La IA causa sensación en todas partes, excepto donde más se esperaría. Dos gigantes tecnológicas trabajan para cambiar eso

Por Lisa Eadicicco, CNN

La inteligencia artificial está empezando a cambiar la forma en que las personas trabajan, buscan información e incluso establecen relaciones sociales. Sin embargo, muy poco ha cambiado en los dispositivos que solemos usar para acceder a la IA: los teléfonos inteligentes.

Samsung quiere cambiar eso con su Galaxy S26, una nueva serie de teléfonos inteligentes anunciada el miércoles.

Los teléfonos Galaxy S26, S26 Plus y S26 Ultra usarán IA para intentar predecir lo que el usuario quiere hacer a continuación y, en algunos casos, realizar tareas en su nombre. Para ello, Google está presentando una nueva función para su asistente Gemini, comenzando con apps de viajes compartidos, compras de comestibles y comida.

Gemini podría consultar la lista de invitados a una barbacoa y luego trabajar en segundo plano para crear un carrito de compras con la cantidad adecuada de comida y provisiones para todos los asistentes.

O, si un usuario de S26 tiene un vuelo en un par de horas, el teléfono podría mostrar un botón para pedir un Uber desde la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo sin tener que abrir la aplicación.

Los analistas dicen que es una señal de lo que está por venir para los teléfonos inteligentes: un mundo en el que los usuarios tocarán y se deslizarán menos entre aplicaciones y los agentes de inteligencia artificial harán el trabajo pesado.

“Tiene todo el sentido que (los fabricantes de teléfonos) se centren en esto, porque hacia allá nos dirigimos. Ese será el futuro de los smartphones”, afirmó Nabila Popal, directora sénior de telefonía móvil de International Data Corporation, una empresa de investigación de mercado.

Lo que no está claro, sin embargo, es cuándo exactamente se materializará ese futuro, o si realmente impulsará a millones de personas a comprar un teléfono nuevo.

Con el paso de los años, los fabricantes de smartphones han ido incorporando software con más herramientas de inteligencia artificial, como la capacidad de buscar algo con solo rodearlo en la pantalla o borrar objetos no deseados de las fotos.

Pero los analistas afirman que la mayoría de la gente compra teléfonos nuevos por necesidad y prioriza características como nuevos colores, cámaras sofisticadas y mejores pantallas.

“Nada hizo más por las ventas de teléfonos inteligentes el año pasado que el color naranja”, dijo Runar Bjorhovde, analista de la industria de teléfonos inteligentes de la firma de investigación de mercado Omdia, refiriéndose al popular color Naranja Cósmico que Apple lanzó para el iPhone 17 Pro en 2025.

Más allá de las herramientas de inteligencia artificial, los nuevos teléfonos de Samsung incluyen actualizaciones populares como un procesador más potente, una cámara que es mejor para tomar fotografías en la oscuridad y una nueva tecnología de pantalla que evita que los transeúntes vean información confidencial como códigos PIN y contraseñas.

Pero Drew Blackard, vicepresidente sénior de gestión de productos móviles de Samsung Electronics America, declaró a CNN que, independientemente de en qué gasten el dinero los consumidores, los agentes de IA son el “gran tema” de los teléfonos de este año, continuando la dirección que ha tomado en los últimos años.

Google también se centra en un futuro con agentes, lo que explica en parte su estrecha colaboración con Samsung.

Aunque Google fabrica sus propios teléfonos Pixel, los terminales Samsung se encuentran entre los más utilizados del mundo y, por lo tanto, son la forma más destacada en que la mayoría de la gente experimenta el sistema operativo Android de Google.

“Hoy en día, la IA se utiliza principalmente a través de interfaces como las de chatbots, donde se pregunta lo que se desea y se obtiene una respuesta”, declaró Sameer Samat, presidente del ecosistema Android de Google, en una entrevista con CNN. “Creo que en el futuro, a medida que esta tecnología avance, habrá oportunidades en las que la interfaz pueda ser mucho más proactiva que reactiva”.

Los usuarios del Galaxy S26 también pueden usar comandos de voz para realizar tareas como editar fotos y acceder a la configuración del dispositivo.

Si, por ejemplo, le indican al asistente de inteligencia artificial Bixby de Samsung que se les cansa la vista después de mirar la pantalla demasiado tiempo, el asistente mostrará la configuración del brillo de la pantalla.

El asistente de inteligencia artificial de Perplexity también se integrará en los teléfonos S26 como una opción alternativa para gestionar solicitudes.

A pesar del aumento del uso de aplicaciones como ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Claude de Anthropic, la IA no se encuentra entre los tres principales factores que impulsan la compra de un teléfono nuevo, según Popal.

Añadió que el precio, la cámara y la calidad de la pantalla suelen ser los factores más importantes.

Cuando Omdia preguntó a los consumidores qué les viene a la mente cuando escuchan IA, el 65 % respondió ChatGPT, mientras que el 20 % contestó que no sabía, de acuerdo con Bjorhovde.

“Básicamente quieren un teléfono en el que puedas descargar la aplicación ChatGPT”, afirmó.

Mientras tanto, el uso de la IA en las empresas ha cobrado impulso, y un informe de Menlo Ventures de diciembre la considera la categoría de software de mayor crecimiento de la historia.

Además, datos del Pew Research Center sugieren que los adolescentes estadounidenses utilizan cada vez más la IA como ayuda en las tareas escolares.

Pero Samat señala que la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial empresarial están diseñadas para tareas específicas, mientras que renovar la forma en que los consumidores interactúan con los teléfonos inteligentes sería un cambio radical.

“Hay una cantidad infinita de cosas que hacemos con nuestros dispositivos todos los días”, manifestó.

Independientemente de si los consumidores piensan en la IA al comprar un teléfono nuevo, Blackard afirma que probablemente la sigan usando a diario sin darse cuenta.

Esto se debe a que la IA ha impulsado durante mucho tiempo muchas funciones de los teléfonos en segundo plano, como la forma en que las cámaras procesan las imágenes.

Samsung y Google no son las únicas compañías que se apresuran a reinventar el smartphone para la era de la IA.

Apple está desarrollando una versión renovada de Siri, basada en el modelo Gemini de Google, que ofrecerá respuestas más contextuales, aunque esta actualización ha sufrido retrasos.

Apple ha ido implementando gradualmente otras funciones de IA en iPhones y otros productos desde 2024.

Según Bjorhovde, una gran motivación para las empresas tecnológicas en esa carrera es el miedo a perderse la próxima gran novedad.

“La industria está impactada por algunas de estas lecciones que se enseñaron en el pasado”, apuntó, “que si no se captura realmente lo que sucede en el mercado, es muy fácil quedarse atrás en solo un número muy bajo de años”.

