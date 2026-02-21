Muere la leyenda de la salsa Willie Colón a los 75 años

Por Rafy Rivera, CNN en Español

El artista de origen puertorriqueño Willie Colón, uno de los músicos más influyentes en el género musical de la salsa, falleció este sábado, según informó su familia en una publicación en su página oficial de la red social Facebook. Tenía 75 años.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, lee parte de la publicación.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó la familia.

Colón se destacó durante varias décadas como trombonista y productor. Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, como William Anthony Colón Román, creció en el seno de la vibrante comunidad puertorriqueña de esa ciudad y siempre se identificó como puertorriqueño, de donde eran originarios sus padres.

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, organización con sede en San Juan, Puerto Rico, Colón grabó en 1967 su primer disco “El malo” a los 16 años junto al fallecido cantante Héctor Lavoe y con quien creó uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania Records.

Inicialmente, Colón recibió educación musical formal con la flauta, luego le siguió el clarín, la trompeta y el trombón.

Con Lavoe la orquesta de Willie Colón popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”, entre otros.

En 1977 presentó al panameño Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”. En 1978, produjo junto a Blades “Siembra”, uno de los discos de salsa más vendidos en la historia de ese género musical.

Willie Colón tiene un récord discográfico impresionante con más de 32 álbumes, que le han merecido nueve Discos de Oro y cinco de Platino. Ha vendido más 30 millones de discos en el mundo, con el crédito en su haber de 16 elepés con Lavoe, seis con Blades y cuatro con Celia Cruz.

Colón ha sido nominado ocho veces para los premios Grammys en la categoría tropical. Además ha actuado en cine y televisión en producciones como “Vigilante”, “The Last Fight”, “Salsa”, “Miami Vice” y la telenovela “La intrusa”.

Tras conocerse el fallecimiento de Colón, varios cantantes han expresado sus condolencias.

Rubén Blades, amigo y compañero musical de Colón, confirmó la muerte de la leyenda de la salsa, algo que “me resistía a creer”.

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, escribió Blades en X.

Por su parte, el puertorriqueno Víctor Manuelle publicó en su cuenta de Facebook que “nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, ‘El malo del Bronx’ Willie Colón”.

“Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia”, agregó Manuelle.

Mientras tanto, Jerry Rivera, también de Puerto Rico, publicó en Facebook: “Con profundo respeto y el corazón en clave lenta, enviamos nuestras condolencias por la partida de Willie Colón, boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía”.

El músico dominicano Wilfrido Vargas expresó también en Facebook que “hoy se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero. Willie Colón fue revolución, identidad y valentía artística. Un arquitecto del sonido latino que, junto a Johnny Pacheco y Jerry Masucci, levantó un movimiento que transformó la música y desplegó la salsa como lenguaje universal”.

“Willie, hermano, tu sonido abrió caminos que hoy recorren millones en todos los continentes. Convertiste la música en crónica, en bandera y en memoria. Tu legado no muere porque no pertenece a una región: pertenece a la humanidad. Vive en cada orquesta, en cada barrio, en cada escenario donde la música latina —en todas sus formas— sigue encendiendo almas. Que tu viaje sea luminoso. Gracias por engrandecer nuestra cultura y por cambiar para siempre la historia de la música. Tu trombón y toda tu espectacular trayectoria seguirá marcando el pulso musical”, agregó Vargas.

