Jóvenes de EE.UU. están adoptando el “Chinamaxxing”, y eso impulsa el poder blando de Beijing

Este artículo podría llegarte en un momento muy chino de tu vida, al menos si últimamente has pasado tiempo suficiente en redes sociales, donde el fenómeno del “Chinamaxxing” ha copado los feeds con videos de personas bebiendo agua caliente, desplazándose por la casa en pantuflas y luciendo una chaqueta Adidas viral que evoca la moda china tradicional.

Estas cosas, bromean los creadores de contenido, te ayudarán a “convertirte en chino”, lo que refleja la creciente fascinación occidental por la cultura y la estética chinas.

“Rutina matutina como un nuevo villano chino”, tituló un creador de TikTok un video en el que realiza una serie de ejercicios tradicionales chinos. Otro video, con más de 2,4 millones de visualizaciones hasta finales de febrero, muestra al creador hirviendo manzanas para preparar té de frutas, un supuesto elixir chino de la vieja escuela para la salud intestinal.

Ya hemos visto esto antes, a medida que Asia acumulaba capital cultural global. Los K-dramas, el K-pop y la K-belleza se han vuelto populares en todo el mundo, mientras que un número récord de turistas acude a Japón y se deleita con sus calles impecables y su tren de alta velocidad.

Ahora parece que le toca el turno a China.

“Durante mucho tiempo se debatió sobre cómo China no tenía tanto poder blando frente a Corea del Sur o Japón”, afirmó Tianyu Fang, estudiante de doctorado del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard.

“Vemos que esto ha cambiado bastante en los últimos meses, con videojuegos chinos, películas chinas e incluso pequeñas iniciativas como Labubus, que están transformando el imaginario cultural de China en Estados Unidos y, en general, en Occidente”.

Pero esto se percibe un poco diferente a las anteriores oleadas culturales asiáticas. Para empezar, Corea del Sur y Japón son democracias y firmes aliados de Estados Unidos, mientras que China es un Estado autoritario y un importante rival de Estados Unidos.

Esta tendencia también marca un cambio de actitud en el público estadounidense.

Hace tan solo unos años, la pandemia de covid-19 impulsó un aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos, que han sido mortales. El presidente Donald Trump empleó repetidamente un lenguaje racista, llamando al covid “kung flu”. Una guerra comercial y otras tensiones profundizaron la sinofobia generalizada.

En este contexto, puede parecer un giro de 180 grados para muchos estadounidenses de la Generación Z aceptar ahora “convertirse en chinos”.

Pero los expertos afirman que la tendencia revela corrientes subyacentes más profundas, como la insatisfacción de muchos estadounidenses con la vida en casa, derivada de la agitación política, la violencia armada, la represión migratoria y las persistentes tensiones raciales. Todo esto ha apagado la imagen de Estados Unidos, impulsando la curiosidad de los jóvenes estadounidenses por ver cómo es la vida al otro lado.

También se trata de simple exposición, señaló Fang. Si bien los productos chinos han sido omnipresentes en todo el planeta durante mucho tiempo, cada vez más estadounidenses notan el dominio de Beijing en muchos campos, especialmente en el competitivo mundo de la tecnología.

Y, cada vez más, lo que ven está redefiniendo su imagen de lo que es “cool”.

Esta no es la primera vez que China despierta la intriga de Occidente. En la década del 2000 y principios de la de 2010, a medida que China comenzaba a abrirse al mundo, más extranjeros comenzaron a aprender mandarín, y los viajes y la inmigración hacia y desde China se dispararon.

Gran parte del entusiasmo por conectar con el gigante asiático tenía un origen económico, afirmó Fang.

Sin embargo, en la última década “China se volvió más autosuficiente, es mucho más introspectiva que antes, especialmente durante el covid-19”, dijo.

Las relaciones con Estados Unidos también se deterioraron drásticamente a medida que China se volvía cada vez más autoritaria bajo el liderazgo de Xi Jinping, en lugar de ser más democrática y liberal, como esperaban los líderes occidentales.

Pero ahora parece que la gente se siente atraída por China no solo por el dinero, sino porque es cool.

