Trump critica el “fallo desafortunado” de la Corte Suprema sobre aranceles mientras los jueces guardan silencio

Por Juan Fritze

El presidente Donald Trump utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión el martes para criticar la decisión de la Corte Suprema contra sus amplios aranceles de emergencia, calificando repetidamente el fallo de “desafortunado”, aunque sugirió que su administración lo superaría rápidamente.

Con cuatro jueces sentados a escasos metros de distancia, con las manos cruzadas sobre sus togas, Trump promocionó lo que describió como un enorme beneficio económico de los aranceles globales antes de lamentar el “desafortunado fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

“Simplemente se dictó”, dijo el presidente. “Un fallo muy desafortunado”.

Aunque probablemente fue un momento incómodo para los jueces, las críticas de Trump al tribunal fueron mucho más moderadas que el viernes, cuando arremetió contra los jueces que votaron en contra de sus aranceles. En una airada conferencia de prensa en la Casa Blanca, calificó la decisión de la corte de “vergüenza” y, en un momento dado, dijo que la mayoría de los jueces eran una “vergüenza para sus familias”.

Cuatro jueces asistieron al discurso del presidente: el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, nombrada por Trump en su primer mandato. Tres de ellos —Roberts, Kagan y Barrett— votaron en contra de los aranceles. Kavanaugh, a quien Trump también nombró para el Tribunal Supremo en su primer mandato, redactó el voto discrepante de esa decisión.

Los propios jueces han dejado claro durante años que preferirían estar en casi cualquier lugar, excepto en un discurso sobre el Estado de la Unión. Con rostro impasible y silencioso, su presencia en primera fila resulta una rareza en un evento donde los legisladores estallan en aplausos o abucheos constantemente.

El difunto juez Antonin Scalia describió una vez el discurso como un «espectáculo infantil». El juez Samuel Alito reconoció la incomodidad y en 2010 se quejó de que los juristas, en esencia, tenían que sentarse en la cámara «como la proverbial planta en maceta».

El viernes, la Corte Suprema dictaminó por 6 votos a 3 que Trump ya no podía ampararse en una ley de emergencia promulgada en la década de 1970 para imponer sus aranceles a su antojo. Nada en la decisión judicial impedía a Trump ampararse en otras leyes para aumentar los aranceles, aunque muchas de esas otras medidas conllevan condiciones.

La semana pasada, Trump elogió a Kavanaugh, quien escribió el documento disidente en el caso, pero calificó de desgracia a quienes votaron en su contra y sugirió sin pruebas que su decisión pudo haber sido impulsada por influencia extranjera.

Pero Trump dijo que los jueces aún estaban invitados a su discurso.

“Apenas”, añadió.

El martes, Trump intercambió palabras amables y estrechó la mano de los cuatro jueces presentes mientras recorría la cámara antes de su discurso.

Tras calificar la decisión de “desafortunada” y “decepcionante”, calificó su impacto como limitado.

“La buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya hicieron”, dijo el presidente.

Hace dieciséis años, el presidente Barack Obama, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, lanzó una crítica similar a la corte por su decisión días antes en el caso Citizens United contra la FEC, que permitía a las corporaciones gastar sumas ilimitadas en las elecciones de candidatos. Seis jueces que asistieron al discurso apenas reaccionaron al principio cuando Obama comenzó a hablar sobre esa decisión.

“Con el debido respeto a la separación de poderes”, dijo Obama, “la semana pasada, la Corte Suprema revocó un siglo de ley que creo abrirá las compuertas para que intereses especiales —incluidas corporaciones extranjeras— gasten sin límite en nuestras elecciones”.

La reprimenda de Obama es quizás más recordada por la reacción de un juez. Alito, un conservador que apoyó esa decisión, se le vio meneando la cabeza y diciendo: “No es cierto”.

Esto desató una tormenta mediática y Alito nunca volvió a pronunciar otro discurso, guardando sus expresiones de acuerdo o desaprobación para el tribunal.

Pero incluso cuando el presidente —cualquier presidente— no se recupera de una pérdida legal significativa, la presencia de los jueces a menudo puede generar momentos incómodos en la Cámara de Representantes. El año pasado, Trump fue captado por un micrófono dando un efusivo agradecimiento a Roberts meses después de que el tribunal le otorgara inmunidad penal por algunas acciones oficiales.

“Gracias de nuevo”, se oyó a Trump decirle a Roberts en el pleno de la Cámara. “No lo olvidaré”.

El presidente dijo más tarde en las redes sociales que agradecía al presidente del Tribunal Supremo por haberlo juramentado en su toma de posesión.

En 2018, Trump elogió a su “nuevo y gran juez de la Corte Suprema”, refiriéndose a Neil Gorsuch, quien permanecía tan inexpresivo que su rostro se convirtió en un meme en redes sociales. Dos años después, Trump presumió de Gorsuch y Kavanaugh mientras la cámara enfocaba a ambos hombres, quienes se dedicaban sonrisas apretadas.

“En la medida en que el Discurso sobre el Estado de la Unión se ha degenerado en un mitín político”, dijo Roberts en 2010 , “no estoy seguro de por qué estamos allí”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.