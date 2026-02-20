Steve Bannon presionó mucho para que se publicaran los archivos de Epstein. Luego apareció en ellos

Por Steve Contorno, Kristen Holmes y Austin Culpepper, CNN

A principios de este mes, cuando las últimas revelaciones de los archivos de Epstein se propagaron por los medios de derecha, el programa de televisión matutino conservador “American Sunrise” dedicó varios segmentos a pedir consecuencias más severas y una atención sostenida al escándalo.

“Necesitamos dar ejemplo de todo esto”, expresó la copresentadora Emily Finn durante la transmisión del 9 de febrero en el canal de cable pro-Trump Real America’s Voice. “Y no dejar que esto pase desapercibido”.

Momentos después, el programa dio paso al principal programa de la cadena conservadora, “War Room”, presentado por Steve Bannon, exjefe de estrategia del presidente Donald Trump.

Durante las dos horas siguientes, Bannon repasó los temas que animaban a su audiencia, desde la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl hasta las polémicas primarias republicanas al Senado en Texas.

No mencionó a Jeffrey Epstein.

El silencio ha definido en gran medida la postura pública de Bannon hacia Epstein desde que el Departamento de Justicia publicó los registros el 30 de enero que detallan una estrecha relación personal entre ambos hombres.

En las semanas posteriores, Bannon no ha mencionado la publicación de los archivos ni la frecuencia con la que su nombre aparece en los nuevos registros públicos, según una revisión de CNN de decenas de horas de programación.

Incluso cuando Bannon elogió a la secretaria de Justicia Pam Bondi por su combativa aparición en el Capitolio a principios de este mes, no mencionó explícitamente los archivos de Epstein, tema de muchos de sus acalorados enfrentamientos con los legisladores.

Es similar a un enfoque que Bannon sugirió en una ocasión para Epstein cuando resurgieron las acusaciones sobre los delitos sexuales del financiero.

En febrero de 2019, Epstein dijo en un mensaje de texto que le gustaría que se revelaran los hechos. Bannon respondió: “Deberías simplemente querer que esto desaparezca”.

Mientras Epstein consideraba responder a parte de la cobertura, Bannon fue directo. “¿Te has vuelto loco?”, escribió. “En cuanto digas algo, ¡esta es la noticia mundial número 1!”.

Bannon no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

En una declaración a The New York Times, Bannon afirmó que estaba trabajando en un documental sobre Epstein y que “esa es la única perspectiva desde la que deben analizarse estas comunicaciones privadas”.

Bannon declaró al periódico que había grabado 50 horas de imágenes de Epstein y que la película lo expondría y “destruiría los mitos que creó”.

El mes pasado, el Departamento de Justicia publicó dos horas de entrevistas de Bannon con Epstein.

Como voz principal del ala conspirativa del Partido Republicano, Bannon ha inculcado a su audiencia durante mucho tiempo la desconfianza ante las explicaciones convenientes.

Desde su creación en 2019, su podcast ha servido como plataforma para que sus invitados impulsen teorías sin fundamento sobre fraude electoral y otros temas.

Hasta hace poco, durante las transmisiones, llevaba sobre el hombro una pancarta con una de sus frases favoritas: “No hay conspiraciones, pero tampoco coincidencias”.

Ahora, algunos aliados de larga data lo están presionando para que dé respuestas.

Laura Loomer, una fiel seguidora de Trump con muchos seguidores en línea, declaró a CNN que Bannon debería ser “totalmente transparente” sobre sus vínculos con Epstein.

El exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, otra figura de extrema derecha, escribió en X que ya era hora de una explicación, comentario que surgió en respuesta a la publicación de un mensaje de texto de 2018 dirigido a Epstein en el que Bannon sugería que la Enmienda 25 podría invocarse contra Trump para destituirlo.

La exrepresentante Marjorie Taylor Greene, que fue invitada habitual de “War Room”, escribió en X que sus preocupaciones se extendían más allá de las discusiones de Bannon con Epstein sobre Trump.

