Trump dice no estar contento con el estado de las conversaciones entre Irán y EE.UU.

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump declaró este viernes no estar “contento” con el desarrollo de las negociaciones con Irán, pero afirmó que habrá más conversaciones y que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué hacer.

“No estoy contento con el hecho de que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos”, declaró Trump a la prensa al salir de la Casa Blanca rumbo a Texas. “No me entusiasma eso, veremos qué pasa, hablamos más tarde. Tendremos conversaciones adicionales hoy”.

Trump añadió: “No hemos tomado una decisión definitiva”, y reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear. “No estamos del todo contentos con la forma en que están negociando, y repito, no pueden tener armas nucleares”.

Al ser presionado sobre si los posibles ataques estadounidenses podrían derivar en un conflicto prolongado en Medio Oriente, el presidente afirmó que existe cierto riesgo.

“Supongo que siempre se podría decir que hay un riesgo. Ya saben, cuando hay guerra, hay un riesgo en todo, tanto en lo bueno como en lo malo”, dijo Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.