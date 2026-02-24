Los nuevos aranceles globales de Trump son del 10 %, un porcentaje menor al que prometió

Por Adam Cancryn, CNN

El Gobierno de Trump impuso este martes nuevos aranceles generales del 10 %, un nivel inicial inferior al que el presidente Donald Trump había prometido durante el fin de semana.

Estos nuevos aranceles globales fueron anunciados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza después de que la Corte Suprema invalidara el uso generalizado de las facultades arancelarias de emergencia por parte de Trump, lo que lo impulsó a comenzar a reestructurar su estrategia comercial por otras vías.

Trump dijo inicialmente que los nuevos aranceles para todos los socios comerciales serían del 10 % y un día después afirmó que se fijarían en el 15 % “con efecto inmediato”.

Sin embargo, para entonces el presidente ya había firmado una proclamación oficial que imponía los aranceles del 10 %.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el plan es aumentarlos eventualmente al 15 %, pero que aún no hay una fecha fija para el nuevo decreto de Trump.

Los nuevos aranceles se están implementando bajo una autoridad que permite al Gobierno imponerlos por hasta 150 días a una tasa máxima del 15%, salvo que el Congreso tome medidas adicionales.

Trump ha pasado los últimos días criticando duramente a la Corte Suprema por su decisión sobre los aranceles, que eliminó su capacidad de imponer aranceles a productos extranjeros a su antojo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.