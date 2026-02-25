¿Cómo se preparan Bill y Hillary Clinton para sus declaraciones históricas sobre Jeffrey Epstein?

Por Jeff Zeleny, Annie Grayer y MJ Lee

Veinticinco años después de haber dejado la Casa Blanca, Bill y Hillary Clinton están a horas de un nuevo enfrentamiento legal con los republicanos de la Cámara de Representantes, mientras se preparan para testificar en una investigación del Congreso sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Para los Clinton, las declaraciones de esta semana marcan un sorprendente giro. Después de meses de luchar enérgicamente para evitar testificar en lo que denunciaron como un complot republicano en su contra, aceptaron comparecer solo después de que la Cámara avanzara hacia una votación bipartidista para declararlos en desacato penal al Congreso.

Se espera que los Clinton estén acompañados por sus abogados, David Kendall y Cheryl Mills, quienes han estado trabajando minuciosamente en los detalles de los temas que podrían abordarse durante el interrogatorio. No estaba claro quién más del equipo de los Clinton se uniría a ellos en sus respectivas declaraciones, según informaron funcionarios.

Las declaraciones están programadas para llevarse a cabo en Chappaqua, Nueva York, donde viven los Clinton. Hillary Clinton comparecerá el jueves y Bill Clinton el viernes. La ubicación del testimonio fue negociada entre Kendall y el representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, con la esperanza de evitar la indignidad y el precedente de citar a un expresidente al Capitolio para ser interrogado.

“Nadie está acusando a los Clinton de ningún delito”, dijo Comer. “Solo tenemos muchas preguntas”.

Para prepararse, los Clinton se han estado resguardando —a veces juntos, a veces por separado— para refrescar su memoria sobre los años de Epstein, pero, sobre todo, para defenderse y planear líneas de respuesta ante posibles interrogadores hostiles. Los republicanos han intentado presentar a los Clinton como un paquete, pero sus declaraciones por separado subrayan las diferencias potencialmente enormes entre cualquier información que cada uno pueda aportar a la comisión.

Bill Clinton viajó en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, según una revisión de CNN, y fue fotografiado con mujeres en un jacuzzi en archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. También fue fotografiado con Ghislaine Maxwell, la exnovia y cómplice de Epstein en el tráfico de víctimas. Hillary Clinton ha dicho que nunca conoció a Epstein.

Bill Clinton nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha dicho repetidamente que cortó lazos antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y que no tenía conocimiento de ningún crimen.

El expresidente y sus abogados acudirán a su sesión el viernes con la expectativa de que podría enfrentar un largo día de interrogatorio, de acuerdo con una fuente familiarizada con el proceso, posiblemente incluso más largo que las cinco horas que el asociado de Epstein, Les Wexner, testificó la semana pasada. Las declaraciones serán grabadas en video y el personal republicano de la comisión planea publicar el video en cuestión de días después de que se completen las entrevistas, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

Los Clinton y los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara han acordado cinco temas para las declaraciones, dijo a CNN una persona familiarizada con el acuerdo. Son:

Presunto mal manejo de la investigación del Gobierno federal sobre Epstein y Maxwell;

Las circunstancias e investigaciones posteriores de la muerte de Epstein en 2019;

Las formas en que el Gobierno federal podría combatir efectivamente las redes de trata sexual;

Cómo Epstein y Maxwell buscaron ganarse el favor de otros para proteger sus actividades ilegales;

Y posibles violaciones de reglas de ética relacionadas con funcionarios electos.

Sobrevivientes de Epstein y abogados que los representan dijeron a CNN que creen que es importante que los Clinton —el expresidente, en particular— testifiquen. En entrevistas, enfatizaron que la presencia de una persona en los archivos de Epstein y su cooperación con el Congreso no indican necesariamente actos indebidos.

Aun así, Bill Clinton debería compartir todo lo que sepa sobre el pasado de Epstein con los legisladores, dijeron varias sobrevivientes y abogados.

“Él tenía una conexión con Epstein. Fue el presidente de nuestro país. Creo que las víctimas quieren entender un poco mejor ese vínculo”, dijo Jennifer Plotkin, una abogada que representa a numerosas sobrevivientes de Epstein, a CNN. “Nadie debería estar por encima de la ley. Si te entregan una citación válida, debes cumplirla”.

