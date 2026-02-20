¿Qué significa el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles para los precios que pagas?

Por Matt Egan y David Goldman, CNN

Ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos ha retirado una parte significativa de la autoridad del presidente Donald Trump para imponer aranceles, ¿qué significa eso para los precios que pagas?

“Nada”, afirma Stephanie Roth, economista jefe de Wolfe Research.

Eso se debe a que Trump tiene otras herramientas arancelarias a su disposición. La Corte Suprema señaló que siguen disponibles otras facultades, incluidas las leyes que permitieron al Gobierno aumentar significativamente los aranceles al acero, el aluminio y otras importaciones, todas las cuales siguen vigentes.

Muchos de los aranceles que la Corte Suprema anuló pueden ser reemplazados por otros. Trump anunció este viernes que hará precisamente eso: planea imponer un arancel global del 10% a las importaciones bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una autoridad distinta que no fue invalidada por la Corte Suprema.

Incluso si finalmente se exige al Gobierno que reembolse a las empresas que pagaron los aranceles anulados, una cuestión que aún no está resuelta, eso no significa que tú recibirás un reembolso por los precios más altos que pagaste por tenis, muebles u otros productos que se encarecieron debido a las políticas de Trump.

“Es muy poco probable que las empresas comiencen a recortar sus precios como resultado”, dijo Roth. “Walmart no te va a dar un cheque por el arancel del 15 % de los tenis que compraste hace cuatro meses”.

Los economistas no esperan que la decisión de la Corte Suprema marque un antes y un después en los precios al consumidor, especialmente porque Trump dejó claro que no dará marcha atrás.

“Las empresas siempre son reacias a bajar los precios. Ahora Trump les ha dado una excusa perfecta para no hacerlo”, dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general y comercio en el Cato Institute.

Los aranceles de Trump añadieron US$ 1.000 en gastos tributarios para el hogar promedio en Estados Unidos en 2025, según la Tax Foundation, de tendencia conservadora.

Pero el futuro sigue siendo incierto. Funcionarios de Trump aún no han decidido cómo planean reconstruir su agenda arancelaria.

La tasa arancelaria efectiva era de aproximadamente 10 % antes del fallo de la Corte Suprema y actualmente se sitúa en alrededor de 4,5 %, dijo Erica York, vicepresidenta de política tributaria federal en la Tax Foundation. Esa cifra podría volver a superar el 10 % si Trump aplica aranceles bajo la Sección 122 a nivel global sin exenciones durante el límite de 150 días.

Sin embargo, señaló que muchas empresas pagaron los aranceles de Trump y no trasladaron la mayor parte de esos costos a los consumidores. Por lo tanto, incluso si la tasa impositiva efectiva disminuye, es poco probable que los precios bajen para los consumidores debido al fallo de este viernes.

“No habrá un cambio drástico de la noche a la mañana en los precios”, dijo York.

