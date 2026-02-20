Trump aplicará aranceles globales del 10 % y dice estar “profundamente decepcionado” con la decisión de la Corte

Por Kevin Liptak y Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump anunció este viernes que promulgará de inmediato un arancel global del 10 % bajo la ley comercial conocida como Sección 122, tras el histórico fallo de la Corte Suprema emitido horas antes.

El presidente dijo que apelará a métodos alternativos para aplicar aranceles que podrían generar más ingresos que los poderes de emergencia ahora prohibidos.

“Se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas”, declaró a la prensa en la Casa Blanca este viernes, horas después de que se conociera la decisión de la Corte que declaró los aranceles “ilegales”.

Trump calificó la decisión de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante” y dijo que se avergüenza de los jueces de la Corte Suprema —algunos de los cuales él mismo nombró— que fallaron en contra de sus aranceles.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte; me avergüenzo totalmente por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, declaró Trump desde el podio en la sala de prensa de la Casa Blanca el viernes.

Trump añadió que las nuevas vías fueron “aprobadas por la decisión” que el máximo tribunal de justicia dictó hoy.

“Ahora voy a tomar una dirección diferente, probablemente la que debería haber tomado al principio”, declaró. Calificó que la nuevas herramientas son “aún más contundentes que nuestra decisión original”.

Citó varias leyes y artículos que utilizaría, incluyendo la Ley de Comercio de 1974 y la Ley de Expansión Comercial de 1962, pero añadió que esto alargaría el proceso. Varias de esas vías requieren investigaciones antes de que se puedan aplicar aranceles.

Trump argumentó que la decisión “hizo que la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles fuera más poderosa y más clara”.

Durante su primer mandato, Trump nombró a los jueces conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, quienes se unieron al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y a los tres jueces liberales de la mayoría.

“Están en contra de cualquier cosa que haga que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande. Además, son una auténtica vergüenza para nuestra nación”, declaró Trump.

“Quiero agradecer y felicitar a los jueces Thomas Alito y Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país”, concluyó Trump. “Cuando lees las opiniones disidentes, no hay forma de que nadie pueda argumentar en contra de ellas”.

