México envía a Cuba otros dos barcos con casi 1.200 toneladas de ayuda humanitaria

El gobierno de México envió a Cuba este martes otros dos barcos con 1.193 toneladas de ayuda humanitaria, informó la Marina mexicana en un comunicado, en medio de los problemas de escasez que enfrenta la isla por desabasto de petróleo y las presiones de Estados Unidos.

Los buques salieron de Veracruz y se espera que lleguen a Cuba en cuatro días, dijo la Marina.

Uno de los barcos transporta 1.078 toneladas de productos, principalmente frijol y leche en polvo. El otro lleva 92 toneladas de frijol y 23 de diversos tipos de alimentos recabados por organizaciones civiles en la Ciudad de México, señaló la Marina.

Este envío de ayuda humanitaria se suma al que México hizo a principios de este mes. En esa ocasión, dos buques de la Marina viajaron a Cuba con 814 toneladas de artículos de higiene personal y alimentos como leche líquida y en polvo, galletas, frijol, arroz, atún, sardina y aceite vegetal.

México dice que estos envíos buscan ayudar a evitar una crisis en Cuba, donde el desabasto de petróleo en el arranque de este año ha agravado problemas como los apagones en la isla y ha dificultado el traslado de alimentos a zonas alejadas.

Hasta antes de enero, Cuba tenía en Venezuela a su principal proveedor de petróleo. Sin embargo, esto cambió tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otros puntos del país sudamericano.

Ante la situación en Venezuela, Cuba pasó a depender más de su otra fuente de petróleo en la región, México, pero esta línea de suministro también se vio interrumpida a finales de enero, cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que abastezcan de combustible al gobierno cubano de forma directa o indirecta.

Estados Unidos, que desde la década de 1960 mantiene un embargo económico sobre Cuba, dijo entonces que la amenaza de imponer aranceles se debe a que la isla representa una amenaza para su seguridad nacional, algo que La Habana rechaza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que mantendrá el envío de ayuda humanitaria a Cuba y que hace gestiones diplomáticas para poder seguir enviando petróleo sin sufrir represalias por parte de Estados Unidos, su principal socio comercial y con el que comparte una frontera de más de 3.100 kilómetros.