Los portavoces de los Clinton no respondieron a las solicitudes de comentarios este miércoles.

El simple hecho de que los Clinton estén programados para ser interrogados es un recordatorio fresco de cómo la saga de Epstein es diferente a cualquier escándalo de la era Clinton.

Al principio, las conversaciones entre los abogados de los Clinton y la comisión se dieron a puerta cerrada, a través de intercambios de correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas. Los Clinton querían ser tratados como otros testigos en la investigación, quienes pudieron renunciar a sus citaciones para testificar en persona y, en su lugar, enviar declaraciones juradas por escrito.

Los republicanos no aceptaron eso, lo que los demócratas alegaron que era con fines políticos.

Finalmente, los Clinton trataron de lanzar una campaña feroz contra Comer, difundiendo mensajes desde la oficina oficial del expresidente dirigidos al presidente republicano. Consideraron que el esfuerzo por buscar su testimonio era parte de un intento partidista de desviar el foco de la investigación de Epstein lejos del presidente Donald Trump.

“Aun con la práctica, Jim Comer ni siquiera puede mentir bien”, leía uno de los comunicados por correo electrónico de los Clinton. “Llama a la oficina de Jim Comer y pregunta por qué las audiencias sobre Epstein están ocultas al público”.

Lo que el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes no esperaba era que algunos de sus propios miembros se unieran a los republicanos para intentar declarar a los Clinton en desacato.

El clima político hoy es muy distinto al de cualquiera de las otras épicas batallas legales de los Clinton con el Partido Republicano: el juicio político a Bill Clinton por sus declaraciones sobre su relación con una pasante de la Casa Blanca, la investigación del ataque de 2012 a la misión estadounidense en Bengasi, Libia, o la investigación por el uso de un servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton para asuntos del Departamento de Estado.

Actualmente, las víctimas de Epstein tienen mucha más influencia sobre muchos legisladores demócratas que el sentido de lealtad hacia los Clinton.

“Las sobrevivientes merecen transparencia y justicia”, dijo la representante demócrata Rashida Tlaib a CNN. “Deberíamos declarar en desacato a cualquier persona vinculada a Epstein que no nos proporcione información, sin importar a qué partido político pertenezca”.

Más de 40 demócratas actualmente en la Cámara de Representantes nacieron en 1980 o después, por lo que tienen recuerdos diferentes de la presidencia de Bill Clinton que los líderes del partido que estaban en Washington cuando él puso fin a 12 años de control republicano de la Casa Blanca.

Incluso algunos aliados leales reconocen que fue un error de cálculo que los Clinton abordaran esto como si fuera solo otra pelea con los republicanos.

“En retrospectiva, este no era el momento para una campaña de tierra quemada contra los republicanos”, dijo un antiguo asesor de los Clinton a CNN, hablando bajo condición de anonimato para no enemistarse con el expresidente y la ex primera dama. “El antiguo equipo no apreció cuánto han cambiado las cosas”.

Los líderes demócratas de la Cámara alentaron a sus miembros a votar en contra del esfuerzo porque los Clinton aún estaban negociando con la comisión, dijeron fuentes a CNN en ese momento. Argumentaron que los republicanos estaban señalando a los Clinton para distraer la atención de cuánto tiempo estaba tardando el Departamento de Justicia en publicar los archivos de Epstein. La expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, reprendió en privado a los miembros demócratas por votar a favor de declarar a los Clinton en desacato.

Aun así, nueve miembros demócratas de la Comisión de Supervisión se unieron a los republicanos para apoyar la moción de desacato contra el expresidente. Tres demócratas votaron para declarar en desacato a Hillary Clinton.

Quienes votaron con los republicanos argumentaron que querían preservar el poder de una citación congresional y mostrar coherencia para las sobrevivientes de Epstein que pedían rendición de cuentas al Congreso, independiente del partido.

“Fue muy difícil”, recordó la representante Yassamin Ansari, demócrata de la Comisión de Supervisión que no tomó una postura firme y votó “presente”, acerca de las discusiones que los demócratas mantenían en ese momento.

