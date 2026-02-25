En México, la “zar antidrogas” de EE.UU. felicitó a las autoridades por el operativo contra El Mencho

Por EFE

La directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, Sara Carter, afirmó que su país trabaja “día y noche” con México para “eliminar” a los carteles y el tráfico de drogas, tras una reunión con autoridades militares y de seguridad en Palacio Nacional.

La visita de la “zar antidrogas” se dio después del operativo del domingo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y tras una ola de violencia en el país.

Sobre el operativo, Carter retomó un mensaje oficial de la ONDCP, en el que se informó que la funcionaria y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunieron este martes con liderazgos militares y de seguridad de México para “felicitarlos” por la “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes.

En esa publicación, la ONDCP calificó al CJNG como una “organización terrorista extranjera” responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

Además, sostuvo que el presidente Trump “cumple su promesa” de fortalecer la seguridad y “salvar vidas” estadounidenses.

Por su parte, Johnson escribió que reconoce a la Secretaría de Marina y al Gabinete de Seguridad por “este gran golpe contra el narcotráfico”.

Detalló que, entre lo asegurado en el operativo militar del domingo pasado que culminó con la muerte del Mencho, hay “casi dos toneladas” de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo, lo que, añadió, representa una pérdida estimada de 594 millones de pesos (33 millones de dólares) para los grupos criminales y evita que 79 millones de dosis “lleguen a nuestras calles”.

“Bajo el liderazgo” del presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, agregó el embajador, “nuestra cooperación” está generando “resultados reales” en materia de seguridad para ambos países.

Del lado mexicano, las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento sobre la reunión, mientras en fotos comapartidas por la zar antidrogas se observa al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, atendieron la reunión la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco.

