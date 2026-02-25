Larry Summers se jubila de Harvard en medio del escándalo de Epstein

Por Matt Egan, CNN

El economista y exsecretario del Tesoro Larry Summers anunció este miércoles planes para retirarse de su cátedra en la Universidad de Harvard al final del año académico, en medio del escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En un comunicado, Summers describió su retiro como una “decisión difícil” y afirmó estar “agradecido” con los miles de estudiantes y colegas a quienes enseñó y con quienes trabajó.

Summers, expresidente de Harvard, también renunció a su cargo como codirector del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno, según un comunicado del portavoz de Harvard, Jason Newton. Señaló que el decano de la Escuela Kennedy de Harvard aceptó la renuncia de Summers “en relación con la revisión en curso por parte de la universidad de documentos vinculados a Jeffrey Epstein que fueron recientemente divulgados por el Gobierno”.

De acuerdo con Newton, Summers permanecerá en licencia hasta el final del año académico y no impartirá clases ni asumirá nuevos asesorados.

La noticia del retiro de Summers fue reportada primero por el periódico estudiantil The Harvard Crimson.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el presidente Bill Clinton entre 1999 y 2001, y luego regresó a la Casa Blanca como director del Consejo Económico Nacional durante el Gobierno de Barack Obama. Summers desempeñó un papel fundamental en el diseño de las políticas de estímulo utilizadas para encaminar nuevamente la economía de Estados Unidos tras la Gran Crisis Financiera.

Se suma a una lista creciente de líderes empresariales y otras figuras cuyas carreras se han visto afectadas por la divulgación de archivos vinculados con Epstein que han planteado interrogantes sobre su criterio.

En noviembre, Summers dijo que se sentía “profundamente avergonzado” por su relación con Epstein. En ese momento, señaló que pausaría todos sus compromisos públicos mientras trabajaba para “reconstruir la confianza y reparar relaciones”. Fue expulsado de por vida de la Asociación Estadounidense de Economía por sus vínculos con el delincuente sexual convicto. También renunció a la junta directiva de OpenAI y a un consejo asesor del banco español Santander.

Documentos publicados en los últimos meses muestran que Summers mantuvo durante años correspondencia personal con Epstein, incluidos correos electrónicos en los que el expresidente de Harvard hacía comentarios sexistas y pedía consejo sentimental a Epstein.

Harvard no quiso comentar si la universidad había considerado despedir a Summers, ni cuál podría ser su acuerdo de salida.

“Libre de responsabilidades formales, como presidente emérito y profesor retirado, espero con el tiempo dedicarme a la investigación, el análisis y el comentario sobre una amplia gama de asuntos económicos globales”, dijo Summers.

