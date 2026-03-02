Encuesta CNN: 59 % de los estadounidenses desaprueba los ataques contra Irán

Por Jennifer Agiesta y Ariel Edwards-Levy, CNN

Casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban la decisión de Estados Unidos de emprender acciones militares en Irán, y la mayoría considera probable un conflicto militar a largo plazo entre ambos países, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

La encuesta, realizada poco después del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaran la guerra con Irán, revela que la mayoría expresa dudas sobre la gestión de la situación por parte del presidente Donald Trump. La mayoría afirma desconfiar de que Trump tome las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza estadounidense en Irán: el 60 % afirma que no creen que tenga un plan claro para manejar la situación y el 62 % opina que debería obtener la aprobación del Congreso para cualquier acción militar futura.

Poco más de una cuarta parte (27 %) considera que Estados Unidos hizo un esfuerzo diplomático suficiente con Irán antes de usar la fuerza militar; el 39 % afirma que Estados Unidos no se esforzó lo suficiente en la diplomacia inicial y el 33 % no está seguro.

La encuesta se realizó el sábado y el domingo tras los informes periodísticos que indicaban que en los ataques había muerto el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, y antes de que se supiera la muerte de cuatro soldados estadounidenses.

En general, el 59 % de los estadounidenses desaprueba la decisión inicial de atacar Irán, mientras que el 41 % la aprueba. La fuerte desaprobación (31 %) prácticamente duplica la fuerte aprobación (16 %). Un porcentaje ligeramente superior (44 %) se muestra a favor de que Estados Unidos intente derrocar al gobierno iraní, mientras que el 56 % se opone.

Sin embargo, solo el 12 % estaría a favor de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán, mientras que el 60 % se opondría y el 28 % no está seguro.

Una mayoría, el 56 %, afirma que considera al menos algo probable un conflicto militar a largo plazo entre Estados Unidos e Irán, incluyendo un 24 % que lo ve como un resultado muy probable. Cuando CNN le preguntó el lunes cuánto podría durar la guerra, Trump respondió: “No quiero que se alargue demasiado. Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados”.

Una encuesta independiente de CNN, realizada en enero, reveló que la gran mayoría de los estadounidenses consideraba a Irán como un país hostil o enemigo de Estados Unidos (el 89 % opinaba así). En las encuestas de CNN, que datan del año 2000, más de 7 de cada 10 estadounidenses han considerado sistemáticamente a Irán como un país hostil o enemigo.

Sin embargo, la nueva encuesta sugiere que pocos creen que esta acción militar pueda reducir el riesgo que enfrenta Estados Unidos por parte de Irán. La mayoría (el 54 %) afirma que Irán se convertirá en una amenaza mayor para Estados Unidos como resultado de esta acción militar, mientras que solo el 28 % afirma que los ataques reducirán la amenaza de Irán. Incluso entre quienes aprueban la acción militar en general, aproximadamente el 40 % no está convencido de que vaya a reducir la amenaza de Irán.

Los resultados de la encuesta se asemejan mucho a las opiniones de una encuesta de CNN realizada el verano pasado después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos contra Irán con el objetivo de reducir la capacidad nuclear del país. Los cambios en la opinión general desde entonces son leves, pero en general se alejan del apoyo a la acción militar contra Irán.

Los republicanos son mucho más propensos que los independientes o los demócratas a aprobar la acción militar del fin de semana (el 77 % de los republicanos la aprueba, en comparación con el 32 % de los independientes y el 18 % de los demócratas) y a considerarla capaz de reducir la amenaza que enfrenta Estados Unidos por parte de Irán (el 58 % de los republicanos opina lo mismo, frente al 21 % de los independientes y el 9 % de los demócratas). Una mayoría del 83 % de los republicanos también afirma que Trump tiene un plan claro para gestionar la situación, mientras que una amplia mayoría de independientes (70 %) y demócratas (88 %) dudan de él.

Los republicanos están menos unificados en dos cuestiones. Están divididos casi por igual sobre si es probable que esta acción conduzca a un conflicto militar a largo plazo con Irán (el 44 % afirma que es al menos algo probable, el 44 % que no lo es), y son más propensos a oponerse (38 %) al envío de tropas terrestres a Irán o a no estar seguros de la posibilidad (35 %) que a apoyar dicha iniciativa (27 %). Aun así, esto representa un aumento de 11 puntos porcentuales en el apoyo republicano a las tropas terrestres en Irán en comparación con el año pasado.

Dentro del Partido Republicano existe una marcada división entre quienes se consideran parte del movimiento “Make America Great Again” y quienes no, una división que parece estar relacionada en gran medida con la confianza en el presidente. Los republicanos MAGA tienen 30 puntos porcentuales más de probabilidad que los republicanos no MAGA de afirmar que aprueban firmemente la decisión de tomar medidas militares, 34 puntos porcentuales más de probabilidad de afirmar que reducirá la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y casi 50 puntos porcentuales más de probabilidad de afirmar que tienen una gran confianza en que Trump tomará las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza estadounidense en Irán.

El apoyo inicial a la acción militar entre la base de Trump contrasta con las opiniones del público en general. Las mayorías la desaprueban en la mayoría de los principales subgrupos demográficos, incluyendo hombres y mujeres, adultos blancos, negros y latinos, y todos los grupos de edad.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS el 28 de febrero y el 1 de marzo. Se entrevistó por mensaje de texto a 1.004 adultos de todo el país. Los entrevistados pertenecen al Panel de Mensajes de Texto de SSRS, representativo a nivel nacional. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de ±3,9 puntos porcentuales.