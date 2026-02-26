EE.UU. permitirá la reventa de petróleo venezolano al sector privado de Cuba “para uso comercial y humanitario”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos informó el miércoles que permitirá la reventa de crudo y otros productos petroleros venezolanos al sector privado de Cuba “para uso comercial y humanitario” en la isla.

Se trata del alivio más reciente de la administración de Donald Trump respecto al bloqueo energético que ejerce sobre Cuba desde la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, capital venezolana. Desde entonces, EE.UU. le cortó a Cuba el suministro de petróleo de Venezuela, su principal proveedor, lo que ha paralizado actividades de la isla como el transporte, los servicios de salud y la luz en los hogares.

La nueva medida, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, funcionará a través de un sistema de licencias que otorgará EE.UU. con el fin de autorizar la reventa del petróleo venezolano.

Esta política de licencias “está dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”, indicó la OFAC en su sitio web.

Aquellos en el sector privado de Cuba que busquen comprar petróleo de origen venezolano bajo la medida estadounidense no necesitan tener establecida una representación en EE.UU., lo que facilitaría la adquisición.

Sin embargo, agregó la OFAC, la medida excluye completamente al Gobierno de Cuba:

Tras la captura de Maduro, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela para que el país sudamericano le entregue millones de barriles de petróleo y entonces EE.UU. lo venda a otros mercados y administre las ganancias venezolanas. En otras palabras, tomó el control de las exportaciones petroleras de Venezuela. (El martes, en su discurso del Estado de la Unión, Trump afirmó que EE.UU. ha recibido “más de 80 millones de barriles de petróleo” de Venezuela, menos de dos meses después de la caída de Maduro).

Poco después, al tiempo que Venezuela cambiaba su legislación energética para estar en línea con EE.UU, el Gobierno de Trump emitió una licencia general que autoriza a las empresas estadounidenses a realizar ciertas actividades con el Gobierno venezolano relacionadas con la exportación, compra, venta, almacenamiento y transporte del petróleo del país, entre otras operaciones.

Bajo esta licencia —llamada “Licencia General de Venezuela (GL) 46A“—, se prohíben las actividades petroleras antes mencionadas con Cuba. No obstante, según el anuncio del miércoles de la OFAC, las operaciones basadas en la nueva medida pueden revender petróleo de origen venezolano al sector privado de Cuba.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Mauricio Torres, Moriah Thomas, Michael Rios, Laura Sharman, Kit Maher, Kaitlan Collins, David Goldman, Samantha Waldenberg y Samantha Delouya, de CNN.