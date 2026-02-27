La “incomprensión” de la diplomacia por parte del enviado de EE.UU., Charles Kushner, sorprende a Francia

Por Melissa Bell, CNN

Para los franceses, el caso está cerrado. El embajador estadounidense en París, Charles Kushner, ha recuperado el acceso al Gobierno francés, lo que le permite reanudar sus funciones diplomáticas. Sin embargo, la disputa que amenazó brevemente con descarrilar la amistad franco-estadounidense en el año de su 250º aniversario ilustra un problema más profundo que enfrenta Europa con la creciente injerencia estadounidense en sus asuntos políticos internos.

El ministro de Asuntos Exteriores francés convocó a Kushner esta semana después de que la embajada compartiera comentarios del Departamento de Estado de EE.UU. que afirmaban que el reciente asesinato de un activista de extrema derecha en Francia demostraba que “el extremismo radical violento” se encuentra “en auge”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la calma antes de una manifestación celebrada el sábado por grupos de extrema derecha en memoria de Quentin Deranque, el activista de extrema derecha de 23 años cuyo asesinato a principios de este mes en una manifestación en Lyon profundizó la polarización política de cara a las elecciones municipales del próximo mes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux, afirmó que el embajador estadounidense había asegurado que no pretendía interferir en “la esfera interna de Francia”. En cuanto a la inasistencia inicial de Kushner a su citación, Confavreux tuvo en cuenta que el magnate inmobiliario estadounidense, quien asumió sus funciones como embajador en París en julio, era relativamente nuevo en el refinado mundo de la diplomacia.

“Convocar a un embajador es parte integral de la gramática diplomática. Por eso, a veces, cuando se trata de embajadores que no son diplomáticos de carrera, puede haber cierta incomprensión”, dijo sobre el padre de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, más allá del malestar francés por la falta de sutilezas diplomáticas, se encuentra la cuestión más profunda de cómo gestionar los intentos cada vez más evidentes de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos europeos, a menudo utilizando para eso la plataforma pública X.

El embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose, publicó recientemente que cortaba relaciones con el líder de la cámara baja del parlamento tras su pronunciamiento en contra de otorgarle al presidente Donald Trump el Premio Nobel de la Paz.

En Bélgica, el embajador Bill White ha intervenido repetidamente en una investigación judicial en curso sobre las prácticas de circuncisión en la comunidad judía ortodoxa de Amberes. Más recientemente, publicó en X que “el caso debería ser desestimado de inmediato”, aunque, a diferencia de Kushner, White al menos se presentó en el Ministerio de Asuntos Exteriores del país cuando fue citado.

Los tres casos demuestran a la vez una ruptura con las formas diplomáticas tradicionales, el uso de las redes sociales en lugar de canales alternativos y una nueva disposición por parte de Washington a involucrarse de forma más agresiva en los procesos judiciales o políticos de otros países, en particular de los europeos.

Eso, según Pierre Vimont, exembajador francés en Washington, exige un nuevo tipo de vigilancia por parte de los europeos. “La política exterior estadounidense tiene hoy en día un fuerte contenido ideológico y creo que es algo que debe manejarse con mucho cuidado”, declaró a CNN. “La injerencia en la política interna no es la forma en que debería desarrollarse la diplomacia. Creo que hay que dejar muy claro a la parte estadounidense que la diplomacia no se trata de eso”.

En cuanto a por qué Europa parece ser un objetivo particular del gobierno estadounidense, Vimont también culpa a la ideología del actual Gobierno. “En teoría, compartimos una visión común de lo que significa la democracia: las reglas democráticas, la libertad de expresión, la independencia del poder judicial, etcétera”, afirmó. “Pero estamos presenciando poco a poco una ruptura entre nuestros valores y la forma en que el movimiento MAGA y el actual gobierno estadounidense ven esos mismos valores”.

Esto da una pista de por qué el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reaccionó con tanta furia cuando el Departamento de Estado estadounidense intervino inicialmente en la controversia sobre la muerte de Deranque. Entonces, declaró a los medios franceses que la tragedia no debía explotarse con fines políticos. Francia, afirmó, no tenía “ninguna lección que aprender del movimiento internacional reaccionario” en materia de violencia ideológica.

El siguiente paso será que Kushner y Barrot se reúnan en persona, algo que el portavoz del ministerio espera que ocurra en los próximos días. Lo cierto es que nadie quería una ruptura diplomática precisamente en este año. En junio, la cumbre del G7 de los principales países económicos, que se celebrará en Evian, Francia, incluso se aplazó para coincidir con el cumpleaños de Trump; ahora comenzará el 15 de junio, en lugar del día anterior, como se había previsto inicialmente. Este año también se conmemora el 250 aniversario de lo que Washington describe como su alianza más antigua, con una serie de eventos previstos a ambos lados del Atlántico.

“Sé que es una fecha muy importante para Estados Unidos y también para nosotros. Por eso, esta relación tiene sus altibajos. Somos aliados, aunque no estemos alineados, lo que también nos ayuda a decir la verdad, o lo que creemos que es nuestra verdad, a nuestros aliados”, dijo Confavreux.

Un punto reiterado en los últimos meses por representantes de Estados Unidos: la amistad debe permitir que se diga la verdad a los aliados. La cuestión es cuán diplomáticamente se puede decir cada verdad.

