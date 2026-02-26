Acusan a expiloto de combate de la Fuerza Aérea de EE.UU. de conspirar para entrenar a militares de China

Brad Lendon, CNN

Un expiloto de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con más de dos décadas de experiencia en sistemas de entrega nuclear y aeronaves, incluidos los avanzados aviones furtivos F-35, fue arrestado y acusado de conspirar para ayudar a las fuerzas militares de China.

Gerald Eddie Brown Jr., de 65 años, fue arrestado en Jeffersonville, Indiana, este miércoles y acusado de violar la Ley de Control de Exportación de Armas al proporcionar entrenamiento a pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China (PLAAF, por sus siglas en inglés), según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

“Brindar entrenamiento militar estadounidense a nuestros adversarios representa una amenaza significativa para la seguridad nacional”, dijo Lee Russ, director ejecutivo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, en el comunicado.

Antes de su retiro con el rango de mayor en 1996, Brown sirvió 24 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

“Durante su carrera militar, Brown comandó unidades sensibles con responsabilidad sobre sistemas de lanzamiento de armas nucleares, lideró misiones de combate y sirvió como instructor de pilotos de combate e instructor de simuladores en una variedad de aviones de combate y ataque”, señala el comunicado.

También voló una variedad de aviones, desde el F-4 Phantom de la era de Vietnam hasta F-15 y F-16 más modernos, según el comunicado.

Después de retirarse, Brown voló aviones de carga comercial antes de unirse a dos contratistas de defensa estadounidenses para trabajar como instructor en simuladores de vuelo entrenando a pilotos estadounidenses para volar el caza furtivo F-35 de EE.UU. y el avión de ataque A-10, según indica el comunicado.

El Lockheed Martin F-35 es uno de los aviones más avanzados de Estados Unidos. Alrededor de 600 de estos aviones de quinta generación estaban en servicio a principios de año en la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines estadounidenses, con más de 1.600 pendientes de entrega, según World Air Forces 2026 de FlightGlobal.

Diecinueve naciones aliadas y socias también forman parte del programa F-35, según Lockheed Martin.

Se espera que sea fundamental en las flotas de Estados Unidos y sus aliados durante las próximas décadas.

Según la acusación, Brown pasó más de dos años en China entrenando a pilotos de la PLA, viajando allí en diciembre de 2023 y permaneciendo hasta principios de este mes, según el comunicado del Fiscal Federal.

“Brown respondió preguntas durante tres horas sobre la Fuerza Aérea de EE.UU. en su primer día en China y luego, en su segundo día, preparó y presentó una breve exposición sobre sí mismo para la PLAAF”, dice el comunicado. El resto del tiempo se dedicó a entrenar a pilotos chinos, continúa.

“La supuesta traición de Brown expuso tácticas militares sensibles, amenazando la seguridad de nuestra nación, nuestras fuerzas armadas y nuestros aliados”, dijo James Barnacle, director adjunto a cargo del FBI en Nueva York.

El analista de aviación Peter Layton, del Instituto Asia Griffith y exmiembro de la Real Fuerza Aérea Australiana, dijo a CNN que China podría haber aprendido una variedad de cosas de Brown.

“Si yo fuera China, también me interesaría mucho en los ‘sistemas de entrega de armas nucleares’ y en las tácticas planeadas para entregar armas nucleares”, dijo Layton.

China también pudo haber intentado averiguar qué tácticas usan los pilotos de F-35 para evitar la detección tanto en ofensiva como en defensa aérea.

Y Layton dijo que es probable que los aliados y socios de EE.UU. estén haciéndole preguntas difíciles al Pentágono.

“Si yo fuera una nación aliada que opera el F-35, estaría exigiendo fuertemente saber qué encontró EE.UU. que se habría transmitido a los chinos. Y qué cambios en tácticas y procedimientos propone ahora EE.UU.”, comentó Layton.

Pero Layton dijo que es posible que, como instructor de simulador, Brown simplemente haya entrenado a pilotos estadounidenses en vuelo básico, como despegues, aterrizajes y vuelo por instrumentos.

“Así que posiblemente ninguna táctica”, señaló.

Carl Schuster, exdirector de operaciones del Centro de Inteligencia Conjunta del Comando del Pacífico de EE.UU., dijo que incluso el conocimiento de esas técnicas básicas podría ser útil para China.

Schuster dijo a CNN que “los instintos del piloto instructor en vuelos de entrenamiento y simulacro de combate nos dicen mucho sobre su formación previa… y sobre qué tácticas puede emplear la fuerza aérea de origen del instructor en una intercepción o combate aéreo cerrado una vez involucrados”.

“Las perspectivas del instructor aportan contexto a la información técnica de inteligencia recopilada de forma remota y a los materiales de fuentes abiertas. Se puede construir un panorama muy detallado y completo al fusionar todo eso”, añadió.

La declaración del fiscal estadounidense dijo que Brown estaba ansioso por entrenar a pilotos de combate en China.

“En el currículum que preparó para su solicitud, Brown escribió su ‘objetivo’ como ‘Instructor de Pilotos de Combate’”, dice el comunicado, agregando que luego Brown le dijo a un co-conspirador al llegar a China: “Ahora… ¡tengo la oportunidad de volar e instruir a pilotos de combate otra vez!”

Al ser cuestionada sobre el caso en una conferencia el jueves, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, declinó comentar.

“No estoy familiarizada con la situación que mencionó”, dijo Mao.

Supuestamente, Brown hizo contacto con China a través de un co-conspirador que estaba en contacto con Stephen Su Bin, un ciudadano chino que en 2016 se declaró culpable de conspirar para dar información sensible militar y de exportaciones de Estados Unidos a China, y fue sentenciado a casi cuatro años en una prisión estadounidense.

El presentador de CNN, Jim Scuitto, escribió sobre el caso de Su en su libro de 2019, “La Guerra en la Sombra: dentro de las operaciones secretas de Rusia y China para derrotar a Estados Unidos”, diciendo que Su y sus socios robaron decenas de miles de archivos informáticos relacionados con los cazas F-22 y F-35.

Brown no es el primer piloto estadounidense acusado de ayudar a entrenar a pilotos chinos, ni el primero vinculado a Su.

El expiloto del Cuerpo de Marines de EE.UU. Daniel Duggan fue acusado en 2017 de violar la Ley de Control de Exportación de Armas, específicamente por supuestamente ayudar a pilotos chinos a aprender operaciones de portaviones.

Duggan, ciudadano australiano naturalizado, fue arrestado en Nueva Gales del Sur en 2022 y está pendiente de extradición a Estados Unidos.

Él ha negado los cargos, alegando que las autoridades estadounidenses sabían de sus actividades y que solo estaba entrenando a pilotos civiles, ya que el sector de la aviación de China estaba en auge.

Las autoridades estadounidenses encontraron correspondencia con Duggan en dispositivos electrónicos confiscados a Su Bin, dijo el abogado de Duggan, Bernard Collaery, en una declaración al fiscal general australiano Mark Dreyfus, según un informe de Reuters de 2024.

Los mensajes recuperados de los dispositivos electrónicos de Su Bin muestran que él pagó el viaje de Duggan de Australia a Beijing en mayo de 2012, según documentos de extradición presentados por Estados Unidos ante el tribunal australiano, según Reuters. Collaery dijo que Duggan desconocía las operaciones de pirateo de Su Bin y que en ese momento lo conocía como un agente de empleo para una empresa estatal de aviación china.

