Resurgimiento religioso, pero con miedo: iglesias de EE.UU. reportan ausencias por temor a detenciones migratorias

“¿Por qué dolió tanto?”. Es la pregunta que el pastor Ervin Aguilón se repitió una y otra vez tras presenciar un operativo migratorio en las afueras de su iglesia.

La respuesta larga, dice, es el impacto emocional que dejó en la Iglesia Metodista de North Hills, en California, ver a agentes de la Patrulla Fronteriza detener a un miembro de su comunidad —junto con otros dos inmigrantes indocumentados— en medio de personas temblando y niños gritando. La corta: “Porque las personas se sentían seguras aquí”.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, en 2025 hubo una “renovación tremenda en la religión, la fe, el cristianismo y la creencia en Dios”. Sin embargo, mientras dice amar la religión y pide reafirmar en su discurso del Estado de la Unión que Estados Unidos es “una nación bajo Dios”, el pastor Carl Ruby, de la Iglesia Cristiana Central en Springfield, Ohio, afirma que forma parte de un pequeño grupo de iglesias comprometidas a ofrecer refugio ante ICE, incluso si eso implica un posible enfrentamiento con agentes federales de inmigración.

Un informe anual de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos analiza la libertad religiosa en el país y sostiene que, para 2026, una de las seis áreas de “preocupación crítica” es la aplicación de la ley en lugares de culto. El documento también menciona el acceso a los sacramentos para personas detenidas por ICE y sugiere que, en algunas diócesis y comunidades parroquiales, ha disminuido la asistencia a misa por el temor de los feligreses a posibles redadas migratorias, ya sea en la iglesia o durante los traslados de ida y vuelta al culto.

El pastor Ervin Aguilón cuenta que, tras el operativo de control migratorio de finales de enero, la ausencia de varias familias feligresas es notable. “Como líderes, alguna vez pensamos en cerrar nuestra iglesia y sus programas, y hacerlo todo más privado”, dice, una idea que luego rechazaron porque, en sus palabras, la iglesia se levantará. “Como pastor, les hago saber que nuestra iglesia va a estar abierta para los que quieran venir, pero si usted siente temor, quédese en su casa”.

Un año atrás, en otra Iglesia Metodista Unida, pero en Lincoln, Chicago, la pastora Emma Lozano comenzaba su sermón frente a una pantalla de Zoom, con unas 20 familias conectadas. El miedo de 2025, aún palpable en la comunidad. Para ella, era revivir una experiencia similar a la pandemia, pero esta vez “la comunidad necesitaba recurrir a un tipo diferente de medicina: coraje”.

En un comunicado, la Iglesia Metodista Unida de North Hills dijo que agentes armados y enmascarados bloquearon las salidas del estacionamiento de la iglesia y persiguieron a Carlos Chávez, un inmigrante indocumentado y miembro de la comunidad que trabajaba en su puesto de tacos frente al templo. Aguilón afirma que Chávez fue detenido y posteriormente deportado a México.

Pese a que hay videos que muestran a agentes federales ingresando a uno de los estacionamientos de la iglesia, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a CNN que el operativo no tuvo como objetivo a la Iglesia Metodista Unida ni su estacionamiento.

El 20 de enero de 2025, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Huffman, anunció el fin de una política de larga data que evitaba operativos en los llamados “lugares sensibles”, directrices de 2021 que establecían que ciertas ubicaciones requerían protección especial frente a la aplicación de las leyes migratorias de Estados Unidos. Desde entonces, las autoridades federales de inmigración pueden arrestar personas y realizar acciones de cumplimiento en y cerca de lugares como iglesias, hospitales y escuelas.

En un contexto de mayor presencia de la religión en la cultura, la política y el funcionamiento del Gobierno de Estados Unidos, líderes como los obispos católicos del país —en estados fronterizos y más allá— siguen pidiendo protecciones para los lugares de culto, con el objetivo de que los inmigrantes y sus familias puedan acceder a los servicios de la Iglesia sin temor.

