Nick Reiner se declara inocente de los cargos de homicidio por la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner

Por Alli Rosenbloom y Nick Watt

Nick Reiner, el hombre de 32 años acusado de dos cargos de homicidio premeditado en relación con el mortal apuñalamiento de sus padres, el famoso director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, se declaró inocente en un tribunal de Los Ángeles el lunes.

Reiner renunció a su derecho a una audiencia preliminar rápida y no se le concedió fianza. Reiner, que tenía la cabeza rapada, vestía un overol marrón proporcionado por la prisión y llevaba grilletes en las muñecas durante su comparecencia.

Una audiencia preliminar está provisionalmente programada para el 29 de abril.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados tras ser apuñalados hasta la muerte en su casa de Los Ángeles a finales del año pasado.

Reiner ha estado bajo custodia desde su arresto inicial en diciembre.

Los cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo a los periodistas fuera del tribunal después de la audiencia que su oficina aún no ha determinado si buscarán la pena de muerte.

“Nos tomamos el proceso en el que determinamos si se debe solicitar la pena de muerte extremadamente en serio, y pasa por un proceso muy riguroso”, dijo. “Analizaremos todas las circunstancias agravantes y atenuantes, e invitamos a la defensa a presentar, tanto por escrito como oralmente en una reunión, cualquier argumento que deseen considerar para decidir si seguimos adelante o no con la pena de muerte”.

Rob y Michele Reiner tenían tres hijos juntos: Jake, Romy y Nick.

CNN se ha puesto en contacto con un portavoz de Romy y Jake Reiner para obtener comentarios.

El mes pasado, Reiner no presentó una declaración durante su primera comparecencia porque su abogado de alto perfil, Alan Jackson, se retiró como su defensor. La defensora pública adjunta Kimberly Greene lo representa ahora, según la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles.

“La Oficina del Defensor Público reconoce la tragedia inimaginable que esto representa para la familia Reiner y la comunidad de Los Ángeles. Nuestros corazones están con la familia Reiner mientras atraviesan este momento difícil”, dijo Garcia en un comunicado en ese momento. “Pedimos su paciencia y compasión mientras el caso avanza en el proceso legal, ya que estos asuntos son complicados y requieren consideración cuidadosa”.

Jackson dijo a los periodistas en ese momento que, aunque su equipo sigue comprometido con Reiner y sus mejores intereses, circunstancias fuera de su control o del control de Reiner “hicieron imposible” que su equipo continuara representándolo.

Jackson también dijo que, tras investigar el asunto, creen que “de acuerdo con las leyes de este estado, conforme a la ley de California, Nick Reiner no es culpable de homicidio”.

Los fiscales dicen que Reiner apuñaló a sus padres hasta la muerte en las primeras horas de la mañana en el dormitorio principal de la casa familiar. Un miembro de la familia había dicho previamente a los detectives que Reiner también había estado viviendo en la propiedad en una casa de huéspedes y que discutió con su padre en la fiesta navideña de Conan O’Brien la noche anterior.

Reiner ha sido abierto sobre sus problemas con la adicción, la salud mental y su experiencia en múltiples periodos de rehabilitación. En 2015, canalizó sus experiencias en una película que coescribió acerca de una familia que lucha con la adicción de un hijo, que fue dirigida por su padre.

Rob Reiner fue una figura querida y más grande que la vida en Hollywood. Su papel revelación como actor llegó en 1971 en la televisión con “All in the Family”, en la que interpretó a Mike Stivic, el yerno de Archie y Edith Bunker. Rob Reiner ganó dos premios Emmy por ese papel.

Como actor y director a lo largo de su estimada carrera de décadas, su obra incluyó de todo, desde comedias de culto como “The Princess Bride” hasta clásicos del cine romántico como “When Harry Met Sally” y el drama legal nominado al Oscar “A Few Good Men”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.