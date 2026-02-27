Los agentes de ICE reciben menos capacitación que casi cualquier otro funcionario federal, según un análisis de CNN

Por Blake Ellis y Melanie Hicken, CNN

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reciben mucho menos entrenamiento que casi cualquier otro funcionario federal que porta una placa y un arma, incluso menos que el personal encargado de investigar el contrabando de animales exóticos y el fraude de odómetros, según un análisis de CNN.

Históricamente, los agentes de ICE han recibido menos capacitación, pero la agencia recientemente redujo a la mitad el número de días de entrenamieto de nuevos reclutas en medio de las elevadas cuotas de deportación y la agresiva ola de contrataciones de la administración Trump.

“No reciben la capacitación adecuada para la tarea que se les encomienda”, dijo Marc Brown, quien hasta 2024 trabajó como instructor en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden (FLETC), donde se capacita a los reclutas de ICE. “Algunos de los errores que se cometían en el entrenamiento se repiten en el campo”.

CNN revisó los requisitos de capacitación de la academia para aproximadamente 30 roles de agentes juramentados en las 20 agencias policiales federales más grandes y encontró que solo los funcionarios de libertad condicional del Tribunal de EE.UU. y los guardias de prisiones federales requieren menos días de capacitación que el personal de deportación de ICE.

Muchos puestos de aplicación de la ley federal requieren más del doble de días de capacitación, incluidos los investigadores criminales del Servicio de Impuestos Internos, los agentes de policía del Servicio Secreto y los de la Policía del Capitolio.

Incluso los trabajos de cuerpos federales más pequeños y oscuros fuera del análisis de CNN reciben más capacitación que el personal de ICE, incluidos los miembros de la ley en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que protegen las pesquerías del país, y la policía de la Oficina de Grabado e Impresión, que guardan las instalaciones donde se produce la moneda estadounidense.

Varias agencias no respondieron a las solicitudes de información, por lo que en estos casos CNN incluyó la información pública más reciente sobre los roles juramentados y los requisitos de capacitación de los documentos gubernamentales.

El entrenamiento de los agentes de seguridad del Instituto Smithsoniano fue más difícil de determinar.

Un informe de la Oficina del Inspector General de 2018 mostró que recibían menos capacitación que los funcionarios de ICE, pero parece que actualmente se capacitan en el FLETC y no está claro si reciben instrucción adicional. La agencia no respondió a CNN.

Encargados del arresto, la detención y la expulsión de inmigrantes indocumentados, los agentes de deportación de ICE debían completar 20 semanas, o aproximadamente 100 días, de entrenamiento antes de comenzar sus funciones oficiales.

Bajo la administración Trump, el ICE redujo este período a 42 días.

Los agentes especiales de una división separada de aplicación de la ley dentro de ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (El HSI), están encargados de realizar procedimientos penales contra terroristas y amenazas a la seguridad nacional, y reciben una capacitación mucho más larga.

Pero ICE no está contratando tanto personal de este tipo durante su actual aumento de plantilla. El reciente plan de contratación de la agencia incluye diez veces más agentes de deportación que del HSI.

El personal de Aduanas y Protección Fronteriza, que ha estado ayudando a ICE con operaciones internas, también asiste a programas de entrenamiento significativamente más largos que los de deportación de ICE.

ICE informó a CNN que no se eliminó ningún contenido de capacitación para los funcionarios de deportación y que la instrucción ahora es de 12 horas diarias en lugar de 8.

La agencia no especificó cuándo se implementó este cambio, y documentos recientes de instrucción proporcionados al Congreso por un denunciante no reflejan jornadas de 12 horas.

Pero incluso cuando las horas más largas se tomaron en cuenta en la comparación de CNN, los agentes de deportación de ICE permanecieron cerca del final de la lista.

