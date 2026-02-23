Los seis récords de LeBron James en la NBA más difíciles de romper

Por Edgar Aviles, CNN en Español

LeBron James es considerado uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia no solo por su talento o por los títulos que ha conquistado, sino también por la longeva carrera que ha tenido en la NBA, lo que le ha permitido romper y establecer varias marcas que parecen muy difícil que se rompan.

Este domingo, el nacido en Akron, Ohio, llegó a los 43.000 puntos anotados. Ya era el máximo anotador histórico de la liga desde hace algunos años, cuando superó las 38.387 unidades que anotó Kareem Abdul-Jabbar, pero al haber ampliado su ventaja en este rubro por más de 4.000 puntos luce muy difícil que alguien rompa ese récord.

James también ostenta la marca de más partidos consecutivos anotando puntos en doble digito, es decir, por lo menos 10 unidades o más, con 1.297 juegos de temporada regular. La racha empezó en 2007 y terminó la temporada pasada.

“King James” posee la marca de más temporadas jugadas en la historia de la NBA para cualquier jugador, con 23. James logró este hito cuando debutó en la campaña 2025-2026 superando a Vince Carter, quien estaba a la cabeza en el listado con 22.

El jugador de los Lakers de Los Ángeles es el único basquetbolista que ha conseguido anotar al menos 30.000 puntos, registrado por lo menos 10.000 rebotes y logrado mínimo 10.000 asistencias. James había inaugurado el club de las 10.000 unidades, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, pero fue más allá.

El “Rey” es también dueño de la marca de más selecciones al Juegos de las Estrellas en la historia de la NBA, con 22 llamados de forma consecutiva. El récord anterior le pertenecía a Kareem Abdul-Jabbar, con 19 selecciones.

Por último, LeBron James mantiene la marca de más temporadas promediando al menos 25 puntos anotados por encuentro, con 20. Kevin Durant es su más cercano perseguidor, con 17 campañas.

El exjugador de los Cavaliers de Cleveland está muy cerca de romper otras dos marcas que muy probablemente se den esta temporada. Una es la de más partidos de campaña regular disputados, récord que le pertenece a Robert Parish con 1.611. El otro es el de más tiros de campo anotados, marca en manos de Kareem Abdul-Jabbar con 15.837.

