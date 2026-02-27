Bill Clinton testifica a puerta cerrada en la investigación de la Cámara sobre Epstein

Por Annie Grayer, CNN

El expresidente Bill Clinton está testificando ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El demócrata afirmó que solo tuvo una breve relación con Epstein, que terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y que nunca vio lo que realmente estaba sucediendo.

“Las niñas y mujeres cuyas vidas Jeffrey Epstein destruyó merecen no solo justicia, sino sanación”, dijo Clinton según declaraciones publicadas en X. “Han esperado demasiado tiempo para ambas cosas. Aunque mi breve relación con Epstein terminó años antes de que sus crímenes salieran a la luz, y aunque durante nuestras limitadas interacciones nunca presencié ningún indicio de lo que realmente estaba sucediendo, estoy aquí para compartir lo poco que sé para evitar que algo así vuelva a suceder”.

Clinton también afirmó: “Sé lo que vi y, lo que es más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo”.

Clinton anticipó que diría a menudo “no recuerdo” el viernes, dados los años transcurridos desde sus interacciones con Epstein, y predijo que eso sería “insatisfactorio” para los legisladores.

Clinton también declaró ante el panel que “simplemente no era correcto” haber llevado a su esposa, Hillary Clinton, a declarar el día anterior.

El exmandatario demócrata declara bajo juramento en Chappaqua, Nueva York, ciudad natal de los Clinton.

El expresidente y sus abogados prevén que podría afrontar una larga jornada de interrogatorios, según una fuente. Los Clinton y los miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes acordaron cinco temas que se abordarán en la declaración.

Clinton viajó en el avión privado de Epstein al menos 16 veces, según un análisis de CNN, y fue fotografiado con mujeres en un jacuzzi en archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También fue fotografiado con Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein y cómplice en el tráfico de víctimas.

Bill Clinton nunca ha sido acusado por las fuerzas del orden de ningún delito relacionado con Epstein, y un portavoz ha dicho repetidamente que cortó lazos antes del arresto de Epstein por cargos federales en 2019 y que no tenía conocimiento de ningún crimen.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.