La duración requerida de la capacitación en las ofertas de trabajo activas, los comunicados de prensa y los informes de los medios ha fluctuado, lo que ha provocado críticas de los legisladores y el público sobre la falta de transparencia.

“Han dado varias respuestas, y no cuadran”, declaró Deborah Fleischaker, exjefa de gabinete de ICE y funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional que dejó la agencia el año pasado. “Eso genera aún más dudas sobre la duración y la calidad de la capacitación que reciben los nuevos agentes”.

El denunciante de ICE, Ryan Schwank, quien testificó ante legisladores del Congreso el lunes después de dejar su trabajo como asesor principal adjunto a principios de este mes, afirmó que el nivel actual de capacitación no cumple con los estándares legales mínimos y advirtió que “la capacitación deficiente puede y provocará la muerte de personas”.

“El DHS informó al público que los nuevos cadetes reciben toda la capacitación necesaria para desempeñar sus funciones, que no se ha recortado ningún material crítico ni ningún estándar. Esto es mentira”, declaró en su testimonio. “ICE acortó el programa y eliminó tantas partes esenciales que lo que queda es una cáscara peligrosa”.

Agregó que se unió a ICE en 2021 y se convirtió en instructor en el programa de capacitación de la agencia para el reciente “aumento” de reclutas en septiembre del año pasado.

Brown, exinstructor de FLETC, declaró a CNN que concentrar ejercicios cruciales de instrucción y entrenamiento en jornadas de 12 horas es problemático. Cuestionó si se ha perdido contenido importante en la versión simplificada y cuánto podrán retener los reclutas.

Muchos de estos agentes recién contratados ya están trabajando sobre el terreno, declaró recientemente el DHS, lo que Brown y otros expertos advirtieron que abre la puerta a cálculos erróneos peligrosos.

Los expertos entrevistados por CNN comentaron que los roles de aplicación de la ley federal varían ampliamente en complejidad y en las habilidades necesarias, pero dijeron que incluso el nivel previo de capacitación de los funcionarios de deportación no era suficiente para explicar el cambio en la estrategia de ICE que ha variado dramáticamente su papel.

La administración Trump ha ejercido una enorme presión sobre los agentes de deportación para que intensifiquen las detenciones de inmigrantes indocumentados, invirtiendo millones de dólares en nuevas armas y municiones, enviando personal a operativos policiales por todo el país y dándoles mayor margen de maniobra para realizar arrestos.

Algunas de estas recientes medidas represivas han provocado protestas generalizadas, como las de Minneapolis.

La reducción de los días de capacitación de ICE no influyó en dos de los incidentes más sonados de uso de la fuerza entre agentes federales de inmigración y la población.

En enero, Renee Good, una madre de Minneapolis, murió por disparos de un agente de deportación con años de experiencia que habría recibido la versión anterior y más extensa del entrenamiento del ICE.

Dos empleados de la CBP dispararon y provocaron la muerte de Alex Pretti, enfermero de la UCI.

Los agentes del ICE se preparan en el centro de entrenamiento policial federal más grande del país, ubicado en Glynco, Georgia, utilizado por docenas de agencias policiales e incluso con su propio código postal.

El recinto cuenta con amplias instalaciones, que incluyen campos de tiro con armas de fuego y explosivos, pistas para conductores y una ciudad en miniatura compuesta por tiendas, edificios federales y casas para simulacros que, a menudo, cuentan con la participación de jugadores de rol para que los escenarios a los que se enfrenten los agentes en su trabajo sean lo más realistas posible.

ICE no abordó el análisis específico de CNN que muestra a los funcionarios de deportación como algunos de los menos capacitados, pero un portavoz declaró que la mayoría de los nuevos contratados tienen experiencia previa en la aplicación de la ley, lo que significa que completaron con éxito la capacitación de la academia.

