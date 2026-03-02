Faltan 100 días para el Mundial 2026: guía de lo que sabemos y lo que falta conocer

Por Federico Leiva, CNN en Español

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado. El reloj marca este lunes 100 días para que la pelota comience a rodar en el escenario más importante del mundo a nivel selecciones. Hay mucho del torneo que ya conocemos, pero aún faltan unas cuantas piezas para armar el rompecabezas, ya que hay seis cupos todavía vacantes, que para cuando termine marzo ya tendrán dueño.

El Mundial de 2026 será récord en varios aspectos. El primero y más notorio para la competencia es que será el primero con 48 selecciones, lo que deja atrás el formato de 32 participantes que la competencia repetía desde la Copa del Mundo de Francia 1998 (eran 24 hasta Estados Unidos 1994 y 16 hasta Argentina 1978).

El certamen de este año también será récord de sedes, ya que Canadá, Estados Unidos y México conformarán una inédita justa tripartita. El formato tradicional siempre implicó un solo país organizador, con la excepción del Mundial de 2002, que se disputó en Corea del Sur y Japón.

Y si de récords hablamos, es imposible no reconocer al Estadio Azteca, escenario del partido inaugural, que se convertirá en el primero en recibir tres Copas del Mundo, después de 1970 y 1986. En tierras mexicanas supieron brillar tanto Pelé como Diego Armando Maradona, ¿de quién será el turno esta vez?

El Mundial de 2026 comenzará dentro de 100 días, el 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba al primer partido del torneo. De un lado estará uno de los anfitriones, México, que se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A. Si alguien siente un déjà vu, no es de extrañarse: ambas selecciones se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial de 2010, cuando el anfitrión era el seleccionado africano.

Serán 104 partidos en total, incluyendo el partido por el tercer puesto y la gran final, a disputarse el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife, que está ubicado en el estado de Nueva Jersey.

Si alguien piensa que el torneo se ha hecho demasiado largo con la incorporación de 16 selecciones, la realidad es que está bastante equivocado. Para ser campeón del mundo habrá que jugar ocho partidos, apenas uno más que lo necesario hasta Qatar 2022.

Lo único que se agrega en esta oportunidad es una fase mano a mano previa a los octavos de final, que se conoce como dieciseisavos de final. Por lo demás, es lo que ya todos conocemos.

La Copa del Mundo comienza con una fase de grupos donde los 48 equipos están divididos en 12 zonas de cuatro selecciones cada una. Después de enfrentar a todos los rivales de grupo, los dos mejores tienen asegurada su clasificación, pero a partir de ahora los que terminen en la tercera posición también tienen alguna esperanza.

Al final de la fase de grupos, se formará una tabla de posiciones con los 12 terceros, y los ocho mejores también se meterán en la siguiente ronda. Se tomarán en cuenta los puntos conseguidos, además de la diferencia de goles, los goles a favor y el “fair play” (menor cantidad de tarjetas rojas y amarillas).

El camino desde dieciseisavos ya tiene preestablecidos los cruces entre grupos, y puede no parecer justo, pero el mejor equipo de la fase de grupos no necesariamente enfrentará un tercero. Solo los líderes de los grupos A, B, D (donde están los tres anfitriones), E, I, G, K y L se medirán con alguien del tercer escalón, algo que, por ejemplo, no ha dejado contento al vigente campeón del mundo. En palabras del entrenador Lionel Scaloni: “Que hagas nueve puntos y no te toque un tercero es un poco extraño”.

¿Existe un grupo de la muerte si hasta los terceros tienen chances de clasificar? Puede que no, pero sí hay algunas zonas donde la acción está más que garantizada.

Ese es el caso del grupo I, donde en diciembre pasado cayeron las bolillas de Francia, Noruega y Senegal. Por un lado, están los últimos subcampeones del mundo (y campeones en 2018), que, de no mediar una catástrofe futbolística, volverán a ser candidatos al trofeo dorado. Por el otro, posiblemente el mejor equipo europeo por fuera de los tradicionales gigantes (Alemania, España, Inglaterra, etc.). Si alguien no lo cree, solo basta ver su recorrido en las eliminatorias: ganó todos los partidos y mandó a Italia a la repesca. Es un equipo muy bien trabajado y tiene los goles de Erling Haaland. La selección africana, por su parte, es una de las mejores de su continente.

La otra zona “roja” es la L. Croacia fue subcampeón en 2018 y tercero en 2022 y todo parece indicar que sigue teniendo una gran camada de futbolistas. Junto a ellos estará Ghana, que suele ser protagonista. Esas dos selecciones serán un verdadero escollo para Inglaterra, que no se puede permitir un paso en falso si quiere avanzar de ronda sin hacer cuentas.

El Mundial de 2026 ya conoce a 42 de los 48 seleccionados que participarán. Estos son:

Canadá (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Argentina

Ecuador

Brasil

Nueva Zelandia

Marruecos

Túnez

Colombia

Paraguay

Uruguay

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Arabia Saudita

Francia

Portugal

Noruega

Croacia

Alemania

Países Bajos

Suiza

Escocia

España

Austria

Bélgica

Panamá

Curazao

Haití

Hay 22 selecciones que todavía tienen la ilusión de llegar al Mundial de 2026, pero solo seis de ellas podrán concretar su sueño. Para eso están los repechajes, que se jugarán en la ventana FIFA de marzo.

Por un lado, están 16 combinados nacionales europeos que pelearán bajo un sistema de playoffs para encontrar cuatro ganadores. Por otro, hay seis seleccionados del resto del mundo (dos de la Concacaf y uno de Sudamérica, Oceanía, África y Asia) que pelearán por otros dos cupos.

Rechaje de la UEFA:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia y Herzegovina

Italia

Gales

Albania

República Checa

Suecia

Macedonia del Norte

Rumania

Irlanda del Norte

Repesca intercontinental:

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamerica)

República Democrática del Congo (África)

Iraq (Asia)

Jamaica (Concacaf)

Suriname (Concacaf)

El otro gran asterisco es Irán. Su selección se clasificó directamente a la Copa del Mundo, pero a raíz de los ataques que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel contra su territorio, la federación ha puesto en duda su participación. Y es que Irán debería jugar sus tres partidos de la fase de grupos precisamente en Estados Unidos.

A esta altura, nadie, ni en Irán ni en la FIFA, dan por sentado que el seleccionado de la república islámica diga presente en la máxima cita del fútbol. Si desiste de participar, la FIFA tendrá que resolver contrarreloj cómo solucionar el cupo vacante.

