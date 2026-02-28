¿Quién fue el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán?

Por CNN Editorial Research

El ayatola Seyyed Alí Jamenei, líder supremo de Irán que gobernó el país durante casi cuatro décadas, murió el sábado 28 de febrero, confirmaron múltiples medios estatales iraníes.

“El líder supremo de Irán ha alcanzado el martirio”, informó el canal estatal IRIB la mañana del domingo.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dos fuentes israelíes, aseguraron que Jamenei falleció en los ataques.

Aquí un vistazo a sus datos más relevantes.

Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1939

Fecha de fallecimiento: 28 de febrero de 2026

Lugar de nacimiento: Mashhad, Irán

Mashhad, Irán Nombre de nacimiento: Seyyed Alí Jamenei

Seyyed Alí Jamenei Padre: ayatola Sayyid Jawad Husaini Jamenei

ayatola Sayyid Jawad Husaini Jamenei Madre: Nombre no disponible públicamente

Nombre no disponible públicamente Matrimonio: Casado en 1964

Casado en 1964 Hijos: Mostafa, Mojtaba, Massoud, Maysam, Hoda y Boshra

Mostafa, Mojtaba, Massoud, Maysam, Hoda y Boshra Educación: Estudió con el futuro ayatola Jomeini en el seminario islámico de Qom, Irán.

Estudió con el futuro ayatola Jomeini en el seminario islámico de Qom, Irán. Religión: islámica, musulmana chiíta

Jamenei también era conocido como el líder supremo.

1962 – Junto con Jomeini, comienza su participación en las protestas, oponiéndose a las políticas del Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi.

1977 – Junto con otros clérigos, forma la Asociación de Clérigos Combatientes, que se convierte en el Partido de la República Islámica.

1980-1987 – Secretario general y miembro del mando central del Partido de la República Islámica.

Junio ​​de 1981- Resulta herido al explotar una bomba colocada en una grabadora durante una conferencia de prensa.

13 de octubre de 1981-3 de agosto de 1989- Presidente de Irán.

Marzo de 1985- Sobrevive cuando una bomba suicida detona cerca.

4 de junio de 1989 hasta la actualidad- Es elegido provisionalmente líder supremo de la República Islámica de Irán tras la muerte de Jomeini.

28 de julio de 1989- Un referéndum oficializa su elección y un grupo de líderes religiosos confirma más tarde su elección como líder supremo.

Mayo de 2011- Jamenei se ve envuelto en una lucha por el poder público con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad.

Febrero de 2012- emite una declaración de que Irán respaldará a cualquier nación o grupo que luche contra Israel.

Marzo de 2012- Reacciona a las tensiones relacionadas con el programa nuclear de Irán y acoge con agrado el comentario del presidente estadounidense, Barack Obama, de que “lo mejor para Estados Unidos, Israel y el mundo” es resolver pacíficamente la crisis nuclear de Irán.

Marzo de 2012- Los aliados de Jamenei obtienen alrededor del 75 % de los escaños en las elecciones parlamentarias contra el movimiento de oposición rival de Ahmadinejad.

21 de marzo de 2013 – Jamenei, en un discurso televisado, amenaza a Tel Aviv y Haifa afirmando que “a veces los funcionarios del régimen sionista (Israel) amenazan con lanzar una invasión militar, pero ellos mismos saben que si cometen el más mínimo error, los musulmanes La República arrasará Tel Aviv y Haifa”.

Enero de 2015- Jamenei publica una carta abierta en su sitio web, dirigida a los jóvenes occidentales, pidiéndoles que no juzguen al Islam basándose en los ataques terroristas de Charlie Hebdo.

21 de octubre de 2015- Jamenei aprueba condicionalmente el acuerdo nuclear firmado entre su país y seis potencias mundiales en julio.

7 de febrero de 2017- Según su sitio web, Jamenei dice en una reunión de comandantes de la fuerza aérea de Irán en Teherán: “Sin embargo, agradecemos a este nuevo hombre en la Casa Blanca, ya que hizo en gran medida el trabajo que habíamos estado tratando de hacer en las últimas décadas para divulgar el verdadero rostro de Estados Unidos. Habíamos estado trabajando para mostrar al mundo la profundidad de la corrupción en el Gobierno estadounidense y en las filas y filas de la élite gobernante. [El presidente de EE.UU. Donald] Trump lo hizo pocos días después de llegar a la Casa Blanca”.

