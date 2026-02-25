Mueren 4 personas a bordo de una lancha rápida con matrícula de EE.UU. en un presunto enfrentamiento con autoridades de Cuba

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Cuatro personas que viajaban en una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos habrían muerto este miércoles en un enfrentamiento con autoridades de Cuba, según informó el Ministerio del Interior cubano en un comunicado.

Otras seis personas que iban también a bordo de la embarcación con matrícula del Estado de Florida resultaron heridas y reciben atención médica, agregó.

El Ministerio dijo que los hechos ocurrieron cuando autoridades de Cuba detectaron que la lancha había infringido los límites de las aguas territoriales cubanas en cayo Falcones, provincia de Villa Clara.

Agregó que Tropas de Guardafronteras cubanas se acercaron a la embarcación para identificarla y fueron atacadas desde ahí con armas de fuego.

Esto generó un enfrentamiento a raíz del cual el comandante de las fuerzas de la embarcación cubana también resultó lesionado, según el Ministerio.

CNN contactó al Ministerio para pedir más información sobre los hechos y las nacionalidades de los implicados. También contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar comentarios.

Tras conocerse el hecho, la presidencia de Cuba dijo en redes sociales que con estas acciones el país “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”.

En tanto el fiscal general del Estado de Florida, James Uthmeier, dijo en redes sociales que ordenó a su oficina “colaborar con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”.

“No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas” agregó.

Mientras que el congresista republicano Carlos A. Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. por Florida, pidió este miércoles “un investigación inmediata sobre esta masacre”.

“Las autoridades de EE.UU. deben determinar si alguna de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales y establecer exactamente qué ocurrió”, dijo en su cuenta de X.

El hecho ocurre mientras Cuba y Estados Unidos tienen una escalada de tensiones. Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960 y en las últimas semanas ha aumentado su presión sobre la isla, con amenaza de imponer aranceles a los países que le suministren petróleo de forma directa o indirecta. Cuba considera que estas medidas son una agresión.

Noticia en desarrollo.