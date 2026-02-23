¿Por qué Sheinbaum aprobó ahora un operativo de este nivel contra un capo del narcotráfico?

Análisis por Mauricio Torres, CNN en Español

Fuerzas federales de México realizaron este domingo un fuerte operativo en el estado de Jalisco, en el occidente del país, con el objetivo de detener a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, considerado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los hombres más buscados de todo el continente.

El despliegue derivó en la muerte del Mencho, según se dio a conocer por la tarde. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo este lunes en conferencia de prensa que en Jalisco también murieron 30 presuntos delincuentes, 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un funcionario de la Fiscalía local y una civil, además de que otros cuatro presuntos delincuentes murieron en Michoacán y hubo 85 bloqueos carreteros en 11 estados.

La noche del domingo, el gabinete de seguridad federal informó en un comunicado que igualmente se habían registrado vehículos incendiados y ataques a algunas gasolineras y establecimientos. Por esta situación, algunas empresas e instituciones de Jalisco y otras zonas decidieron suspender actividades como vuelos, corridas de autobús y clases para este inicio de la semana.

Frente a este balance, ¿qué llevó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar ahora el operativo contra el Mencho, más aún cuando solamente faltan tres meses y medio para que arranque el Mundial de Fútbol del que México será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá y en el que Guadalajara, la capital de Jalisco, será una de las ciudades sede?

Analistas consultados por CNN consideran que en esta decisión pesaron al menos tres factores: la oportunidad que las autoridades de México vieron para actuar ahora, su cálculo de que podrían enfrentar una reacción violenta del CJNG y las presiones de Estados Unidos, desde donde el presidente Donald Trump insiste en que México debe hacer más contra los carteles del narcotráfico.

Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización no gubernamental México Evalúa, consideró que, con base en la información oficial que se ha brindado hasta ahora, el gobierno estimó que este era el momento adecuado para actuar contra el Mencho, incluso con la cercanía del Mundial, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México.

“Me parece que el Estado mexicano hizo un cálculo en donde las cuentas le salían positivas, no había una mejor oportunidad para atraparlo, es decir, las condiciones de inteligencia llevaron a una extraordinaria ubicación y capacidad de ejecución”, dijo.

La operación contra el Mencho se realizó en la zona serrana de Tapalpa, uno de los 125 municipios de Jalisco, estado desde donde el CJNG ha expandido sus actividades delictivas.

El secretario de la Defensa de México, Ricardo Trevilla, dio este lunes algunos detalles sobre el operativo. En conferencia de prensa junto a la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch, dijo que trabajos de inteligencia militar detectaron que una de las parejas sentimentales del Mencho llegó a un inmueble de Tapalpa el 20 de febrero, donde se reunió con él. Al día siguiente, agregó Trevilla, la mujer se fue del lugar y el Ejército confirmó que el Mencho se había quedado ahí acompañado de su círculo de seguridad.

Después de esto, se planeó la operación para detenerlo el domingo. Según Trevilla, fuerzas especiales del Ejército llegaron al punto, donde fueron recibidas con “un ataque muy violento” que derivó en un enfrentamiento y varios fallecidos. El Mencho y algunos de sus escoltas buscaron huir hacia un área boscosa, donde fueron cercados, resultaron heridos y fueron detenidos.

“Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, fallecen en el trayecto”, dijo Trevilla.

El cuerpo del Mencho fue trasladado a la Ciudad de México, donde este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su identificación.

Además de encontrar el momento oportuno para actuar contra el Mencho, las autoridades de México estimaron que podrían hacer frente a una respuesta violenta del CJNG, señalaron los analistas consultados.

“Sabiendo que iba a haber una reacción, el Estado mexicano de todos modos ha calculado que tiene la capacidad para, tal vez en colaboración con Estados Unidos a través de inteligencia, contener la disrupción y mantener la gobernabilidad y restaurarla en un período corto”, dijo Vargas.

“Me parece que el Estado mexicano tomó la decisión a través de un cálculo racional, en donde se sabe capaz de contener el conflicto y que no había una mejor oportunidad para capturar al Mencho. Tal vez esa oportunidad no se iba a presentar después del Mundial y hacerlo ya en un período de un mes o unas semanas hubiera sido desastroso en términos económicos”, agregó.

Durante la noche del domingo y la mañana del lunes, las autoridades mexicanas dijeron que la mayoría de los bloqueos en carreteras y otros incidentes violentos habían sido controlados. También señalaron que actividades como vuelos y corridas de autobús habían vuelto a operar con normalidad.

Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, coincidió con Vargas en que, antes de lanzar el operativo contra el Mencho, el gobierno calculó que podría repeler una reacción del CJNG, una de las organizaciones más violentas del continente y que en otras oportunidades ha respondido frente a los intentos de capturar a sus líderes.

El académico también destacó que la situación actual es diferente a la que se ha vivido en Sinaloa desde la segunda mitad de 2024, cuando la captura de Ismael Zambada, el Mayo, desató enfrentamientos entre facciones rivales del Cartel de Sinaloa que han elevado el número de homicidios en el estado. Para López Montiel, en el CJNG no hay una pugna entre grupos —al menos no una visible—, lo que disminuye las probabilidades de que la muerte del Mencho conduzca a un escenario similar al que siguió al arresto del Mayo.

“Creo que esto es lo que va a permitir que haya estabilidad en el contexto del cartel. Sí es posible que haya confrontación en los grupos para ver si reasumen el control centralizado del cartel o la otra es que puedan establecer negociaciones que estabilicen nuevamente la actividad, pero me parece que sí es distinto al Cartel de Sinaloa y creo que, en ese sentido, la pacificación puede ser no necesariamente más sencilla, pero sí de otro tipo y un poco más estable”, dijo.

En el contexto de la operación contra el Mencho, los analistas consultados también toman en cuenta el peso de Estados Unidos en la política de seguridad de México.

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, ha insistido en que México debe hacer más contra los criminales e incluso ha planteado que fuerzas estadounidenses puedan realizar operaciones en territorio mexicano. Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad —que considera violatoria de la soberanía nacional— y este lunes, durante su conferencia de prensa diaria, reconoció que hubo intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos previo al operativo contra el Mencho, pero insistió en que el despliegue fue exclusivamente de fuerzas mexicanas.

López Montiel consideró que la presión de Estados Unidos fue clave para que México decidiera actuar ahora contra el Mencho, un hombre por el que Washington ofrecía una recompensa de US$ 15 millones y a cuyo cartel Trump designó como organización terrorista.

“(El operativo contra el Mencho) le permite a la presidenta ganar tiempo no únicamente en la relación con Estados Unidos sino también en la coyuntura de los aranceles que le retiraron a Donald Trump la semana pasada y los que impuso nuevamente. Esto le permite a la presidenta ganar tiempo en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos”, dijo.

En esa línea, Javier Oliva, especialista en seguridad y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que ahora se debe prestar atención a la manera en la que Trump responderá al golpe de México al CJNG.

“En términos coloquiales, le toca mover ficha, a ver cómo corresponde a este esfuerzo en donde murieron 25 elementos del Ejército y la Guardia Nacional de México. A ver con qué contribuye, más allá de las menciones insulsas y posturas belicistas”, dijo.

