casos, los tribunales suspendieron temporalmente sus fallos, lo que permitió a la administración continuar cobrando los aranceles mientras se resolvían las apelaciones.

Durante los argumentos orales en la Corte Suprema el 5 de noviembre, los tres jueces liberales de la corte parecieron dispuestos a apoyar a las empresas. Varios miembros de la supermayoría conservadora de la corte dieron señales contradictorias sobre su posible fallo final. Roberts y la jueza Amy Coney Barrett plantearon preguntas difíciles tanto a las empresas como a la administración Trump.

Una pregunta importante que se cernía sobre los argumentos era si todas las empresas tendrían derecho a reembolsos por aranceles si los jueces fallaban en contra del uso de poderes de emergencia por parte de la administración Trump para imponer aranceles.

La presentación se realizó en respuesta a la solicitud de un grupo de importadores, entre ellos Costco, de una orden judicial preliminar para impedir que la CBP finalizara sus pagos arancelarios, un proceso formalmente conocido como liquidación. Los importadores argumentaron que era imperativo que sus pagos no se liquidaran para obtener reembolsos en el futuro. Sin embargo, su solicitud de orden judicial preliminar fue denegada.

El juez de tres paneles explicó que su veredicto se basaba en la promesa de la administración de reembolsar los pagos arancelarios de la IEEPA, si llegara el caso, incluso si se liquidaran las entradas. Sin embargo, la administración ha declarado que probablemente sería un proceso laborioso.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