Ansari, de 33 años, nació en 1992, el año en que Bill Clinton fue elegido presidente por primera vez, y recordó haber crecido con la historia de Epstein.

“Creo que entendía los diferentes lados del argumento en este sentido”, dijo ella.

Incluso antes de la votación de desacato, ambas partes intentaron múltiples salidas. Comer retrasó las fechas de las declaraciones mientras ambos bandos seguían dialogando. Los Clinton propusieron entrevistas voluntarias en Nueva York, pero querían controlar el tema, la duración y quiénes podían asistir. Después presionaron para que las entrevistas se llevaran a cabo en público.

“Cada persona debe decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ese momento es ahora”, escribieron los Clinton en enero cuando anunciaron que no comparecerían en persona para las declaraciones programadas.

Sin embargo, Comer quería que los Clinton comparecieran en sus términos. Prosiguió con la programación de sus declaraciones y, cuando ninguno de los dos apareció, decidió convocar una votación para declarar a los Clinton en desacato penal al Congreso, marcando una gran escalada en la investigación bipartidista.

Poco después de que los legisladores avanzaran con las referencias de desacato de los Clinton fuera de la comisión, donde hubiera tenido un trámite sencillo para su aprobación final, los Clinton aceptaron en el último momento las condiciones de Comer para las declaraciones y se canceló el esfuerzo de desacato.

“Los Clinton se rindieron por completo”, dijo Comer en ese momento.

El principal demócrata del panel, el representante Robert Garcia, dijo a CNN antes de las declaraciones que siempre quiso escuchar a los Clinton; solo era cuestión de cómo obtendrían el testimonio.

“Creo que en realidad lo esperan con interés, según entiendo. Realmente quieren llevar la información que conocen al público”, dijo Garcia. “Y creo que vamos a tener muchas preguntas respondidas, pero también podrán dejar muy claro qué información tienen y qué sabían ellos”.

Más allá de preguntar a Bill Clinton sobre sus interacciones con Epstein, Garcia dijo que quiere saber si Epstein tenía algún vínculo con inteligencia extranjera o conexiones con gobiernos extranjeros.

“Creo que el expresidente estaría singularmente calificado para compartir esa información”, dijo Garcia.

Los demócratas son generalmente más escépticos sobre que los republicanos tomen declaración a Hillary Clinton, considerando que la exsecretaria de Estado dijo que nunca conoció a Epstein.

“La única razón por la que ella está siendo citada a declarar es porque los republicanos siguen teniendo sueños febriles sobre encarcelarla”, dijo a CNN el representante demócrata James Walkinshaw de Virginia, miembro de la Comisión de Supervisión. “Es puramente político”.

A pesar de la alegría republicana por lograr obtener declaraciones de los Clinton, ha surgido una sensación de inquietud entre algunos leales a Trump que temen que un futuro Congreso controlado por los demócratas pueda citar más fácilmente a Trump o su familia.

El presidente mostró su propio cansancio cuando se le preguntó sobre los Clinton a principios de este mes.

“Me molesta verlo, en muchos sentidos”, dijo Trump a los periodistas. “Me molesta verlo, pero luego mírenme a mí, ellos fueron tras de mí”.

Pero Comer sostiene que los demócratas intentarán que Trump comparezca en una declaración si recuperan la mayoría, independientemente de los pasos que él haya tomado.

“Van a ir tras Trump, tomemos declaración a los Clinton o no”, dijo Comer a CNN.

Sobrevivientes han dicho que les preocupa que si los Clinton se hubieran negado a una citación del Congreso, eso habría sentado un precedente similar para otras personas a quienes se les pide declarar.

“Si ellos se salen con la suya, entonces todos van a seguir sus pasos”, dijo la sobreviviente Sharlene Rochard a CNN.

Liz Stein, otra sobreviviente de Epstein, agregó que el cuestionamiento no debería terminar con los Clinton.

“¿Por qué el enfoque está solo en los Clinton?”, cuestionó Stein. “¿Y por qué no nos estamos concentrando en el alcance más amplio de las personas de quienes necesitamos obtener información?”

