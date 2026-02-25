Por Sean Lyngaas, CNN

Una extensa operación de influencia china, revelada accidentalmente por el uso de ChatGPT por parte de un agente del orden chino, se centraba en intimidar a disidentes chinos en el extranjero, incluso haciéndose pasar por funcionarios de inmigración estadounidenses, según un nuevo informe de OpenAI, creador de ChatGPT.

El agente del orden chino utilizó ChatGPT como un diario para documentar la presunta campaña encubierta de represión, según OpenAI. En un caso, operadores chinos supuestamente se hicieron pasar por funcionarios de inmigración estadounidenses para advertir a un disidente chino residente en Estados Unidos que sus declaraciones públicas supuestamente habían infringido la ley, según el usuario de ChatGPT. En otro caso, describen un intento de utilizar documentos falsificados de un tribunal de condado estadounidense para intentar que se eliminara la cuenta de redes sociales de un disidente chino.

El informe ofrece uno de los ejemplos más claros hasta la fecha de cómo los regímenes autoritarios pueden utilizar herramientas de IA para documentar sus esfuerzos de censura. La operación de influencia aparentemente involucró a cientos de operadores chinos y miles de cuentas falsas en línea en diversas plataformas de redes sociales, según OpenAI.

“Así es como se ve la represión transnacional china moderna”, declaró Ben Nimmo, investigador principal de OpenAI, a la prensa antes de la publicación del informe. “No es solo digital. No se trata solo de troleo. Es industrializado. Se trata de intentar atacar a los críticos del PCCh [Partido Comunista Chino] con todo, en todas partes, a la vez”.

CNN ha solicitado comentarios sobre el informe a la Embajada de China en Washington.

ChatGPT servía de diario al agente chino para rastrear la red encubierta, mientras que gran parte del contenido de la red se generaba mediante otras herramientas y se difundía a través de redes sociales y sitios web. OpenAI bloqueó al usuario tras descubrir la actividad.

Los investigadores de OpenAI lograron cotejar las descripciones del usuario de ChatGPT con la actividad y el impacto real en línea. El usuario describió un intento de simular la muerte de un disidente chino creando un obituario falso y fotos de una lápida, y publicándolas en línea. Rumores falsos sobre la muerte del disidente surgieron en línea en 2023, según un artículo de Voice of America en chino.

En otro caso, el usuario de ChatGPT solicitó al agente de IA que elaborara un plan de varias partes para denigrar a la primera ministra japonesa entrante, Sanae Takaichi, en parte avivando la indignación en línea por los aranceles estadounidenses a los productos japoneses. ChatGPT se negó a responder, según OpenAI. Pero a finales de octubre, cuando Takaichi asumió el poder, surgieron hashtags en un popular foro de artistas gráficos japoneses que la atacaban y se quejaban de los aranceles estadounidenses, según OpenAI.

El informe llega en medio de una batalla entre Estados Unidos y China por la supremacía en IA. Lo que está en juego es cómo se utiliza la tecnología en el campo de batalla y en las salas de juntas de las dos mayores economías del mundo.

El Pentágono se encuentra en un impasse con otra importante empresa de IA, Anthropic, por el uso de su modelo de IA. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dado al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, un plazo hasta el viernes para que cumpla con las exigencias de reducir las salvaguardas de su modelo de IA o se arriesgue a perder un lucrativo contrato con el Pentágono.

El informe de OpenAI “demuestra claramente cómo China está empleando activamente herramientas de IA para mejorar las operaciones de información”, declaró a CNN Michael Horowitz, exfuncionario del Pentágono especializado en tecnologías emergentes.

“La competencia entre Estados Unidos y China en materia de IA se intensifica constantemente”, afirmó Horowitz, quien actualmente es profesor en la Universidad de Pensilvania. “Esta competencia no solo se da en la frontera, sino también en la forma en que el gobierno chino planifica e implementa diariamente su aparato de vigilancia e información”.

