Las 5 cosas que debes saber este 23 de febrero: muerte de El Mencho, liberaciones en Venezuela, bomba ciclónica en EE.UU.

Por CNN en Español

Liberan a decenas de presos políticos en Venezuela tras la ley de amnistía. Una bomba ciclónica de alto impacto azota al noreste de Estados Unidos. Ucrania enfrenta una “catástrofe” demográfica. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el domingo en un operativo encabezado por militares en Tapalpa, informó la Secretaría de Defensa Nacional de México. Tras conocerse su muerte hubo bloqueos y alteración del orden público en múltiples lugares del país. Sigue aquí el minuto a minuto de la información.

Al menos 40 liberaciones de presos políticos han sido confirmadas tras la promulgación de la ley de amnistía la semana pasada en Venezuela, informó el domingo la ONG Foro Penal. La Cruz Roja Venezolana anunció que atenderá a los liberados, mientras que familiares de presos políticos informaron que más de 200 detenidos en la cárcel El Rodeo I comenzaron una huelga de hambre para pedir sus liberaciones.

Una bomba ciclónica de alto impacto azota al noreste de Estados Unidos, provocando fuertes nevadas en zonas desde Virginia hasta Maine. Hay más de 40 millones de personas bajo alerta de ventisca, y se espera que caigan más de 30 centímetros de nieve en Filadelfia, Nueva York y Boston. Sigue aquí el minuto a minuto de la información.

A medida que la guerra en Ucrania entra en su cuarto año, la tasa de natalidad del país se desploma, con un número creciente de personas que tienen problemas de fertilidad o posponen la decisión de tener hijos. Al mismo tiempo, las pérdidas en el frente aumentan y millones de personas que huyeron como refugiados ahora se han asentado en el extranjero. El resultado es una de las peores crisis demográficas del mundo.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y autoridades del condado Palm Beach balearon y mataron a un hombre armado luego de que “ingresara ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago” el domingo, informó el Servicio Secreto. El presidente de EE.UU. y la primera dama se encontraban en la Casa Blanca en Washington en el momento del incidente en su residencia de Florida.

¿Qué nación lideró el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026?

A. Italia

B. Estados Unidos

C. Países Bajos

D. Noruega

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

“One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson fue la mejor película del año en los BAFTA

Mira la lista completa de ganadores por categorías del mayor premio cinematográfico del Reino Unido.

Así es la rana venenosa de Ecuador que fue ligada a la muerte del opositor ruso Alexey Navalny

Esta especie de rana venenosa originaria de Ecuador contiene en su piel una sustancia tóxica denominada “epibatidina”, que fue encontrada en el cuerpo de Navalny, según un reciente informe.

Cómo ver todas las series de “Juego de tronos” en orden cronológico y no perderse en la historia

HBO emitió el domingo el episodio final de la primera temporada de “El caballero de los siete reinos”. Es la tercera serie del llamado universo “Juego de tronos” creado por George R. R. Martin y, debido a que las tres suceden en épocas distintas, algún espectador quizás se sienta algo perdido con tantos personajes.

158

Es el número de tortugas gigantes que fueron liberadas en la Isla Floreana, en el archipiélago de Galápagos, Ecuador, para comenzar a restaurar el ecosistema de la isla. Esto ocurre casi 150 años después de que las últimas tortugas gigantes fueran retiradas de Floreana.

“Vivimos horas críticas”

Lo dijo Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, sobre lo sufrido en el estado luego del operativo militar en el municipio de Tapalpa en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Timothée Chalamet revela un inusual “souvenir” que recibió de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y Timothée Chalamet se conocieron durante el rodaje de “Interstellar”, en la que interpretaron a padre e hijo. Chalamet comparte una anécdota sobre su último día en el set, cuando encontró un “souvenir” en el baño de su caravana.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta al quiz es: D. Noruega ganó los Juegos Olímpicos de Invierno que finalizaron este domingo con 41 medallas en total, 18 de oro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.