En medio del acercamiento, Venezuela responde con fuerza a EE.UU. por aún considerarla una “amenaza inusual y extraordinaria”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de Venezuela rechazó “categóricamente” este sábado la reciente continuación de una medida por parte del Gobierno de Estados Unidos, con la que sigue considerando la situación en el país sudamericano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de EE.UU.

La medida en cuestión es un decreto de emergencia nacional emitido por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2015. Ese decreto declaró “una emergencia nacional con respecto a la situación en Venezuela, incluida la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.

Desde entonces, los gobiernos estadounidenses que siguieron al de Obama han mantenido esta declaración sobre la situación de Venezuela. La renovación más reciente del decreto se dio el miércoles, cuando la administración de Donald Trump decidió continuar la declaración de emergencia nacional por un año más porque las circunstancias en Venezuela “siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

En su respuesta de este sábado, Venezuela destacó que el decreto, “desde su origen (…) fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una ‘amenaza inusual y extraordinaria’”, señaló el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un comunicado.

“Once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos ni para ninguna nación del mundo”, indicó Caracas.

La renovación de la medida estadounidense “solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense”, agregó, al tiempo que pidió a Washington adoptar un “papel constructivo y de respeto”.

La respuesta venezolana a la medida de EE.UU. llega en un momento en que las tensiones bilaterales se encuentran en mínimos históricos.

Tras la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de EE.UU. luego de un ataque militar en Caracas, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se han acercado como nunca antes desde la llegada de la izquierda al país sudamericano.

El acercamiento ha sido tal que funcionarios estadounidenses han vuelto a visitar suelo venezolano tras décadas de ausencia, y ambos gobiernos han establecido agendas de trabajo conjunto en materia energética.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.