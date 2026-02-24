Renuncia la directora del Museo del Louvre tras el “robo del siglo”

Por Billy Stockwell y Pierre Bairin, CNN

La directora del famoso museo del Louvre en París renunció este martes tras el “robo del siglo” del año pasado, en el que se llevaron joyas de la corona por un valor de 88 millones de euros (US$ 100 millones).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que aceptaba la renuncia de Laurence des Cars y elogió su decisión de dimitir como “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un nuevo y fuerte impulso”, según el Palacio del Elíseo.

Des Cars había ofrecido previamente su renuncia a la ministra de Cultura, Rachida Dati, después del robo en el que los ladrones irrumpieron en la Galería Apollo del museo, pero la solicitud había sido rechazada en ese momento.

Ella admitió el año pasado que la “infraestructura técnica absolutamente obsoleta, incluso ausente” para monitorear los tesoros más valiosos del país era una “observación terrible” para el museo más grande del mundo.

En 2024, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales los turistas estadounidenses representaron el 13 % del total, solo superados por los franceses.

“El presidente le agradeció su trabajo y su compromiso durante los últimos años y, reconociendo su innegable experiencia científica, le confió una misión en el marco de la presidencia francesa del G7, centrada en la cooperación entre los grandes museos de los países participantes”, indicó el Elíseo este martes.

El robo fue solo el problema más reciente de una serie de conflictos que afectaron a la venerable institución, que también fue golpeada por una huelga el año pasado en la que los trabajadores se quejaron de multitudes inmanejables, falta de personal y malas condiciones de trabajo.

Des Cars se convirtió en la primera directora del Museo del Louvre en sus 230 años de historia, cuando asumió el cargo en septiembre de 2021.

