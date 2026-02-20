Un vistazo al armamento militar que EE.UU. ha desplegado para una posible guerra con Irán

Por Avery Schmitz, Annette Choi, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han reunido una enorme colección de sistemas de armas en Medio Oriente en medio de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, enviando barcos y aviones a aguas cercanas y a la red de bases estadounidenses en la región.

Los estrategas militares le han dicho al presidente Donald Trump que pronto estarán listos para lanzar un ataque, informó CNN el miércoles. Sin embargo, las fuentes dijeron que Trump aún no ha indicado una preferencia clara sobre si dar más tiempo a las conversaciones diplomáticas, que incluyeron una reunión en Ginebra el martes, o buscar una acción militar, o incluso qué acción militar podría ser deseable. Los posibles planes de ataque presentados a la Casa Blanca van desde ataques rápidos hasta operaciones más en profundidad.

La mayoría de las fuerzas enviadas a la región como parte de la campaña de presión creciente de Trump contra el liderazgo iraní ya se han trasladado a su lugar, aunque el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford todavía estaba transitando hacia la región; fue visto entrando al Mediterráneo este viernes.

Al menos 18 cazas furtivos F-35 Lightning II estadounidenses están ahora estacionados en la base aérea Muwaffaq Salti, en el norte de Jordania. Los cazas de quinta generación aparecieron por primera vez en la base el martes y se ven claramente en nuevas imágenes satelitales capturadas por Planet Labs.

Las imágenes satelitales también muestran la llegada de varios E/A-18 Growlers a la base, capaces de librar campañas de guerra electrónica contra defensas aéreas enemigas e infraestructuras de comunicaciones.

Justo al suroeste de las pistas, se puede ver una instalación de defensa aérea recién ampliada, una de varias posiciones defensivas establecidas para proteger los activos estadounidenses en caso de ataques por fuerzas iraníes. Sitios similares han surgido en bases clave de la región, como la base aérea Al Udeid en Qatar.

A casi 850 millas (unos 1.367 km) al sureste, en la base aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, nuevas imágenes confirman la llegada de aviones militares estadounidenses adicionales. Varios E-3 Sentry, esenciales para advertir a los comandantes estadounidenses sobre la llegada de fuerzas enemigas o misiles y facilitar las comunicaciones en el campo de batalla, han sido posicionados en la base.

Se puede ver un E-3 Sentry aparcado en el extremo este de una plataforma. Al menos cuatro E-3 se han trasladado a Medio Oriente desde el miércoles, de acuerdo con datos de vuelo compartidos con CNN por el consultor de investigación Steffan Watkins.

También se pueden ver cerca dos nodos de comunicaciones aéreas en el campo de batalla E-11, otro vínculo vital en la red de comunicaciones tácticas de las fuerzas estadounidenses. Los jets de lujo Bombardier modificados permiten que los activos estadounidenses se comuniquen en entornos complejos. Los datos de vuelo indican que al menos otros dos E-11 tienen base en la base aérea Príncipe Sultán, para un total de cuatro.

Estos aviones aparecen junto a casi una decena de aviones cisterna usados para reabastecer aviones más pequeños en pleno vuelo.

En medio de estos acontecimientos, las fuerzas estadounidenses continúan la vigilancia del estrecho de Ormuz a un ritmo casi constante, según datos de FlightRadar24, con aviones P-8 Poseidon y drones MQ-4 Triton con base en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros lugares patrullando el canal.

Otro importante recurso estadounidense, el grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln, fue trasladado desde el Pacífico y llegó al mar Arábigo el mes pasado. El 15 de febrero, se avistó el portaviones a solo 422 millas (unos 679 km) al sur de la costa iraní en imágenes satelitales publicadas por la Agencia Espacial Europea.

El despliegue fue seguido por el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford, que avanzaba hacia la costa de Israel.

Esos portaviones viajan acompañados de una constelación de otros barcos, incluidos destructores, así como de escuadrones de cazas F/A-18E y F-35C.

Mientras Estados Unidos ha reunido su armamento militar en la zona, Irán está reforzando varias de sus instalaciones nucleares, usando concreto y grandes cantidades de tierra para enterrar sitios clave, según nuevas imágenes satelitales y análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.

Trump, en sus declaraciones sobre Irán en las últimas semanas, ha hecho poco para obtener el apoyo de la población estadounidense o del Congreso para una gran operación militar en el país. Ha insinuado un deseo de cambio de régimen y ha insistido en que Irán no obtenga un arma nuclear, pero no ha dicho cuáles serían exactamente sus objetivos al ordenar un ataque.

Natasha Bertrand, Kevin Liptak y Abigail Watts, de CNN, contribuyeron a este informe.