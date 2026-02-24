México vs. Islandia: las conclusiones que necesita sacar Javier Aguirre en el Tri

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de México enfrentará este miércoles a la selección de Islandia en el Estadio La Corregidora, en el estado de Querétaro, en un juego amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El partido se realizará con normalidad, tres días después de los recientes actos de violencia que se desataron en Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (líder del Cartel Jalisco Nueva Generación) y luego de que la Federación Mexicana de Fútbol pospusiera el partido de Liga MX entre el Querétaro y el FC Juárez programado en el mismo estadio.

Como este partido no pertenece a una fecha FIFA oficial, el director técnico del Tri, Javier Aguirre, convocó solamente a futbolistas que militan en México. Y como actualmente el Club Guadalajara es el líder del torneo Clausura 2026 y uno de los equipos que mejor está jugando en la Liga MX, la base de la convocatoria del “Vasco” está compuesta por jugadores de las Chivas, que aporta siete seleccionados.

Por su parte, la convocatoria de la selección de Islandia (que no se clasificó al Mundial) está conformada en su mayoría por futbolistas que nunca han jugado para su país. Además, el director técnico del equipo no viajó a México para afrontar este duelo.

Para el amistoso, Aguirre prefirió no llamar a Diego Lainez, el futbolista de Tigres y uno de los mexicanos que mejor nivel ha mostrado en este torneo de la Liga MX. Esto podría llevar a pensar que Lainez podría quedar afuera de la lista final para la Copa del Mundo, porque en las fechas FIFA de marzo y junio ya estarán convocados los jugadores que militan en Europa.

El “Vasco” tendría dudas en la posición de lateral derecho. Luego de la lesión de Rodrigo Huescas y en medio de la incertidumbre sobre si podrá recuperarse a tiempo para el Mundial, no hay otro jugador que le genere completa garantía en esa zona del campo. Ahí entran en la ecuación Richard Ledezma, Jesús Garza e Israel Reyes, quienes fueron convocados para enfrentar a Islandia.

Otra incertidumbre sería la posición de defensa central zurdo. Johan Vásquez es el titular fijo para Aguirre en esa posición, pero no está definido quién sería el suplente. La lesión de Jesús Orozco Chiquete abrió la posibilidad para que DT convoque a alguien por sorpresa. Everardo López y Diego Campillo fueron llamados como relevos para jugar este miércoles.

Y otro puesto que genera preguntas es el del centro delantero. La lesión de Santiago Giménez y la salida de Germán Berterame a la MLS han abierto las opciones. Armando González es el principal candidato para asegurarse un lugar de último minuto en la lista final para el Mundial, ya que también fue requerido para esta convocatoria contra Islandia.