Al ser preguntado por la reducción de los días de capacitación, ICE señaló a CNN que los funcionarios han “optimizado la capacitación para reducir la redundancia e incorporar avances tecnológicos, sin sacrificar el contenido básico de las materias. Con estas nuevas mejoras, los candidatos siguen aprendiendo los mismos elementos y cumpliendo con los mismos altos estándares que el ICE siempre ha exigido”.

La agencia afirmó haber incorporado la capacitación prelaboral antes de que los reclutas ingresen a la academia, afirmando que, considerando esto, la capacitación total es de 56 días, además de 28 días de entrenamiento práctico, y que el personal recibe “las mismas horas de capacitación de siempre”.

Sin embargo, el análisis de CNN no incluyó la instrucción y orientación previas a la academia ni la capacitación una vez en el puesto en ninguna de las agencias.

El portavoz de ICE declaró a CNN que los nuevos reclutas reciben instrucción académica que incluye tácticas defensivas, técnicas de desescalada y entrenamiento con armas de fuego, y que los agentes están sujetos a estándares claros que exigen un respeto constante por los derechos constitucionales en todas las actividades de aplicación de la ley.

El portavoz también indicó que varias clases están dedicadas al uso de la fuerza.

Rashawn Ray, miembro senior de Brookings Institution, indicó que está especialmente preocupado por la duración del entrenamiento de ICE en un momento en que los límites de edad y otros requisitos para convertirse en funcionarios de ICE se han reducido, y le preocupa que la calidad de los solicitantes se esté diluyendo.

“Hay que desplegar más agentes mucho más rápido”, señaló, lo que puede llevar a recortar gastos y posiblemente a contratar personas “que de otro modo no serían contratadas durante períodos de menor presión”.

Si bien la actual represión que se desarrolla en comunidades de todo el país no tiene precedentes, las preocupaciones sobre el entrenamiento y la preparación del personal han ido creciendo durante años.

En 2018, un informe de la Oficina del Inspector General del DHS advirtió que un gran impulso de contrataciones bajo la primera administración de Trump había dejado el programa de capacitación del DHS bajo presión, pronosticando que las condiciones podrían “conducir a una degradación en la capacitación y los estándares” y que “los aprendices estarán menos preparados para su entorno de campo asignado, lo que potencialmente impedirá la consecución de la misión y aumentará el riesgo de seguridad para ellos mismos, otros agentes del orden público y cualquier persona dentro de su autoridad de aplicación”.

Schwank, el denunciante de ICE, afirmó que esto es lo que ha sucedido bajo la administración actual.

“Los nuevos cadetes se están graduando de la academia a pesar de las preocupaciones generalizadas entre el personal de capacitación de que incluso en los últimos días de entrenamiento, no pueden demostrar una comprensión sólida de las tácticas o la ley requerida para realizar sus trabajos”, manifestó a los legisladores.

Y añadió: “Sin una reforma, ICE graduará a miles de nuevos agentes que desconocen su deber constitucional, desconocen los límites de su autoridad y carecen de la capacitación necesaria para reconocer una orden ilegal. Eso debería asustar a todos”.

El análisis de CNN se basó en una revisión de materiales de capacitación y descripciones de aproximadamente 30 roles de funcionarios juramentados en las 20 agencias policiales federales más grandes, utilizando los documentos publicados por la Oficina de Estadísticas de Justicia de la Oficina del Departamento de Justicia de EE.UU.

Muchas agencias confirmaron las cifras directamente con CNN, pero cuando las agencias no respondieron, CNN utilizó la información más reciente disponible en sus sitios web u otros sitios en línea del Gobierno y asumió semanas de cinco días al calcular el número aproximado de días de capacitación.

Se excluyeron del análisis los programas de formación y orientación preacadémica, así como la capacitación en el trabajo.

Algunas agencias tenían múltiples roles juramentados, por lo que CNN incluyó los roles enumerados en su información de carreras y listados de trabajo en línea.

Los roles de la Oficina del Inspector General en las agencias no se incluyeron en el análisis.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.