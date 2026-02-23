Hay revancha: Mayweather vs. Pacquiao 2 irá por Netflix y ya tiene fecha y lugar

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de varias idas y vueltas, y algunos meses de incertidumbre, este lunes Netflix confirmó una de las veladas más esperadas por los aficionados al boxeo: el invicto Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao volverán a verse las caras en el ring, 11 años después de su primer enfrentamiento.

La pelea se venía rumoreando hace meses, e incluso en octubre pasado se hablaba de que estaba “casi” cerrada. Tras algunos meses de silencio, fue Netflix la encargada de confirmar que la revancha tendrá lugar el sábado 19 de septiembre.

“En 2015, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao batieron récords en uno de los eventos deportivos más esperados de la historia. Ahora, este septiembre, volverán a la historia en el primer combate de boxeo profesional en el Sphere de Las Vegas”, dijo Netflix en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El primer capítulo entre el estadounidense y el filipino fue un gran combate entre un Mayweather que apenas un año antes había anunciado su retiro, y un Pacquiao que para los analistas era el segundo mejor boxeador del mundo libra por libra. En una pelea a doce asaltos, llamada “la pelea del siglo”, el invicto estadounidense acabó imponiéndose en las tarjetas con contundencia: dos jueces lo vieron ganador por 116-112 y un tercero por 118-110.

Mucho se ha discutido sobre el reinado de Mayweather, especialmente porque su exposición fuera del ring a veces ha eclipsado las portadas de sus victorias. Sin embargo, el talento de “Money” es indiscutido, con un invicto de 50 victorias en 50 peleas.

El nacido en Michigan, que este 24 de febrero cumple 49 años, hace tiempo que no se sube a un ring de manera profesional. La última vez fue en agosto de 2017, cuando venció al luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor (hacía su debut en el boxeo). Antes, pasaron por sus guantes los rostros del argentino Marcos Maidana, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, el puertorriqueño Miguel Cotto y el también estadounidense Víctor Ortiz, solo por mencionar algunos de los últimos.

“Ya peleé y le gané a Manny una vez. El resultado será el mismo”, dijo Mayweather, según declaraciones recogidas por Netflix.

Pacquiao ha tenido algo más de actividad en el boxeo en el último tiempo. El boxeador de 47 años empató en julio de 2025 ante Mario Barrios en el MGM Grand de Las Vegas, en un combate donde estuvo lejos del gran nivel que supo tener.

Claro que los años pasan para todos, y cada pelea deja cicatrices más profundas que un par de cortes en el rostro. De hecho, “PacMan” se subió al cuadrilátero en 73 ocasiones, 23 más que Mayweather, por lo que su cuerpo ha sufrido un castigo mucho más prolongado.

“Han pasado 11 años desde que Floyd y yo le dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo”, dijo el filipino. “Los aficionados ya han esperado demasiado. Se merecen esta revancha. Quiero que Floyd quede para siempre marcado por la única derrota en su historial profesional y que siempre recuerde quién se la propinó. Como siempre, dedico esta pelea a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a traer gloria a Filipinas”.

