Liberan a estudiante de Columbia que fue arrestrada luego de que agentes de inmigración entraron con engaños a su edificio

Ellie Aghayeva, una estudiante de la Universidad de Columbia que fue detenida temprano el jueves después de que agentes federales de inmigración supuestamente usaron falsos pretextos para entrar a su dormitorio, ha sido liberada, confirmó ella en su cuenta de Instagram.

Aproximadamente a las 6:30 a.m., agentes del Departamento de Seguridad Nacional ingresaron a un edificio residencial de Columbia en la ciudad de Nueva York y tomaron a un estudiante bajo custodia, dijo la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Claire Shipman, en una carta.

Funcionarios universitarios dicen que los agentes tergiversaron su propósito para poder acceder al edificio.

“Nuestro entendimiento en este momento es que los agentes federales hicieron declaraciones falsas para entrar al edificio con el fin de buscar a una ‘persona desaparecida’”, escribió Shipman. “Estamos trabajando para recopilar más detalles”.

Ellie Aghayeva es una estudiante internacional y de último año con doble especialización en neurociencia y ciencias políticas, según la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés), que confirmó su identidad a CNN. La AAUP se enteró de la identidad de Aghayeva cuando sus compañeros alertaron al capítulo de la AAUP de la Universidad de Columbia.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CNN que ICE arrestó a Aghayeva, pero no respondió a las acusaciones de que los agentes se hicieron pasar por otras personas para acceder al edificio.

ICE arrestó a Aghayeva, quien es de Azerbaiyán, “cuya visa de estudiante fue cancelada en 2016 bajo el Gobierno de Obama por no asistir a clases”, según el comunicado.

“El administrador del edificio y su compañera de cuarto permitieron que los agentes entraran al apartamento. Ella no tiene apelaciones ni solicitudes pendientes con el DHS”.

Aghayeva compartió una historia en Instagram mostrando una foto solo de sus piernas con el pie de foto: “El DHS me arrestó ilegalmente. Por favor ayuden”. La noche antes de su detención, la estudiante había compartido un reel en Instagram documentando una sesión de estudio de 10 horas en la biblioteca.

La estudiante había construido un considerable seguimiento en redes sociales, publicando regularmente sobre sus sesiones de estudio en la biblioteca, así como sobre su estilo de vida y hábitos de productividad.

El arresto de Aghayeva ocurre casi un año después de que el activista palestino y estudiante de Columbia Mahmoud Khalil fuera puesto bajo custodia de ICE el 8 de marzo de 2025. Khalil pasó más de 100 días detenido, perdiéndose el nacimiento de su primer hijo, y ahora enfrenta la posibilidad de deportación.

Columbia dijo que está trabajando para contactar a la familia de Aghayeva y asegurar que la estudiante tenga acceso a apoyo legal.

En su carta, Shipman enfatizó que los agentes de la ley deben presentar una orden judicial o citación judicial para acceder a áreas no públicas de la universidad, incluyendo residencias, aulas y edificios que requieran acceso con tarjeta de identificación de la Universidad de Columbia. Una orden administrativa, escribió, no es suficiente.

“Si los agentes del orden buscan ingresar a áreas no públicas de la Universidad, pida a los agentes que esperen antes de entrar a cualquier área no pública hasta contactar a Seguridad Pública. Seguridad Pública contactará a la Oficina del Asesor Jurídico para coordinar la respuesta de la Universidad”, escribió Shipman.

“No les permita entrar ni acepte la entrega de una orden o citación”.

El presidente Donald Trump se reunió el jueves con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en Washington para discutir sobre vivienda. Mamdani luego publicó en X que había planteado la detención de Aghayeva durante su reunión. En una llamada telefónica posterior, Mamdani dijo que Trump le dijo: “ella será liberada de manera inminente”.

El incidente ocurre mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha propuesto una legislación que prohibiría a Inmigración y Control de Aduanas ingresar a lugares sensibles como escuelas y residencias estudiantiles.

“Seamos claros sobre lo que sucedió: los agentes de ICE no tenían la orden adecuada, así que mintieron para acceder a la residencia privada de una estudiante”, dijo Hochul en un comunicado en X.

El representante demócrata Jerry Nadler, decano de la delegación congresional de Nueva York, y el asambleísta Micah Lasher dijeron en un comunicado que estaban “asqueados e indignados” de que agentes de ICE supuestamente ingresaran a una residencia universitaria de Columbia bajo falsos pretextos y sin una orden judicial para detener a un estudiante, calificando la acción como peligrosa, generadora de miedo y prometiendo trabajar para traer al estudiante de regreso a casa.

Se convocó una manifestación de emergencia para protestar por la detención ocurrida en la madrugada, con Columbia University Apartheid Divest, una coalición estudiantil que representa a más de 100 organizaciones, anunciando la manifestación en X y pidiendo acción inmediata.

El arresto de Aghayeva marca la primera vez que el DHS ha detenido a un estudiante de Columbia en una residencia propiedad de la universidad desde el arresto de Khalil, un estudiante de la School of International and Public Affairs de la promoción 2024.

Khalil, quien fue sacado de su apartamento y pasó más de 100 días bajo custodia de ICE sin cargos, ahora enfrenta la inminente posibilidad de ser arrestado nuevamente y deportado a Argelia o Siria.

El equipo legal de Khalil sufrió un revés en enero cuando un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. en Filadelfia revocó una decisión de un tribunal inferior que había asegurado su liberación de un centro de detención de inmigración.

Khalil, quien nació en un campo de refugiados palestinos en Siria antes de graduarse en Columbia, había desempeñado un papel destacado negociando en nombre de los manifestantes pro-palestinos en la universidad.

Otra estudiante de la Universidad de Columbia, Ranjani Srinivasan, también fue detenida en marzo de 2025 en medio de protestas propalestinas en Hamilton Hall, aunque sostiene que no participó en la protesta.

Srinivasan, entonces de 37 años, ciudadana india y becaria Fulbright, dijo que fue objetivo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y que la experiencia la obligó a abandonar el país por miedo a ser detenida.

Funcionarios del DHS la identificaron como una de varios estudiantes de Columbia objetivo de acciones migratorias bajo la ofensiva del Gobierno de Trump contra estudiantes internacionales involucrados en protestas relacionadas con el conflicto Israel-Hamas.

El representante Adriano Espaillat, exinmigrante indocumentado, dijo que los estudiantes y el profesorado “no deberían temer por su seguridad en sus habitaciones, en el aula o en cualquier otro lugar del campus”, y describió el incidente como parte de lo que llamó “acciones ilegales” del Gobierno de Trump.

“Esta muestra de las acciones ilegales de la administración Trump —que rara vez cuentan con órdenes o citaciones legítimas— es otro recordatorio de que la Universidad de Columbia y otras instituciones deben fortalecer las protecciones y políticas que utilizan para crear un entorno seguro para quienes sirven y emplean”, escribió Espaillat en X.