Esto podría deberse en parte a la reapertura de China tras el covid-19, que incluyó la flexibilización de algunas políticas de visados ​​y el fomento del turismo, así como a la gran migración de usuarios de redes sociales a la plataforma china Xiaohongshu (también conocida como RedNote) después de que el Gobierno estadounidense amenazara con prohibir TikTok.

La afluencia de estadounidenses a Xiaohongshu permitió que dos poblaciones muy diferentes, que normalmente viven en espacios digitales completamente separados, conectaran directamente como nunca antes.

Y no es casualidad que esta tendencia se produzca en medio de un declive generalizado de la imagen global de Estados Unidos. Si bien sigue siendo la fuerza cultural dominante a nivel mundial, la reciente geopolítica y la agitación interna han transformado la percepción que la gente de todo el mundo tiene de la superpotencia.

Basta con observar cómo la represión migratoria ha impulsado a muchos estudiantes internacionales a estudiar en otros países, cómo los recortes presupuestarios para la investigación han obligado a los mejores científicos a trabajar en China, cómo los canadienses, indignados por la guerra comercial, boicotean los productos estadounidenses o cómo los propios estadounidenses deciden abandonar el país.

Se puede apreciar esta creciente sensación de desilusión en el tipo de contenido chino que atrae a los jóvenes estadounidenses.

Por ejemplo, videos que muestran paisajes vertiginosos de metrópolis chinas como Chongqing y Shanghái se han vuelto virales por representar una visión futurista de la vida urbana, repleta de calles aparentemente limpias y bajos niveles de delincuencia violenta.

Videos que muestran rascacielos con luces de neón, espectáculos de drones y sistemas de transporte impresionantes han encabezado los algoritmos de redes sociales. Otros videos populares destacan los avances de China en vehículos eléctricos y su adopción de energías renovables.

En muchos sentidos, este romanticismo del progreso chino es demasiado simplista. Por ejemplo, si bien el costo de la vivienda en China es más bajo que en Estados Unidos, el salario promedio también es mucho menor, uno de los muchos desafíos reales de la vida en China. A pesar de estos problemas, los videos virales presentan un contraste seductor con la infraestructura obsoleta y el alto costo de vida de Estados Unidos.

La tendencia actual “nos dice más sobre lo que los estadounidenses sienten por Estados Unidos que sobre lo que sienten por China”, afirmó Fang.

Con una larga historia de sinofobia en EE.UU. y tensiones geopolíticas, es difícil predecir cuánto durará la “Chinamaxxing” y si es una señal de un futuro cada vez más chino.

Beijing lleva años cultivando su poder blando y duro en partes de África, Latinoamérica, el Sudeste Asiático y las Islas del Pacífico. En ciertos países es habitual ver vehículos eléctricos chinos y smartphones Huawei o Xiaomi, productos mucho menos visibles en EE.UU., en parte debido a las restricciones políticas y los controles de importación.

“Muchos estadounidenses se están dando cuenta poco a poco de que estos son los productos que China ha estado produciendo y que son bastante buenos”, afirmó Fang. “Hay un retraso precisamente porque estos productos no estaban permitidos en EE.UU.”

Incluso algunos de los aliados tradicionales más cercanos de EE.UU. se están acercando cada vez más a China ante la volátil política exterior de Trump. El francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, el finlandés Petteri Orpo y el canadiense Mark Carney visitaron Beijing en los últimos meses y fueron recibidos por Xi. La cultura de internet evoluciona rápidamente y los memes virales se desvanecen con la misma rapidez. Para la mayoría de los usuarios, “Chinamaxxing” nunca fue algo serio y su propósito era usarse con ironía o como broma.

La tendencia también ha sido criticada, y algunos miembros de la diáspora china la acusan de ser culturalmente apropiadora e insensible.

Pero, por un breve instante, tendencias como estas pueden ofrecer un puente digital improbable entre dos culturas a menudo divididas por la política y las decisiones de sus líderes.

“Personalmente, crecí o maduré en una década en que la gente en Estados Unidos y la gente en China se interesaban por lo que cada uno tenía que decir y ofrecer al mundo”, dijo Fang.

“Me gustaría ver que algo de eso renaciera hoy en día”.