“No hay excusa para tener una relación tan amistosa con Epstein después de la condena”, escribió Greene, refiriéndose a la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 de dos cargos estatales de prostitución, uno de ellos relacionado con una menor. “Ninguna”.

Pero aunque el movimiento MAGA lleva años obsesionado con exponer la red de Epstein, hasta ahora hay pocas señales de que una de sus voces más influyentes se enfrente a consecuencias significativas.

El programa de Bannon ha continuado en Real America’s Voice sin interrupción, y han aparecido invitados de alto perfil incluso después de que se publicaran sus comunicaciones con Epstein, entre ellos el senador de Alabama Tommy Tuberville, el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro, el fiscal general de Texas Ken Paxton y el presidente del Partido Republicano de Virginia, entre muchos otros.

Un funcionario de la administración Trump declaró a CNN que la audiencia de Bannon era tan grande que probablemente sobreviviría.

La ausencia de la discusión sobre Epstein en “War Room” marca un cambio radical en la programación con respecto al año pasado, cuando era una fuente recurrente de intriga para Bannon y sus invitados.

Decenas de estos clips se publicaron en la cuenta de War Room X.

“Los demócratas saben que la agenda negra de Epstein es una bomba de relojería. Por eso han centrado su atención en la asequibilidad”, decía una publicación de julio de War Room con un video de Bannon visto 1,4 millones de veces.

Su podcast amplificó regularmente los pedidos de divulgación de registros de investigación relacionados con Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores, y ayudó a impulsar una campaña de presión que culminó con la firma de una legislación por parte de Trump para hacer públicos archivos adicionales.

“Epstein es la llave que abre la cerradura de tantas cosas”, declaró Bannon en una reunión de jóvenes conservadores en julio, organizada por Turning Point USA. “No solo individuos, sino también instituciones, agencias de inteligencia y Gobiernos extranjeros”.

El portavoz de Turning Point USA, Andrew Kolvet, se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó si Bannon sería invitado a futuros eventos de la organización, pero apareció notablemente en “War Room” a principios de este mes.

Lo que Bannon no reveló en ese discurso de julio ni en otros fueron sus propias conversaciones con Epstein, que incluyeron charlas privadas sobre la transformación de la política global.

En sus intercambios, Bannon describió planes para “derrocar” al papa Francisco y buscó la ayuda de Epstein para impulsar los movimientos populistas en Europa.

En un momento dado, Epstein advierte a Bannon sobre los posibles obstáculos que enfrenta al eludir las normas federales sobre la representación de Gobiernos extranjeros y posteriormente sugiere que una plataforma mediática evitaría el escrutinio que una organización sin fines de lucro o un nuevo partido político podrían recibir.

Al año siguiente, Bannon lanzó su podcast.

Loomer calificó de “un poco hipócrita” que Bannon insistiera en publicar los archivos de Epstein sin mencionar su historia compartida.

El comediante Tim Dillon, quien ya entrevistó a Bannon en su popular podcast, señaló recientemente que le habría preguntado sobre Epstein si hubiera sabido de su relación.

“Eso es incómodo”, declaró Dillon en “The Young Turks”, un programa web progresista. “Supongo que, por alguna razón, Bannon pensó que una relación con alguien como Jeffrey Epstein tenía valor, y eso es algo que tendrá que responder”.

Sin embargo, hasta ahora Bannon ha ofrecido pocas explicaciones públicas sobre cómo conoció a Epstein o por qué compartió información confidencial con el delincuente caído en desgracia en cientos de mensajes de texto y correos electrónicos.

Sus intercambios incluyen quejas compartidas sobre Trump, quien destituyó a Bannon como asesor principal de la Casa Blanca en 2017 y alguna vez contó a Epstein entre sus amigos antes de una pelea a mediados de la década de 2000.

