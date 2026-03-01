¿Quién podría reemplazar al líder supremo de Irán? No hay un sucesor claro

Por Abbas Al Lawati, CNN

El régimen clerical de Irán ahora enfrenta la perspectiva de intentar encontrar un sucesor para el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, tras su muerte en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

El veterano líder, que gobernó con mano de hierro durante casi cuatro décadas, no tiene un heredero oficialmente declarado. En su lugar, un órgano electo de 88 clérigos de alto rango, conocido como la Asamblea de Expertos, seleccionará al próximo líder.

Es una tarea que ese órgano clerical solo ha llevado a cabo una vez desde que se estableció la República Islámica en 1979, cuando Jamenei fue elegido apresuradamente tras la muerte del ayatola Ruhollah Jomeini hace más de tres décadas.

El estamento gobernante querrá actuar con rapidez para mostrar estabilidad en la república, y se espera que los miembros de la asamblea se reúnan pronto para deliberar sobre posibles candidatos antes de nombrar al reemplazo de Jamenei.

Pero no está claro si siquiera pueden arriesgarse a celebrar una reunión, dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la campaña de bombardeos conjunta de Estados Unidos e Israel dirigida contra el régimen continuará en los próximos días.

Los juristas tendrían que elegir a un sucesor que cumpla con los requisitos estipulados en la Constitución. El nuevo líder debe ser hombre, un clérigo con competencia política, autoridad moral y lealtad a la República Islámica. La asamblea podría interpretar las normas para excluir a clérigos reformistas que favorecen mayores libertades sociales y un mayor acercamiento al mundo exterior.

CNN analiza a algunos de los aspirantes al cargo, según expertos y analistas.

El segundo hijo de Jamenei, Mojtaba, es conocido por ejercer una influencia significativa entre bambalinas y por tener fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), el organismo militar más poderoso del país, así como con su fuerza paramilitar voluntaria Basij.

Pero la sucesión de padre a hijo está mal vista en el estamento clerical musulmán chiita y, en particular, en un Irán revolucionario que surgió tras derrocar a una monarquía ampliamente repudiada. Un obstáculo adicional es que Mojtaba no es un clérigo de alto rango y no tiene ningún cargo oficial en el régimen. Fue sancionado por Estados Unidos en 2019.

Una figura menos conocida, Arafi es un clérigo consolidado con trayectoria en instituciones gubernamentales y que también fue un hombre de confianza de Jamenei.

Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asamblea de Expertos y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes, que examina a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el parlamento. También es el jefe del sistema de seminarios de Irán.

Según Alex Vatanka, del Middle East Institute, la disposición de Jamenei a nombrar a Arafi en cargos de alto nivel y estratégicamente sensibles mostró que tenía “mucha confianza en sus capacidades burocráticas”. Aun así, Arafi no es conocido por ser un peso pesado político y no tiene vínculos estrechos con el estamento de seguridad.

Se dice que es hábil con la tecnología y que habla árabe e inglés con fluidez, además de haber publicado 24 libros y artículos, escribió Vatanka.

Mirbagheri es un clérigo de línea dura y miembro de la Asamblea de Expertos que representa al ala más conservadora del estamento clerical.

Recientemente se informó que justificó el alto número de muertos en la guerra de Israel en Gaza al decir que la muerte de incluso la mitad de la población mundial “vale la pena” si con ello se logra cercanía con Dios.

Según IranWire, un medio activista, se opone firmemente a Occidente y cree que un conflicto entre creyentes e infieles es inevitable. Actualmente dirige la Academia de Ciencias Islámicas en la ciudad santa norteña de Qom.

Jomeini es el nieto del fundador de la República Islámica, el ayatola Ruhollah Jomeini, lo que le otorga legitimidad religiosa y revolucionaria.

Se desempeña como custodio del mausoleo de Jomeini, pero no ha ocupado cargos públicos y parece tener poca influencia sobre el aparato de seguridad del país o la élite gobernante. Se sabe que es menos radical que muchos de sus pares y se le prohibió postularse a la Asamblea de Expertos en 2016.

Bushehri es un clérigo de alto rango estrechamente vinculado a las instituciones que gestionan la sucesión, en particular la Asamblea de Expertos, donde se desempeña como primer vicepresidente.

Se dice que era cercano a Jamenei, pero mantiene un perfil bajo dentro del país y no se sabe que tenga vínculos fuertes con el IRGC.

