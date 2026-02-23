¿Qué está pasando en México? Así fue el operativo en el que murió el Mencho y la ola de violencia que le siguió

Por Gonzalo Zegarra y Sol Amaya, CNN en Español

En 48 horas, la larga misión de dar con el paradero de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder y cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación, pasó de una ansiada pista concreta a realizar el operativo que este domingo resultó en la muerte del temido líder narco en el oeste de México.

El seguimiento de la red de vínculos del Mencho, uno de los criminales más buscados desde hace años por las autoridades de México y de Estados Unidos, dio con una persona clave con llegada hasta su guarida.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en Tapalpa”, explicó en conferencia de prensa el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México.

El sábado 21, la mujer se retiró del inmueble, pero la información recabada señaló que el capo permanecía en el lugar con un círculo de seguridad, agregó Trevilla.

Con esa confirmación, la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional pasó a diseñar el operativo para realizarlo antes que se le vuelva a perder el rastro.

La misión fue llevada a cabo por componentes terrestres; una fuerza aeromóvil, con helicópteros que no llegaron a Jalisco para no desatar sospechas; y una fuerza de apoyo aéreo.

Trevilla narró que las fuerzas trazaron un cerco con el objetivo de detener al Mencho en flagrancia y sus lugartenientes abrieron fuego. “El Mencho sale, deja un grupo con una gran cantidad de armamento, fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada. Las fuerzas militares repelen la acción”, explicó.

En ese momento murieron ocho integrantes del cartel, cuatro más que los reportados el domingo, y dos militares resultaron heridos. Además, fueron incautadas siete armas largas y dos lanzacohetes.

Oseguera, con otro grupo de seguridad, intentó escapar.

El complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa y, tras la incursión, el Mencho trató de huir hacia una zona boscosa.

“Se estableció un cerco, los persigue el personal de las Fuerzas Especiales y lo ubican oculto entre la maleza”, dijo Trevilla.

Los escoltas abrieron fuego, pero el general afirmó que, gracias a la presión de los militares, no pudieron usar el lanzacohetes que llevaban con ellos. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y pudieron acercarse al lugar.

“Resulta herido el Mencho con dos de sus escoltas y se detienen a dos más”, afirmó.

“Una vez que se controla la situación, personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su escolta, determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves”, explicó Trevilla. Por ello, llamaron a un helicóptero, al que fueron subidos el líder narco, dos lugartenientes y un oficial herido.

Inicialmente, iban a ser trasladados a Guadalajara para recibir atención médica, pero murieron en el trayecto, por lo que cambiaron el rumbo hacia el aeropuerto internacional de Morelia, donde esperaba un caza de la Fuerza Aérea para llevarlos a Ciudad de México.

“Ya no era conveniente llegar a Guadalajara por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas en la capital de Jalisco”, dijo Trevilla.

En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no hubo una participación de fuerzas de Estados Unidos, sino que apoyaron con el intercambio de información. “Toda la operación es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional”, enfatizó.

Por su lado, Trevilla dijo que EE.UU. compartió “información adicional” que ayudó a las fuerzas de seguridad y militares mexicanas a “dar con la ubicación exacta” del líder del CJNG. Sin embargo, aclaró que la pista sobre la pareja sentimental fue producto de las tareas de inteligencia de México.

El domingo, un funcionario de Defensa de EE.UU. dijo a CNN que un grupo de trabajo interinstitucional de Estados Unidos “tuvo un papel” en la operación. “(Joint Interagency Task Force-Counter Cartel) tuvo un papel, ya que JIATF-CC trabaja regularmente con (las fuerzas armadas mexicanas) a través de USNORTHCOM”, dijo el funcionario, en referencia al Comando Norte de EE.UU. “Sin embargo, quiero enfatizar que esta fue una operación de (las fuerzas armadas mexicanas), así que el mérito es de ellos”.

El operativo desató una respuesta de violencia casi inmediata. En varias partes del sur de Jalisco comenzaron los llamados “narcobloqueos”, cerrando carreteras y quemando vehículos.

Esto se extendió a otros estados, como Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo y Guerrero. Diversas situaciones de robos, quema de vehículos y otros hechos violentos fueron reportados en varios puntos del país. Esto llevó a que se suspendieran el transporte público y las clases en algunas de las zonas más afectadas.

