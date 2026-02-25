Trump se atribuyó la caída del Mencho. Sheinbaum insistió en que el operativo lo hizo México

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recalcó este miércoles que toda la operación militar para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas, refutando así las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes, cuando en su mensaje del Estado de la Unión se atribuyó el operativo contra el capo del narcotráfico.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración (de Estados Unidos en el operativo), que fue esencialmente en inteligencia e información. Y toda la operación (para capturar al Mencho) la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional” de México, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

En su discurso del martes, Trump aseguró que gran parte del país está controlada por grupos criminales —algo que el gobierno mexicano niega— y que durante su actual mandato ha buscado combatir a estas organizaciones. Incluso, el presidente de EE.UU. se atribuyó la reciente operación contra el Mencho, que resultó en su abatimiento luego de un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco.

“Acabamos con el jefe del cartel más importante de México”, dijo Trump, en alusión al operativo que fuerzas de seguridad mexicanas realizaron el domingo contra el Mencho y otros integrantes de su círculo cercano.

Al ser cuestionada sobre si estas declaraciones tienen intenciones electorales (Estados Unidos celebra elecciones en noviembre de este año), Sheinbaum mencionó que “conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”.

Previamente, la mandataria ya había asegurado que en el operativo contra el líder del CJNG no participaron fuerzas de EE.UU., sino que la colaboración fue en inteligencia. La operación fue planeada y ejecutada exclusivamente por fuerzas federales mexicanas, dijo Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta de México agregó este miércoles que tuvo una llamada con Trump el lunes, un día después del operativo contra el Mencho.

“(Trump) me llamó antier, una llamada de 8 minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas, está bien”, relató Sheinbaum.

La mandataria le respondió a Trump con detalles del operativo contra el Mencho y le dijo que México contó con “ayuda de inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos”, al tiempo que añadió que la coordinación con EE.UU. “iba muy bien”.

Fue una “llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México”, finalizó Sheinbaum, sin dar detalles sobre una posible próxima reunión con Trump.

Con información de Gerardo Lemos, Inés Capdevila y Mauricio Torres, de CNN.