El expreso político de Venezuela, Enrique Márquez, se reúne con su sobrina en discurso del Estado de la Unión de Trump

Un líder de la oposición venezolana recientemente liberado de prisión se reunió con su sobrina el martes durante el discurso del Estado de la Unión, mientras el presidente Donald Trump promocionaba la operación militar estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

En su discurso, Trump llamó la atención sobre Alejandra González, quien estaba entre el público, diciendo que compartía un vínculo especial con su tío Enrique Márquez.

“Alejandra, me complace informarle que su tío no solo ha sido liberado, sino que está aquí esta noche”, anunció Trump, antes de que Enrique Márquez entrara en la Cámara de Representantes, donde la abrazó mientras los legisladores aplaudían.

La conmovedora y sorpresiva reunión se produjo en el contexto de importantes cambios políticos en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero. Desde entonces, Estados Unidos ha presionado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, para que libere a cientos de presos políticos encarcelados durante casi tres décadas de régimen autoritario.

Márquez, candidato presidencial para 2024 por un partido centrista, fue uno de los primeros en salir en libertad el mes pasado. Había permanecido recluido en la infame prisión El Helicode desde su arresto en enero de 2025. Fue acusado de participar en un intento de golpe de Estado tras cuestionar la victoria electoral de Maduro.

“Alejandra temía no volver a ver a su tío”, dijo Trump.

“Desde la redada hemos trabajado con los nuevos líderes y ellos han ordenado el cierre de esa vil prisión y ya han liberado a cientos de presos políticos, y habrá más”.

Trump, que se centró principalmente en cuestiones internas durante su discurso, llamó a Venezuela un “nuevo amigo” y un “socio”.

Venezuela ha liberado a más de 400 presos políticos desde que Estados Unidos derrocó a Maduro, según la principal organización de derechos humanos del país, Foro Penal.

Cientos de presos políticos siguen encarcelados, según grupos de derechos humanos, y muchos de los liberados hasta ahora han enfrentado restricciones y condiciones como prohibiciones de viajar, comparecencias periódicas ante los tribunales y órdenes de silencio.

La semana pasada, los legisladores venezolanos aprobaron un nuevo proyecto de ley que otorga amnistía a las personas que fueron procesadas o condenadas por razones políticas, allanando el camino para cientos de liberaciones más.

Tras firmar la ley, Rodríguez la calificó como “una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democráticamente y en paz, para que Venezuela se deshaga del odio, de la intolerancia, se abra a los derechos humanos”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que las autoridades venezolanas habían recibido más de 1.500 solicitudes de amnistía hasta el sábado.

Durante su discurso en Washington el martes, Trump le otorgó al piloto de helicóptero estadounidense, suboficial jefe 5 Eric Slover, una Medalla de Honor por su participación en la operación para capturar a Maduro.