En agosto de 2018, ambos discutieron la necesidad de una intervención para Trump y las posibles responsabilidades que enfrentaba el presidente en sus crecientes enredos legales.

Bannon compartió una vez un artículo titulado “¿Qué tan cerca está Donald Trump de un colapso psiquiátrico?”, que Epstein luego distribuyó a otros confidentes cercanos.

En un intercambio con Epstein, Bannon se refirió a Trump y su círculo íntimo como “figuras transitorias”, al tiempo que sugería que él era el “centro de gravedad de este movimiento”.

Cuando Bannon lanzó una campaña de recaudación de fondos para un muro en la frontera sur de Estados Unidos, le dijo a Epstein que debía actuar con cautela.

“No parece que esté echándole la culpa a Trump por su propia incompetencia”, escribió.

Posteriormente, la fiscalía federal acusaría a Bannon de defraudar a donantes, pero el caso en su contra desapareció cuando Trump lo indultó antes de dejar el cargo en 2021.

Estos mensajes han alimentado la especulación privada en el entorno del presidente sobre el futuro de Bannon en MAGA y su relación con Trump.

Los funcionarios de la Casa Blanca a menudo han buscado mantener a Bannon a distancia y fuera del alcance del presidente, pero ambos han conseguido mantener una relación.

“Tiene mucho que responder”, declaró un aliado de Trump a CNN.

Otro asesor de Trump esperaba que la controversia siguiera a Bannon mientras explora su papel en el movimiento MAGA más allá de 2028.

Si bien Bannon ha encabezado los pedidos de que Trump se postule para un tercer mandato, sus propias aspiraciones políticas, incluidas las ambiciones presidenciales rumoreadas desde hace tiempo, siguen siendo una fuente de intriga en Washington.

“No tiene ninguna posibilidad ahora”, estimó el asesor. “Es muy sospechoso”.

En 2019, los mensajes entre ambos hombres se centraron en un problema emergente para Epstein: la creciente atención nacional a las acusaciones de tráfico de niñas, que resurgieron en una serie del Miami Herald.

En docenas de mensajes, Bannon aconseja a Epstein sobre cómo afrontar las consecuencias, escribiendo en abril de 2019: “Primero debemos refutar las mentiras; luego, desmantelar la narrativa de pedofilia y tráfico de menores; y finalmente, reconstruir su imagen de filántropo”.

Cuando los fiscales federales rechazaron la iniciativa de las presuntas víctimas de Epstein de desechar su acuerdo de culpabilidad de 2008, Bannon pareció eufórico con la noticia.

“¡¡¡Amigo!!! ¿Es esto real?”, le escribió a Epstein. “Dime que es real”.

Bannon no ha hecho declaraciones públicas sobre estos mensajes, pero comentó al Times que era “un documentalista que trabajó durante un tiempo para conseguir 50 horas de entrevistas con un sujeto solitario”.

Sus últimas comunicaciones incluyen esfuerzos constantes para conseguir tiempo para que Bannon y su equipo filmaran a Epstein.

Tom Fitton, jefe del grupo conservador Judicial Watch, manifestó que no estaba al tanto de la extensa historia de Bannon con Epstein cuando apareció en el podcast “War Room” el año pasado para compartir actualizaciones sobre su lucha legal para forzar la publicación de los Archivos de Epstein.

Fitton declaró a CNN que vio imágenes de la entrevista de Bannon con Epstein y se preguntó por qué una figura pública buscaría su compañía.

“Epstein me pareció un sociópata”, indicó Fitton. “No sé cómo Bannon pudo mantener la comunicación con él, incluso por las razones que dice que lo hacía”.

Sin embargo, en “American Sunrise” ya hay expectativas de que Bannon haga una película sobre Epstein.

“War Room será el próximo tema”, señaló la copresentadora Gina Loudon al final del programa del martes. “¿Qué les parece cuando se estrene el documental de Bannon sobre Epstein? Será interesante”.

Bannon no lo mencionó durante su transmisión.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.