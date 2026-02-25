El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio

Por CNN en Español

El Vaticano anunció que el papa León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, sin detallar qué ciudades visitará.

“Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, dijo el portavoz vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado.

La última visita de un papa a España fue en 2011, cuando Benedicto XVI llegó a Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.

La Conferencia Episcopal Española confirmó que el programa de viaje será publicado más adelante, pero destacó que el portal Vatican News adelantó los lugares que visitará León XIV: Madrid, Barcelona y el archipiélago de Canarias.

Su paso por Barcelona coincidiría con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926, cuando está programada la inauguración de la “Torre de Jesús” de la Sagrada Familia.

El Vaticano también confirmó este miércoles que el papa visitará Mónaco el 28 de marzo y luego tendrá una gira por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, entre el 13 y el 23 de abril. El año pasado viajó a Turquía y el Líbano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.