“American Obituary”, la canción de U2 que rinde tributo a Renne Good en su más reciente EP

U2 lanzó el pasado 18 de febrero el EP titulado “Days of Ash”. El tema que más ha llamado la atención de esta producción es “American Obituary”, una canción cuya letra hace referencia a Renee Good, la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis a inicios de enero.

El tema, de más de cuatro minutos de duración, mantiene los sonidos de rock característicos de la banda irlandesa y dedica un verso completo a Good. En la letra, traducida al español, se escucha: “Renee Good nació para morir libre, una madre estadounidense de tres, el séptimo día de enero, una bala por cada hijo, puedes ver el color de su ojo. 930 Minneapolis. Para profanar la dicha doméstica, tres balas estallan, tres bebés besados. ¿Renee, la terrorista interna? Lo que no puedes matar no puede morir. Estados Unidos se levantará contra la gente de la mentira”.

En sus redes sociales, la banda explicó las referencias detrás de cada uno de los nuevos temas. Por ejemplo, “Wildpeace” es un poema del autor israelí Yehuda Amichai, narrado por la artista nigeriana Adeola, con música de U2 y el productor Jacknife Lee.

Asimismo, “The Tears of Things” toma su título de un libro del fraile franciscano Richard Rohr y examina, a través de los escritos de los profetas judíos, cómo vivir con compasión en tiempos de violencia y desesperanza. La canción imagina una conversación entre el David de Miguel Ángel y su creador.

El lanzamiento de “Days of Ash” coincidió con el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma en las iglesias occidentales. El EP también incluye colaboraciones con otros artistas, como “Yours Eternally”, interpretada junto a Ed Sheeran y el músico ucraniano convertido en soldado Taras Topolia.

Topolia —vocalista de la banda Antytila— conoció a Bono y The Edge en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. La canción, inspirada en él, está escrita en forma de carta de un soldado en servicio activo, con un espíritu audaz que refleja la resiliencia ucraniana. La banda también anunció el estreno de un cortometraje de cuatro minutos y medio que utiliza el tema como banda sonora y documenta la vida de soldados ucranianos en el frente, cuyo lanzamiento coincide con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa este 24 de febrero.

A través de una publicación en Instagram, U2 confirmó además que el lanzamiento de “Days of Ash” está acompañado por el regreso de “Propaganda”, una revista digital que reaparece 40 años después de la primera edición de la publicación original de la banda, lanzada en 1986. Esta edición especial explora las historias humanas que inspiraron las canciones del nuevo EP.

