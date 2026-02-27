Trump presiona por ley de identificación de votantes. Su partido no reúne votos para cambiar el obstruccionismo en el Senado

Por Morgan Rimmer, Lauren Fox, Ted Barrett y Ellis Kim, CNN

A pesar de que el presidente Donald Trump exige que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, encuentre alguna manera de aprobar un proyecto de ley de identificación de votantes, los republicanos de la cámara alta sostienen que no tienen el apoyo para cambiar las reglas y evitar el obstruccionismo.

La situación de los conservadores pone de relieve los límites de su estrecha mayoría en el Capitolio y las restricciones que enfrenta el partido para llevar adelante la agenda de Trump incluso con el control del Congreso y la Casa Blanca.

La mayoría de las leyes en el Senado requieren 60 votos para aprobarse, lo que significa que los republicanos necesitarían cierto apoyo demócrata para seguir adelante con el proyecto de ley de identificación de votantes.

Sin embargo, los demócratas se oponen al paquete, al igual que la senadora republicana Lisa Murkowski.

La presión de Trump para aprobar el proyecto de ley de identificación de votantes ha aumentado sobre Thune. El líder republicano del Senado apoya la iniciativa de ley y ha dicho que lo someterá a votación, pero ha advertido que los demócratas lo bloquearán.

Y mientras algunos conservadores presionan para que el Senado elimine el obstruccionismo para darle al proyecto de ley una posibilidad real de aprobarse, Thune ha dicho que no tiene los votos para dar ese paso.

Cuando CNN le preguntó si le sorprende la reacción de algunos miembros de la derecha, Thune declaró el jueves que un “ecosistema” de redes sociales ha creado una “cámara de resonancia” sobre el tema.

“No nos van a decir cómo vamos a dirigir el Senado”, señaló cuando se le preguntó sobre la presión de algunos miembros de la Cámara.

Además de exigir una identificación para votar en las elecciones federales, el proyecto de ley, llamado “Ley SAVE America”, requeriría prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse para emitir el voto en los comicios federales.

Los republicanos afirman que el proyecto de ley protegerá las elecciones e impedirá que los ciudadanos no estadounidenses voten, algo que ya es ilegal y, según los expertos, rara vez ocurre.

Los demócratas y los opositores a la legislación argumentan que, en la práctica, privaría del derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses que no pueden acceder fácilmente a su certificado de nacimiento ni a otros documentos de ciudadanía.

El senador Mike Lee, republicano de Utah, ha propuesto el “filibusterismo parlamentario”, lo que significa que los demócratas tendrían que mantener la sesión para bloquear el proyecto de ley, no solo oponerse a su avance.

Sin embargo, a los líderes del Senado les preocupa que el proceso que esperan que se desarrolle en el pleno, si ocurriera, podría demorar semanas o meses para tratar el proyecto de ley.

“La conferencia aún no está unificada en cuanto a un enfoque al respecto”, comentó Thune sobre el “filibusterismo verbal”.

Lee dijo el jueves “estamos a unos pocos votos de distancia” cuando se le preguntó sobre la Ley SAVE, y agregó: “necesitamos el apoyo de la conferencia”.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche, Trump exigió que Thune tomara medidas e impulsara el proyecto de ley en el Senado.

“Les pido que aprueben la Ley SAVE America para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses”, manifestó Trump. “Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante. Es muy simple: todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar un comprobante de ciudadanía para votar”.

No hay evidencia de que el fraude electoral sea “desenfrenado”, como afirmó Trump.

El senador republicano John Cornyn, quien enfrenta una primaria polémica la próxima semana y hasta ahora no ha podido conseguir el respaldo del presidente, se negó a decir si se opone a eliminar el filibusterismo para aprobar el proyecto de ley en el Senado.

“No hay suficientes votos en la conferencia republicana para cambiar esas reglas”, respondió.

El senador republicano Josh Hawley declaró a CNN: “Espero que podamos aprobar la Ley de Salvación… Y estoy a favor de recurrir a la obstrucción parlamentaria o cualquier otra cosa que necesitemos hacer para intentar aprobarla”.

Cuando se le preguntó si existe alguna frustración por la vacilación de Thune para dar ese paso, Hawley reconoció que mantener una “obstrucción parlamentaria” requiere un acuerdo dentro de la conferencia del Partido Republicano, algo que Thune ha dicho que no tienen.

“Esto solo funcionaría si la mayoría del Partido Republicano del Senado estuviera dispuesta a hacerlo, porque una vez que se inicia una obstrucción, el partido mayoritario debe poder mantener la posición. De lo contrario, los demócratas obtendrían el control del pleno, así que creo que deberíamos hacerlo. No todos mis colegas están de acuerdo, así que creo que probablemente esté intentando negociar esas diferencias”, indicó Hawley.

Murkowski señaló que los republicanos se habían opuesto a acabar con el obstruccionismo cuando los demócratas controlaban la cámara y querían aprobar un proyecto de ley sobre el derecho al voto.

“Una vez más, estamos en la misma situación, solo que es un equipo diferente el que lleva la batuta para erosionar las protecciones del filibusterismo. Por eso he dicho que no apoyé eso cuando los demócratas estaban trabajando en la reforma electoral. Y no lo apoyo cuando los republicanos también lo hacen”, apuntó.

La republicana de Alaska declaró que se opone al proyecto de ley en sí debido a “los requisitos específicos que hacen que la implementación en un estado muy, muy rural como el mío, sea muy difícil, si no imposible en ciertas áreas”.

“Por eso, estoy muy preocupada por la posibilidad de privación del derecho al voto”, añadió.

El senador saliente Thom Tillis no se opone al proyecto de ley subyacente, pero sí está en contra de modificar el filibusterismo sobre la legislación.

“Creo que el argumento para un filibusterismo verbal, o un filibusterismo de facto, que consiste en atacar a fondo para lograr un resultado, es erróneo. Creo que es una mala estrategia. No creo que vayan a lograr su objetivo, y vamos a perder muchos días legislativos para llegar a ese destello cegador de lo obvio”, expresó.

Después de organizar su desfile anual de disfraces para perros el miércoles, Tillis enfrentó la ira de algunas cuentas de derecha en las redes sociales que sugirieron que ese tiempo debería haberse dedicado a intentar aprobar la Ley SAVE.

Tillis ha organizado su evento anual en Halloween durante mucho tiempo, pero debido al prolongado cierre gubernamental de este otoño, reprogramó el evento para el “Doggi Gras”. El republicano de Carolina del Norte se jubila, por lo que este será su último desfile “bipawtisan”.

“O son casos tristes o dueños de gatos —con todo respeto, me gustan los gatos… ¡Dios mío, fue una sesión de 45 minutos! Puedo caminar y masticar chicle a la vez. Deberían intentarlo”, declaró a CNN sobre la reacción en línea.

Richa Sharma de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.