9 de enero de 2018- Hablando en el aniversario de la revolución iraní que comenzó en 1978, Jamenei dice que los iraníes tienen derecho a protestar. Pero también culpa a Estados Unidos e Israel por los disturbios civiles más recientes.

13 de agosto de 2018- En un discurso publicado en su sitio web, Jamenei dice que “no habrá guerra ni negociaremos con Estados Unidos”, luego de la primera ola de sanciones reimpuestas por el Gobierno de Trump a Irán después de que Estados Unidos anunciara su retirada. del acuerdo nuclear con Irán en mayo. Jamenei parece contradecir al presidente iraní, Hassan Rouhani, quien anteriormente había dicho que Irán estaba dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos para resolver el asunto, algo que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, descartó como posible “propaganda”.

24 de junio de 2019- Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán, en parte como represalia tras el derribo de un dron estadounidense, y las medidas punitivas apuntan a Jamenei, funcionarios militares y el principal diplomático de Irán.

5 de enero de 2020- Tras la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Bagdad, el asesor militar de Jamenei, Hassan Dehghan, dice que la “respuesta de su país seguramente será militar y contra sitios militares”.

17 de enero de 2020- Por primera vez en ocho años, Jamenei dirige las oraciones del viernes en Teherán y llama a los funcionarios estadounidenses “payasos estadounidenses” en su desafiante sermón.

28 de noviembre de 2020- un día después del aparente asesinato del principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, Jamenei jura venganza por su asesinato. Irán culpó a Israel por el ataque y dijo que la operación tenía el sello de la agencia de inteligencia exterior de Israel, el Mossad.

8 de enero de 2021- Jamenei prohíbe la importación de vacunas covid-19 desde Estados Unidos y Gran Bretaña a Irán. En una aparición en la televisión estatal, califica las vacunas como poco confiables.

19 de junio de 2021- El aliado cercano de Jamenei, Ebrahim Raisi, gana las elecciones presidenciales. La elección del jefe del poder judicial de línea dura, que tiene un historial brutal en materia de derechos humanos, genera especulaciones de que lo están preparando para suceder algún día a Jamenei. La participación electoral general es del 48,8 %, la más baja desde el establecimiento de la República Islámica en 1979.

25 de junio de 2021- La televisión estatal de Irán informa que Jamenei recibió su primera dosis de la vacuna covid-19 desarrollada en Irán, conocida como vacuna CovIran Barekat. Su uso fue aprobado a mediados de junio, según las autoridades iraníes.

1 de marzo de 2022- En un discurso televisado, Jamenei acusa a Estados Unidos de causar el conflicto en Ucrania, comparando al Gobierno de EE.UU. con un “régimen tipo mafia”.

9 de febrero de 2024 – Meta confirma a CNN que las cuentas de Facebook e Instagram de Jamenei fueron eliminadas por “violar repetidamente nuestra política de Organizaciones e Individuos Peligrosos”. Aunque Meta no especificó el motivo, la política no permite que organizaciones o individuos que proclamen una misión violenta o participen en actos violentos tengan presencia en Meta.

6 de julio de 2025 – Jamenei asistió a una reunión religiosa en la que es fue primera aparición pública en varias semanas. Jamenei no había sido visto en público desde que su país se vio envuelto en un conflicto el 13 de junio, cuando Israel atacó unilateralmente sitios militares y nucleares iraníes. Posteriormente, Estados Unidos se unió y bombardeó tres sitios nucleares clave de Irán antes de que el presidente Donald Trump declarara un alto el fuego. Jamenei pasó supuestamente los 12 días del conflicto escondido en un búnker, con poco acceso a comunicaciones externas. Durante el conflicto, tanto políticos israelíes como Trump discutieron abiertamente la posibilidad de derrocar al Gobierno de Jamenei y destituirlo por la fuerza.

17 de enero de 2026 – Jamenei reconoció que miles de iraníes murieron durante más de dos semanas de disturbios en el país, muertes que atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien según él “alentó abiertamente” a los manifestantes prometiéndoles “apoyo militar” estadounidense. Jamenei no mencionó las brutales tácticas de las fuerzas de seguridad de Irán para sofocar las protestas.

28 de febrero de 2026 – Muere tras una serie de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que tenían como objetivo a la máxima dirigencia iraní, incluido Jamenei.

