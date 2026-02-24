Muere Robert Carradine, actor en “Revenge of the Nerds” y “Lizzie McGuire”, a los 71 años

Por Hanna Park y Sandra Gonzalez, CNN

Robert Carradine, el actor conocido por sus papeles en “The Long Riders,” “Revenge of the Nerds” y la serie de televisión “Lizzie McGuire,” falleció a los 71 años, según informó su empresa de representación.

“Es con profunda tristeza que debemos compartir que nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido,” dijo la familia en un comunicado a Deadline.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que le rodeaban. Estamos desolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”, decía el comunicado familiar.

“Esperamos que su camino pueda servir para arrojar luz y fomentar que se enfrente el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, añadió.

Keith Carradine, hermano de Robert, dijo a Deadline que la familia quería compartir la lucha de su hermano con el trastorno bipolar, afirmando: “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello”.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo. “Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos todos los días.”

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine fue hijo de John Carradine (1906-1988), el gran actor de caracter que participó en películas de John Ford, como “Stagecoach” (1939) y “The Grapes of Wrath” (1940) antes de especializarse en películas de horror.

Los hijos del veterano John Carradine también siguieron los pasos de su padre y se hicieron actores. Además de Robert, la dinastía familiar incluyó a David Carradine “Kung Fu”, “Kill Bill”) y Keith Carradine (“Nashville”, “Pretty Baby” y las series “Deadwood” y “Fargo”, entre otras), quien ganó el premio Oscar en 1976 a mejor canción original por “I’m Easy” de la película “Nashville”.

Otro hermano del actor, Christopher Carradine, fue exvicepresidente de Walt Disney Imagineering, la empresa que diseña las actracciones de los parques temáticos Disney.

Los tres hermanos Carradine trabajaron juntos en el western “The Long Riders” (1980), en el que interpretaron a los hermanos Younger. De hecho, todos los personajes que eran hermanos en la películas fueron interpretados por actores hermanos en la vida real.

Dentro del género western se ubicó uno de los primeros éxitos en el cine de Robert Carradine, con apenas 18 años: “The Cowboys” (1972), protagonizada por John Wayne. El canal de YouTube A Word on Westerns, especializado en este género de películas, entrevistó a Robert Carradine en 2022, quien contó anécdotas del rodaje.

Pero Carradine alcanzó su mayor popularidad por su papel de Lewis Skolnick, el líder idealista de una fraternidad de inadaptados sociales, en la película de 1984 “Revenge of the Nerds”, una comedia de estudio que generó varias secuelas.

Dos décadas después, encontró una nueva generación de admiradores al interpretar a Sam McGuire en la popular serie de televisión de Disney, “Lizzie McGuire” (2001-2004) y en la película “The Lizzie McGuire Movie” (2003).

Hilary Duff, quien coprotagonizó la serie, rindió homenaje a Carradine en una publicación en Instagram este martes por la mañana, escribiendo: “Esta duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo”.

“Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”, escribió.

Otro coprotagonista de “Lizzie McGuire”, Jake Thomas, lo describió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.

La hija de Carradine, Ever Carradine, compartió una publicación en Instagram tras el fallecimiento de su padre: “Mi dulce y divertido papá, que solo tenía 20 años más que yo, que nunca perdió la oportunidad de llevarme al aeropuerto o decirme cuánto le encantaba mi aderezo casero para ensaladas, se ha ido”.

“Cada vez que alguien me pregunta cómo salí tan normal, siempre les digo que es por mi papá. Sabía que mi papá me amaba, lo sabía en lo más profundo de mis huesos, y siempre supe que me respaldaba”, escribió, antes de agregar: “Descansa tranquilo, papá. Te quiero más que a nadie”.

Con información de Gonzalo Jiménez, de CNN en Español.