“Yo no estoy en contra de que las fuerzas del orden actúen; lo que yo estoy en contra es la forma en que se hace”, dijo el pastor Aguilón en entrevista con CNN. Asegura que, como Iglesia, estaban dispuestos a colaborar con los agentes “si ellos me hubiesen dicho: ‘Padre, aquí está la orden judicial de tal persona’, yo lo entrego, aunque me duela el corazón, porque yo también tengo que cumplir con las leyes, pero que se hagan correctas”.

De acuerdo con las medidas de cumplimiento en lugares de culto o en sus inmediaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señala que los agentes de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) pueden llevar a cabo acciones de control en o cerca de “áreas protegidas” en virtud de una orden administrativa o judicial.

El DHS agrega que, en la medida de lo posible, no se realizarán acciones de control migratorio en lugares de culto y que estas se llevarán a cabo fuera de la vista del público, para eliminar o al menos minimizar la posibilidad de que la operación impida que las personas accedan al lugar de culto.

Aguilón dice que las acciones migratorias ocurrieron en medio de un ministerio de alimentos. “No se puede interrumpir un servicio de ministerio, sobre todo el ministerio de comida, que es para los vulnerables; no se puede”, afirmó.

Según un comunicado de los Obispos Católicos de Estados Unidos en los Estados Fronterizos y Más Allá, estos escenarios podrían ejemplificar el uso de tácticas para intimidar y generar miedo en la comunidad, y piden que se detenga su uso. En julio, Alberto Rojas, obispo de San Bernardino, en California, difundió un mensaje en el que dispensó la obligación de asistir a misa los domingos por temor a posibles operativos migratorios que puedan “perjudicar el bien espiritual de los fieles”.

Agregó que promoverían prácticas espirituales alternativas, como misas televisadas o en línea, opciones de catequesis y acompañamiento pastoral para brindar apoyo compasivo a los afectados por la situación.

Rocío Hernández, residente de San Bernardino y originaria de México, dijo a CNN que se sintió respaldada por el obispo. “Sé que hay personas que no pueden venir”, afirmó. Aarón Martínez, otro residente de la zona, dijo: “Las autoridades pueden hacer y deshacer cosas, pero arriba de ellos hay alguien más que controla todo, y nadie me va a alejar de mis creencias”.

Este año, en su mensaje anual de Cuaresma, el obispo pidió orar por el “fin de la violación de la dignidad humana que ocurre por parte de las autoridades federales de inmigración contra los inmigrantes”. Agregó que, si bien como Iglesia no toleran la entrada ilegal al país, “la forma brutal en que las autoridades aplican la ley es inaceptable”.

Estas tácticas de aplicación de la ley contrastan con el panorama religioso descrito por Trump en su reciente discurso ante el Congreso, en el que también recordó la muerte a tiros del activista conservador Charlie Kirk, a quien atribuyó un fuerte repunte de la fe y la práctica religiosa, especialmente entre los jóvenes. Trump afirmó “amar traer de vuelta a la religión”, algo que, aseguró, está regresando a niveles que nadie pensó posibles.

Brian Kaylor, ministro bautista y autor de libros sobre comunicación religiosa, dice que, ante este giro religioso de la administración Trump, le preocupa profundamente la idea de unir Iglesia y Estado porque, afirma, “nunca ha funcionado bien”. Sostiene que, en ese escenario, la fe se convierte en una herramienta política y, en última instancia, “aleja a la gente”.

El pastor Ervin Aguilón asegura que el impacto emocional que dejó aquel operativo de control migratorio fue alto. Añade que, como iglesia, trabajan con organizaciones que facilitan transporte para los fieles desde sus casas hasta el templo. “Hemos visto esto en supermercados, en las calles. ¿Por qué nos afectó tanto? Para mí es como el famoso dicho: ‘No es lo mismo ver al diablo de lejos que tenerlo enfrente’”, dijo.

