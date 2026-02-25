La capitana del equipo femenino de hockey califica la invitación de Trump a la Casa Blanca como “una broma de mal gusto”

Por Mia Fishman, CNN

La capitana del equipo olímpico femenino de hockey sobre hielo de Estados Unidos, Hilary Knight, calificó este miércoles como “una broma de mal gusto” la invitación del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, durante una aparición en el programa SportsCenter de ESPN.

La invitación surgió después de que Trump extendiera una bienvenida al equipo masculino mediante una llamada telefónica el domingo, mientras celebraban en el vestuario su victoria por 2-1 en tiempo extra frente a Canadá para ganar la medalla de oro.

“Debo decirles que tendremos que traer al equipo femenino, ustedes lo saben”, dijo Trump a través de un altavoz sostenido por el director del FBI, Kash Patel, quien fue grabado celebrando con el equipo.

Trump añadió que, si el equipo femenino no era invitado, “probablemente sería sometido a un juicio político”. Su comentario fue seguido por risas en el vestuario.

El equipo femenino obtuvo su tercera medalla de oro olímpica tras vencer a Canadá 2-1 en tiempo extra en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el jueves, con Knight anotando el gol del empate en los minutos finales.

El equipo femenino rechazó la invitación al discurso sobre el Estado de la Unión de Trump debido a compromisos académicos y profesionales previos.

En la entrevista de ESPN, Knight, cinco veces medallista olímpica, afirmó que la controversia en torno a la invitación de Trump “está eclipsando gran parte del éxito, el éxito de las mujeres en los Juegos Olímpicos que representan al equipo de Estados Unidos y que han logrado increíbles hazañas con medallas de oro”.

En el video viral del vestuario el domingo, se escucha a varios miembros del equipo masculino reír ante la sugerencia de que el presidente podría enfrentar un juicio político por no invitar al equipo femenino ganador de la medalla de oro.

El intercambio entre los jugadores, Trump y Patel generó una fuerte reacción negativa en redes sociales.

“Deberíamos haber reaccionado de manera diferente”, dijo el miércoles el portero del equipo de Estados Unidos y de los Boston Bruins, Jeremy Swayman. “Estamos muy emocionados por el equipo femenino y les tenemos muchísimo respeto; compartir esa medalla de oro con ellas es algo por lo que siempre estaremos agradecidos”.

Al ser consultada sobre cómo reaccionaron los jugadores masculinos ante la posible visita del equipo femenino a la Casa Blanca esta semana, Knight describió las risas en el vestuario como “un pequeño lapsus” de juicio.

Pese a la fricción, Knight enfatizó su orgullo por la victoria de la medalla de oro masculina, señalando que ambos equipos deberían estar celebrando una semana histórica para el hockey estadounidense en lugar de lidiar con las repercusiones políticas.

“Creo que los chicos se encontraban en una situación difícil, así que me parece una pena que esta historia y esta narrativa se hayan exagerado y estén eclipsando esa conexión y ese interés genuino que sienten los unos por los otros y el apoyo mutuo”, dijo Knight.

El rapero Flavor Flav, quien actuó como animador de Team USA en Italia, extendió su propia invitación al equipo femenino a través de las redes sociales el lunes, pidiendo “una verdadera celebración” en Las Vegas.

Knight expresó su esperanza de celebrar los logros del equipo en Las Vegas junto a la estrella de Public Enemy, pero explicó que los compromisos de las jugadoras en la Liga Profesional de Hockey Femenino (PWHL, por sus siglas en inglés) y en equipos universitarios impiden una fiesta inmediata.

Un grupo del equipo masculino, que viajó a Washington en un avión militar, seis minutos de elogios por parte de Trump durante el discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche.

“Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que realmente no sabemos qué hacer al respecto”, dijo Trump. “Para demostrarlo, para demostrarlo aquí esta noche con nosotros, está un grupo de ganadores que acaba de enorgullecer a toda la nación: el equipo masculino olímpico de hockey ganador de la medalla de oro”.

Durante su discurso, Trump aseguró que el equipo femenino “pronto” hará un viaje a Washington, pero el equipo de Estados Unidos aún no ha confirmado la visita.

Knight calificó la reciente controversia como “una muy buena lección para centrarnos realmente en cómo hablamos de las mujeres, no solo en el deporte, sino en la industria. Las mujeres no son inferiores y sus logros no deberían verse eclipsados por nada más que lo fantásticas que son”.

Con el empate in extremis de Knight en la final olímpica de Milán, la veterana pasó a la historia del hockey estadounidense, convirtiéndose en la máxima anotadora y líder en puntos olímpicos de todos los tiempos en la rama femenina.

Está previsto que vuelva al hielo con su equipo profesional, el Seattle Torrent de la PWHL, este viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.