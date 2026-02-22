Ola de violencia en el oeste de México: reportan bloqueo de vías y enfrentamientos con grupos del crimen organizado

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Autoridades de Jalisco, Michoacán y otros estados reportaron el bloqueo de distintas vías con vehículos incendiados por parte de presuntos miembros del crimen organizado, con enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

“Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona”, dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que recomendó a los habitantes a mantenerse en sus hogares “hasta que se tenga la situación bajo control”. Según detalló en X, “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Jalisco es una sede del Mundial 2026 y albergará en junio a cuatro partidos del torneo en Guadalajara.

Lemus afirmó que la violencia se extiende a al menos cinco entidades federativas e instó a la población a no circular por carreteras.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México expresó que “se están atendiendo los bloqueos” en zonas de Jalisco “producto de operativos realizados por instituciones federales”.

CNN envió consultas a instituciones de seguridad para confirmar cuál era el objetivo de los operativos y espera respuesta.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que “se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer la vialidad ante bloqueos carreteros”, producto de “labores para la captura de objetivos criminales”, sin ofrecer más detalles sobre las personas involucradas.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales “tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco”.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reportó quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos del estado. “No se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales”, agregó el comunicado, que informó el despliegue de un operativo de seguridad en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y policías municipales.

En Jalisco opera el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México, según la DEA. El grupo surgió en la década del 2010 de los restos del Cartel Milenio, afiliado al Cartel de Sinaloa, y está liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como fundador del CJNG. Estados Unidos ofrece hasta US$ 15 millones por su captura.

