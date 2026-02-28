Rommel Pacheco afirma que la Copa Mundial de Clavados se reprogramará, pese al anuncio de cancelación de World Aquatics

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La segunda etapa de la Copa Mundial de Clavados 2026 no está cancelada, está en pausa. Así lo confirmó Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien anunció que el evento será reprogramado luego de que World Aquatics informara días antes su cancelación debido a la ola de violencia que se vivió en Jalisco el fin de semana pasado.

La competencia, que estaba prevista para celebrarse en Zapopan del 5 al 8 de marzo, entró oficialmente en etapa de reprogramación. Es decir, habrá nueva fecha. De acuerdo con las autoridades deportivas, el anuncio se dará próximamente, una vez que se garanticen las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de atletas, entrenadores, jueces y aficionados.

La decisión inicial de cancelar el evento se produjo tras los hechos violentos registrados en el estado, derivados del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante ese contexto, el organismo internacional optó por suspender la parada mexicana del serial. Sin embargo, las gestiones entre las partes involucradas permitieron cambiar el rumbo.

Pacheco reconoció el respaldo y la coordinación entre distintas instancias, como la Conade, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Clavados de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco y el Comité Olímpico Mexicano, además del propio organismo rector de los deportes acuáticos a nivel mundial.

El calendario obliga a que la nueva fecha se defina pronto, ya que la superfinal del circuito está programada para la primera semana de mayo, por lo que la reprogramación tendría que realizarse antes de ese cierre.

En lo deportivo, la noticia llega en un momento en el que México atraviesa un gran presente en los clavados. En la primera parada del serial 2026, celebrada en Montreal, Canadá, la delegación nacional conquistó medallas de plata que reafirman su protagonismo en la disciplina de los clavados.

El equipo mixto 3 metros y 10 metros, integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Gabriela Agúndez y Aranza Vázquez, sumó 460,85 puntos para quedarse con la presea plateada, solo por detrás de China y por encima de Canadá.

Además, la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya volvió a subir al podio en la prueba sincronizada de trampolín 3 metros. Con 441,63 puntos, los mexicanos se colgaron la plata, únicamente superados por la pareja china, y consolidaron su lugar entre las mejores parejas del mundo, situación que se ha hecho constante en los últimos tiempos.

Con resultados que ilusionan y una sede que busca mantenerse en el calendario, la Copa Mundial de Clavados 2026 sigue viva. Ahora, la atención está puesta en el anuncio oficial de la nueva fecha para dicho evento.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.