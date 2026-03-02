Las 5 cosas que debes saber este 2 de marzo: ataques en Irán, María Corina Machado, liberación de Nahuel Gallo y más

Por CNN en Español

La muerte del ayatola Alí Jamenei genera un vacío de poder en el núcleo del régimen iraní. La opositora María Corina Machado dice que regresará a Venezuela. ¿Cuáles son los cambios del VAR a partir del Mundial? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Continúan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, y el presidente Donald Trump aseguró que la campaña militar podría durar “unas cuatro semanas”. Los ataques de represalia de Irán, por su parte, han sido rápidos y extensos, dirigidos a casi todos sus vecinos, muchos de los cuales son países del Golfo aliados de Estados Unidos. Al conflicto cada vez más amplio entró otro actor: Hezbollah. Sigue aquí las actualizaciones de la información minuto a minuto.

La muerte del ayatola Alí Jamenei a manos de Estados Unidos e Israel generó un vacío de poder en el núcleo del régimen iraní y ha desencadenado el complejo proceso para encontrar a su sucesor. La República Islámica solo ha reemplazado a su líder supremo una vez desde que llegó al poder hace casi medio siglo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró el domingo que en las “próximas semanas” volverá a su país, donde se preparará, según dijo, para “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue excarcelado el domingo tras más de un año de detención en Venezuela. Gallo había sido detenido en diciembre de 2024 cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela para reencontrarse con su pareja y su hijo, que estaban desde hacía siete meses en el país, según la denuncia que difundió entonces la Cancillería.

El FBI investiga si el ataque contra Irán motivó al sospechoso en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en el distrito de entretenimiento de Austin que dejó dos personas muertas y a otras 14 heridas, dijeron varios funcionarios de la Policía informados sobre el caso, aunque las autoridades advirtieron que era muy pronto para sacar conclusiones.

¿Qué es la Finalissima?

A. Una película italiana de los años 60

B. Un duelo de fútbol entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa

C. Un concurso de canto transmitido por en vivo por redes sociales

D. Un arma nuclear

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026

La Federación Iraní de Fútbol aseguró que “no sabe aún” si su seleccionado se presentará en Estados Unidos para disputar la Copa Mundial, en la que compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelandia. ¿Qué puede pasar si decide no asistir?

El VAR cambia las reglas para el Mundial 2026

La Junta de la Asociación Internacional de Fútbol hizo oficial nuevas medidas sobre el arbitraje y el uso del VAR que entrarán en vigor en el Mundial. Estos cambios, según la FIFA, están enfocados en mejorar el desarrollo de los partidos y el comportamiento de los futbolistas.

Los ganadores de los Premios Actor 2026

“Sinners”, que tenía cinco nominaciones al comenzar la noche, se llevó dos de los principales galardones de los Premios Actor, antes conocidos como premios SAG. Estos fueron los otros ganadores de la velada.

153

Al menos 153 estudiantes iraníes murieron en uno de los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel en el sur del país, según reportaron medios estatales.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el escenario perfecto”

—Lo dijo el presidente Donald Trump, en entrevista con The New York Times, mientras hablaba sobre la ofensiva en Irán e hizo referencia a la operación de Estados Unidos a principios de este año.

Conoce la historia del Estadio Guadalajara, inspirado en un volcán

En Zapopan se encuentra uno de los lugares más modernos del fútbol mexicano: el Estadio Guadalajara. Conoce la historia de este recinto en el que se jugará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos: España vs. Uruguay.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Es el duelo entre los campeones de Europa y América que deberían disputar las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail, en Qatar, el 27 de marzo. Sin embargo, su desarrollo ahora depende de cómo evolucione la situación de seguridad en Medio Oriente.

